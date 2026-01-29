Yêu cầu khoanh vùng, xử lý triệt để nếu xuất hiện ca bệnh do virus Nipah

Các sở y tế phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị nhân lực, vật tư và tổ chức tập huấn để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Nipah trong dịp lễ hội đầu năm.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các địa phương; Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và tại cộng đồng.

Để chủ động ngăn ngừa, phòng chống không để dịch bệnh xâm nhập vào nước ta, Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp khẩn trương triển khai các nội dung.

Trong đó, tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và tại cộng đồng để quản lý, thu dung, điều trị kịp thời. Khoanh vùng xử lý triệt để ngay từ trường hợp đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026. Phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Lưu ý, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về các biện pháp phòng chống và công tác phòng, chống nhiễm khuẩn.

Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế, các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và CDC địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại các cửa khẩu, theo các tình huống. Sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bệnh tới các cơ quan truyền thông và cộng đồng để người dân không hoang mang, lo lắng, hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh, đặc biệt là người đi từ quốc gia, khu vực đang có dịch về.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah/Ảnh congdankhuyenhoc.vn.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Cục Phòng bệnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới và kịp thời tham mưu cho Bộ Y tế các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ địa phương về giám sát, xét nghiệm và các biện pháp phòng chống. Đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, chẩn đoán bệnh do virus Nipah và tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ các địa phương để xét nghiệm, chẩn đoán.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần rà soát, củng cố đội phản ứng nhanh tại đơn vị, sẵn sàng đáp ứng khi ghi nhận trường hợp nghi ngờ, mắc tại các địa phương (nếu có).

Ảnh moh.gov.vn