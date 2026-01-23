Dùng REDMI Note 15 rồi, tôi hiểu vì sao máy “quốc dân”

REDMI Note 15 vừa ra mắt tại Việt Nam với thiết kế mới, màn hình sáng vượt tầm giá và pin lớn, tiếp tục giữ vững danh xưng “smartphone quốc dân” quen thuộc.
Chiếc Ford GT40 MkII Factory Lightweight 1966 này chưa từng tham gia đua hay phục chế và ai đó đã chấp nhận bỏ ra số tiền khổng lồ 12,375 triệu USD để sở hữu.
Chiếc Ford GT40 MkII Factory Lightweight 1966 này chưa từng tham gia đua hay phục chế và ai đó đã chấp nhận bỏ ra số tiền khổng lồ 12,375 triệu USD để sở hữu.
Á hậu Phương Nhi - thiếu gia Minh Hoàng diện áo dài truyền thống trong lễ hằng thuận.
Mitsubishi vừa chính thức giới thiệu mẫu Outlander LS Black Edition 2026 bản đặc biệt tại thị trường Úc, một lựa chọn phong cách với nhiều trang bị đáng chú ý.
Cùng bước ra từ cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc cho biết, cô hạnh phúc khi thấy Phương Nhi tìm được bến đỗ bình yên.
Bugatti Veyron FKP Hommage để tôn vinh chiếc Veyron bản gốc được ra mắt từ 20 năm trước, cũng như tri ân Ferdinand Piech - "ông trùm" từng đứng sau Volkswagen.
Sau hơn một tháng sửa chữa mặt đường, hiện tuyến phố Nguyễn Cảnh Dị (Hà Nội) đã được mở rộng và chia làm đôi để vừa sửa chữa giai đoạn tiếp theo.
Hãng xe BYD mới đây đã chính thức vén màn mẫu SUV 7 chỗ đầu tiên của mình tại Úc mang tên Sealion 8, đây chính là mẫu xe hot Tang L ở thị trường Trung Quốc.
Hot girl bị réo tên giữa nghi vấn rạn nứt hôn nhân của 'thiếu gia' Duy Nhỏ và Tiktoker Huyền 2k4 mới đây đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.
Không chỉ khoe vóc dáng cực phẩm với tạp dề, hot girl Una Tố Uyên còn khiến fan 'mắt chữ O mồm chữ A' với màn dùng giày cao gót mở nắp bia đầy điệu nghệ.
Được biết đến với danh xưng 'á hậu học giỏi', Minh Nhàn theo đuổi phong cách gợi cảm, tôn lên vóc dáng.
Zalo không lưu tin nhắn trên đám mây, chỉ cần quên sao lưu trước khi đổi máy hoặc xóa app, người dùng có thể mất dữ liệu vĩnh viễn.
Cô nàng hot girl Vũ Nguyệt mới đây lại khiến người hâm mộ tan chảy khi xuất hiện trong bộ ảnh áo dài đầy nữ tính, thanh tao giữa lòng phố cổ.
Tộc người Amhara là cộng đồng giữ vai trò trung tâm trong lịch sử, chính trị và bản sắc văn minh Ethiopia suốt nhiều thế kỷ.
Nhỏ bé nhưng khác thường, khủng long Incisivosaurus hé lộ những thử nghiệm tiến hóa độc đáo của khủng long ăn tạp thời kỳ đầu.
Cố Hữu Vi khẳng định sức hút riêng biệt của mình qua những bộ trang phục bó sát, tôn vinh triệt để những đường cong đầy đặn và tràn đầy sức sống.
Cả một bầu trời thanh xuân ùa về khi 'nữ hoàng son nude' Lily Maymac tung loạt ảnh 10 năm trước, tái hiện thời kỳ hoàng kim của hệ tư tưởng môi tều đình đám.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu tăng kết nối, mở rộng các mối quan hệ và có thể dành một khoản để mua sắm quần áo, phụ kiện...
Thịt chim cút giàu protein, vitamin và khoáng chất, dễ tiêu hóa, phù hợp nhiều đối tượng. Sử dụng hợp lý giúp bồi bổ cơ thể và nâng cao thể trạng.
Nhờ loại bỏ vách ngăn, ưu tiên ánh sáng, chọn nội thất vừa đủ, căn hộ 38m2 trở thành không gian sống thoải mái, dễ thở và không dư thừa.
Suối Tía ẩn mình giữa đại ngàn Đà Lạt, sở hữu vẻ đẹp mơ màng với rừng chò ngập nước, sương sớm huyền ảo và không gian nguyên sơ, tĩnh lặng.