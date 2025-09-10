Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt trường hợp đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân

Người đàn ông đăng tải bài viết có nội dung “Chuyên án còn mỗi khánh sky nữa thôi” kèm hình ảnh mặc trang phục của Công an nhân dân gây xôn xao dư luận.

Gia Đạt

Ngày 10/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết đã xử phạt một trường hợp đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân, có nội dung sai sự thật.

21.jpg
Hình ảnh đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản một tài khoản facebook đăng tải bài viết có nội dung “Chuyên án còn mỗi khánh sky nữa thôi” kèm hình ảnh mặc trang phục của lực lượng Công an nhân dân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm việc với chủ tài khoản trên là H.V.K (SN 1992; trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) để làm rõ hành vi sử dụng không gian mạng đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân. Tại cơ quan Công an, H.V.K đã thừa nhận hành vi đăng tải của mình với mục đích câu view, câu like, tăng uy tín, lượt tương tác của bài viết.

6.jpg
Cơ quan Công an làm việc với H.V.K

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với H.V.K về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.

>>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại

Nguồn: ĐTHĐT.
#xử phạt #đăng tải hình ảnh #Công an nhân dân #xâm phạm hình ảnh #pháp luật

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt 2 trường hợp vứt rác bừa bãi ở Hà Tĩnh

Với hành vi vứt rác không đúng nơi quy định, 2 người dân ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị xử phạt 3 triệu đồng.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 2 người dân vứt rác không đúng nơi quy định với số tiền phạt 1,5 triệu đồng/người.

image.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Xã hội

Nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị xử phạt vì báo tin giả

Báo tin giả về việc CSGT nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm, N.Đ.A đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 2,5 triệu đồng.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với anh N.Đ.A (SN 1997, trú tại phường Vũng Áng) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Trước đó, anh N.Đ.A đã gọi điện thoại đến đường dây nóng của Bộ Công an phản ánh về việc ngày 04/07/2025, anh đang lưu thông trên đường thì bị tổ CSGT ra hiệu dừng xe, có hành vi nhận tiền, bỏ qua lỗi vi phạm của anh.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt Công ty CP Miền Tây gần 100 triệu vì chiếm đất công tại Lào Cai

Công ty Cổ phần Miền Tây đã có hành vi vi phạm hành chính chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý nên đã bị xử phạt.

Vừa qua, sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 410/QĐ-XPHC1 về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Miền Tây với mức tiền phạt là 70 triệu đồng.

capture-5475.png
Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Miền Tây.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới