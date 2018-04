4 ái nữ tài năng nổi tiếng của đại gia Việt

Bà Đặng Huỳnh Ức My là con gái của đại gia Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc. Không theo chân bố và anh trai, Đặng Huỳnh Ức My nối nghiệp mẹ khi làm việc trong ngành mía đường. Ảnh: Zing. Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, cộng với khả năng trời phú, bà Ức My nhanh chóng khẳng định được tên tuổi trên thương trường. Ảnh: Đại Lộ. Dấu ấn đậm nhất của bà Ức My là đưa tên tuổi của Thành Thành Công nổi bật với các thương vụ ngành mía đường khi nắm giữ cương vị Tổng giám đốc từ 2009 - 2012. Ảnh: TTC. Sức ảnh hưởng của bà Ức My giúp bà được mệnh danh là "công chúa mía đường". Ảnh: TTC. "Cô gái vàng" của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam - Lê Diệp Kiều Trang (Christy Lê) là ái nữ của ông Lê Văn Trí - nguyên Phó tổng giám đốc Casumina. Ảnh: FBNV. Tháng 3/2018, Lê Diệp Kiều Trang được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Facebook Việt Nam. Ảnh: ICT News. Trước đây, Lê Diệp Kiều Trang nổi tiếng trong giới khởi nghiệp tại Việt Nam khi từng giữ vị trí Giám đốc chiến lược tại Misfit Wearables. Ảnh: Tuổi trẻ. Nữ đại gia 9X Nguyễn Ngọc Mỹ - Sylvia là con gái út của ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch HĐQT Alphanam với bà Đỗ Thị Minh Anh – Phó Tổng giám đốc Alphanam. Ảnh: Zing. Ngọc Mỹ từng có 8 năm du học nước ngoài, thông thạo 4 ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung và Hàn. Ảnh: Zing. Không chỉ có thành tích học tập đáng nể, Ngọc Mỹ còn khẳng định mình trên con đường kinh doanh. Khi còn là sinh viên năm 2, Ngọc Mỹ thành lập công ty tư vấn kiến trúc nổi tiếng cùng với bà Nguyễn Hải Yến và ông Salvador Perez Arroyo - một kiến trúc sư trong top 10 thế giới với rất nhiều công trình được công nhận là kỳ quan. Ảnh: FBNV/Zing. Sau thời gian du học, Ngọc Mỹ về nước và tiếp quản vai trò quan trọng trong tập đoàn, trở thành người cộng sự của bố khi vừa bước sang tuổi 23. Ảnh: Zing. Khi nhắc đến tập đoàn Mường Thanh, người ta thường nghĩ đến ông chủ - Lê Thanh Thản. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đứng sau thành công của hệ thống khách sạn Mường Thanh lại là Lê Thị Hoàng Yến - con gái đại gia Lê Thanh Thản. Ảnh: Baogiaothong. Năm 2013, Hoàng Yến chính thức trở thành Tổng Giám đốc chuỗi khách sạn Mường Thanh sau 7 năm tu nghiệp tại nước Anh khi chưa đầy 30 tuổi. Ảnh: Baogiaothong. Dưới sự điều hành của CEO Hoàng Yến, chuỗi khách sạn Mường Thanh đã liên tiếp mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Baogiaothong. Video: 5 tiểu thư 9x xinh đẹp sở hữu khối tài sản khủng ở Việt Nam. Nguồn: Youtube.

