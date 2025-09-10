Xử phạt trường hợp đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân

Người đàn ông đăng tải bài viết có nội dung “Chuyên án còn mỗi khánh sky nữa thôi” kèm hình ảnh mặc trang phục của Công an nhân dân gây xôn xao dư luận.

Ngày 10/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết đã xử phạt một trường hợp đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân, có nội dung sai sự thật.

Hình ảnh đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản một tài khoản facebook đăng tải bài viết có nội dung “Chuyên án còn mỗi khánh sky nữa thôi” kèm hình ảnh mặc trang phục của lực lượng Công an nhân dân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm việc với chủ tài khoản trên là H.V.K (SN 1992; trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) để làm rõ hành vi sử dụng không gian mạng đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân. Tại cơ quan Công an, H.V.K đã thừa nhận hành vi đăng tải của mình với mục đích câu view, câu like, tăng uy tín, lượt tương tác của bài viết.

Cơ quan Công an làm việc với H.V.K

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với H.V.K về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.

>>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại