Yêu cầu bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ cho mùa dịch và Tết Nguyên đán

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu các sở y tế, bệnh viện và nhà thuốc chuẩn bị đủ thuốc, kiểm soát chất lượng và ngăn chặn tăng giá dịp Tết.

Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra mùa Đông - Xuân cũng như thuốc phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Quản lý Dược yêu cầu:

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo chất lượng và giá hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu; thuốc phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông - xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa.

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm cung ứng đủ thuốc có chất lượng phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức bán thuốc ban đêm tại cơ sở khám bệnh theo quy định.

Chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tuân thủ điều kiện bảo quản thuốc (nhiệt độ, độ ẩm) theo quy định, đặc biệt là các thuốc cấp cứu và vắc xin; triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh;

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, huy động Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh/thành phố tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp tết và các thuốc phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành; các hành vi găm hàng, tăng giá... xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện; Chỉ đạo việc tổ chức việc bán thuốc 24/24h và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người bệnh, không được đầu cơ, tăng giá thuốc trong dịp Tết;

Phân công cán bộ chuyên trách trực 24/24h trong các ngày nghỉ tết để theo dõi, nắm bắt tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc trên địa bàn, báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/01/2026 để tăng cường công tác phối hợp.

Ảnh minh họa/Internet

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, huy động Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh/thành phố tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp tết và các thuốc phòng chống dịch bệnh.

Các bệnh viện trực thuộc Bộ chủ động liên hệ với các cơ sở cung ứng thuốc để đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, khẩn trương thực hiện mua sắm bổ sung trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc, đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung, xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, khẩn trương cung ứng đủ thuốc khi nhận đơn đặt hàng của các cơ sở khám, chữa bệnh, không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, không lợi dụng dịp tết để tăng giá thuốc; tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ hoặc xuất xưởng trong bất kỳ tình huống nào.

Các cơ sở kinh doanh dược phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra tính pháp lý của nguồn hàng và chỉ được mua thuốc từ các cơ sở cung ứng có đủ điều kiện kinh doanh dược.

Hội dược học Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Tổng công ty Dược Việt Nam có văn bản gửi các tổ chức, cá nhân là thành viên để triển khai các nội dung trên.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc về nguồn cung, các Đơn vị phản ánh về Cục Quản lý Dược (Phòng Quản lý Kinh doanh Dược) để được hướng dẫn.