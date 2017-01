Tiết lộ “sốc” nguồn gốc siêu tăng Type 90 của Nhật Bản

Mặc dù đã có những chiếc Type 10 tối tân nhưng “xương sống” của lực lượng tăng-thiết giáp Nhật Bản trong 5-10 năm tới vẫn là xe tăng Type 90. Đây cũng được xem là một trong những chiếc xe tăng hiện đại nhất ở châu Á, hàng đầu thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Wikipedia Hiện nay, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đang có trong biên chế tổng cộng 340 chiếc xe tăng Type 90 do Mitsubishi Heavy Industries thiết kế, sản xuất. Nguyên mẫu Type 90 được chế tạo vào năm 1982, những chiếc đầu tiên gia nhập JGSDF vào năm 1989, dây chuyển sản xuất hoạt động đầy đủ vào năm 1992. Nguồn ảnh: Wikipedia Có một điều đặc biệt là xe tăng Type 90 hóa ra vốn được phát triển trên cơ sở mẫu tăng Leopard 2 danh tiếng của Quân đội Đức hiện đại. Theo Military-Today, Type 90 được phát triển bởi Mitsubishi hợp tác với hãng Krauss-Maffei của Cộng hòa Liên bang Đức. Đặc biệt, một loạt các thành phần giáp, hỏa lực trên Type 90 đều dùng chung với Leopard 2. Nguồn ảnh: Wikipedia Trong ảnh là Type 90 được trưng bày tại một bảo tàng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF). Nó có trọng lượng 50,2 tấn, dài 9,76m, rộng 3,43m, cao 2,34m. Nguồn ảnh: Wikipedia Còn trong ảnh là chiếc Leopard 2A4 do Đức sản xuất. Rõ ràng là hình dạng thân xe và tháp pháo của Type 90 giống hệt Leopard 2A4, khác biệt là không đáng kể. Kích thước của dòng Leopard 2 chỉ nhỉnh hơn một chụt với trọng lượng khoảng 55 tấn, dài 9,67m, rộng 3,7m và cao 2,48m. Nguồn ảnh: Wikipedia Giáp bảo vệ của Type 90 cơ bản tương tự dòng tăng Leopard 2 với việc sử dụng module giáp composite kết hợp giáp thép + gốm, không dùng giáp phản ứng nổ. Ngoài ra, Type 90 còn được trang bị hệ thống cảnh báo bị chiếu rọi chùm tia laser (của các tổ hợp tên lửa chống tăng), hệ thống phòng vệ NBC và hệ thống dập lửa tự động...Hòm đạn cũng được ngăn cách với kíp lái tăng. Nguồn ảnh: Wikipedia Các thuộc thử nghiệm cho thấy, giáp trước có thể chống chịu hiệu quả đạn xuyên APFSDS 120mm,… Nguồn ảnh: Wikipedia …trong khi giáp hông tháp pháo chống lại được đạn xuyên giáp APDS 35mm (xuyên giáp dày 90mm) bắn từ khoảnh cách 1km. Nguồn ảnh: Wikipedia Về mặt hỏa lực, xe tăng chủ lực Type 90 được trang bị pháo nòng trơn 120mm L44 do Rheinmetall (Đức) sản xuất, đã cung cấp giấy phép cho Japan Steel Works Limited chế tạo. Ngoài ra, còn có khẩu đại liên M2HB 12,7mm trên nóc tháp pháo và Type 74 7,62mm đồng trục pháo chính... Nguồn ảnh: Wikipedia Khẩu L44 120mm có thể bắn hầu hết các loại đạn chống tăng 120mm chuẩn NATO và Mỹ. Bởi loại pháo tăng này cũng được trang bị trên xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ. Có khả năng, Đức cũng đã chuyển giao công nghệ sản xuất đạn xuyên giáp, đạn nổ phá của L44 120mm cho Nhật Bản. Nguồn ảnh: Wikipedia Một số loại đạn cực mạnh dùng cho L44 120mm có thể điểm qua gồm: Đạn xuyên có guốc giảm cỡ nòng DM33 (Đức) có thể xuyên giáp dày 560mm ở cự ly bắn 2.000m; đạn xuyên có guốc giảm cỡ nòng ổn định cánh đuôi DM43 xuyên 560mm giáp thép cách 2.000m; đạn xuyên có guốc giảm cỡ nòng ổn định cánh đuôi M829 (Mỹ) dùng thanh xuyên làm bằng Uranium nghèo có khả năng xuyên 540mm giáp RHA cách 2.000m; đạn nổ chống tăng đa công dụng DM12 (Đức); đạn chống bộ binh/chống trực thăng M1028 chứa 1.000 viên tungsten... Nguồn ảnh: Wikipedia Đặc biệt, pháo chính trên Type 90 cũng được tích hợp hệ thống nạp đạn tự động cho phép đạt tốc độ bắn cao 8-9 phát/phút. Bộ nạp đạn tự động chứa 20 viên trong ổ nạp, phần còn lại 20 viên nằm trong tháp pháo... Nguồn ảnh: Wikipedia Hệ thống điều khiển trên Type 90 được đánh giá là rất hiện đại với bộ laser đo xa có tầm hoạt động 300-5.000m, máy tính phân tích đường đạn 32-bit, cải tiến hệ thống ngắm ảnh nhiệt, hệ thống theo dõi tự động và bộ ổn định pháo cải tiến. Nguồn ảnh: Wikipedia Theo Military-Today, hệ thống điều khiển hỏa lực Type 90 được đánh giá vượt trội cả xe tăng Leclerc của Pháp, Leopard 2A5 (Đức) và M1A2 Abrams (Mỹ). Nguồn ảnh: Wikipedia Xe tăng chủ lực Type 90 được trang bị động cơ diesel Mitsubishi 10ZG32WT công suất đến 1.500 mã lực cùng hộp số tự động 6 số và hệ thống treo thủy khí gắn ở bánh điều hướng trước và sau có thể điều chỉnh đối phó với địa hình không bằng phẳng, thiên về đối núi của Nhật Bản. Nguồn ảnh: Wikipedia

