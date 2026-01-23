Hà Nội

Dùng REDMI Note 15 rồi, tôi hiểu vì sao máy “quốc dân”

Số hóa

REDMI Note 15 vừa ra mắt tại Việt Nam với thiết kế mới, màn hình sáng vượt tầm giá và pin lớn, tiếp tục giữ vững danh xưng “smartphone quốc dân” quen thuộc.

Thiên Trang (TH)
REDMI Note 15 4G tiếp tục là phiên bản được người dùng Việt quan tâm nhất trong dòng REDMI Note 15 Series vừa ra mắt. (Ảnh: Genk)
Máy gây chú ý với thiết kế cong hai cạnh hiện đại, thân máy mỏng và nhẹ hơn, dù vẫn tạo ra không ít tranh cãi về trải nghiệm cầm nắm.(Ảnh: Genk)
Điểm nâng cấp đáng giá nhất nằm ở màn hình AMOLED 120Hz với độ sáng tối đa lên tới 3.200 nit, vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.(Ảnh: Genk)
Camera chính 108MP vẫn giữ nguyên chất lượng ổn định, đồng thời Xiaomi loại bỏ ống kính macro kém hữu dụng để tối ưu trải nghiệm thực tế.(Ảnh: Genk)
Về hiệu năng, chip Helio G100 Ultra mang tính thay thế nhiều hơn là nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản nhưng không dành cho game nặng.(Ảnh: Genk)
Viên pin 6.000mAh giúp REDMI Note 15 có thể dùng tới hai, ba ngày, kết hợp sạc nhanh 33W đủ dùng cho người phổ thông.(Ảnh: Genk)
Máy chạy HyperOS 2.0 thay vì phiên bản mới nhất, cho thấy sự đánh đổi quen thuộc để giữ giá bán dễ tiếp cận.(Ảnh: Genk)
Với mức giá sale chỉ từ dưới 4 triệu đồng, REDMI Note 15 vẫn là lựa chọn “quốc dân” nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, màn hình và pin.(Ảnh: Genk)
#Redmi Note 15 #smartphone quốc dân #Xiaomi #màn hình AMOLED #pin lớn

