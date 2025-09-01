Xe Kia Seltos đang giảm tới hơn 100 triệu đồng, xả hàng tồn

Mẫu xe SUV Kia Seltos VIN 2024 đang được một số đại lý giảm giá từ 65 - 120 triệu đồng, tuy nhiên số lượng xe không còn nhiều.

Video: Đánh giá Kia Seltos VIN 2024 tại Việt Nam.

Theo tìm hiểu, tại một số đại lý khu vực phía Nam Kia Seltos 1.5 Luxury VIN 2024 đang được giảm tới 92 triệu đồng, xuống còn 607 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi này sẽ tùy thuộc vào từng đại lý và chỉ áp dụng cho Kia Seltos VIN 2024. Tham khảo một đại lý khác khu vực Hà Nội, Kia Seltos 1.5 Luxury được giảm 65 triệu đồng xuống còn 634 triệu đồng, bản Premium được ưu đãi 85 triệu đồng, xuống còn 664 triệu đồng.

Tại một đại lý khác, phiên bản Premium được giảm 95 triệu đồng xuống còn 654 triệu đồng,. Phiên bản cao cấp nhất GT-Line cũng được chào bán với giá 679 triệu đồng, tương đương mức giảm 120 triệu đồng.

Còn đối với các bản VIN 2025 có mức giảm thấp hơn từ 25 - 40 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Sau ưu đãi, Kia Seltos bản tiêu chuẩn có giá thực tế từ 574 triệu đồng.

Kia Seltos đã được bổ sung phiên bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam vào năm 2024. Ở phiên bản mới, xe đã được thay đổi đáng kể về mặt thiết kế và trang bị, đặc biệt là các tính năng an toàn.

Điểm nhấn của mẫu xe Hàn Quốc này nằm ở các hệ thống an toàn chủ động ADAS, bao gồm cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA); kiểm soát hành trình thích ứng thông minh với tính năng Stop & Go (SCC); cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường (LFA); hay cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LKA)...

Bên cạnh đó là các tính năng tiện nghi như ghế lái chỉnh điện 8 hướng, làm mát ghế trước, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền trang trí nội thất, rèm che nắng phía sau, hệ thống lọc không khí,...

Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Seltos là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD.

Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Động cơ đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động FWD. Ngoài ra, xe còn sở hữu 3 chế độ lái Eco, Normal, Sport cùng 3 chế độ chạy địa hình Snow, Mud và Sand.