Mỗi tháng, chủ xe VinFast chỉ được sạc miễn phí tối đa 10 lần, tương ứng quãng đường đi được từ 1.500-5.000 km.

Video: Hướng dẫn sạc xe ôtô điện tại trạm sạc VinFast.

Tiếp nối các chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" và chào đón Tết Bính Ngọ, VinFast tiếp tục tung ra ưu đãi miễn phí sạc dành cho khách hàng trong nước. Theo đó, chủ xe điện cá nhân VinFast mua xe từ ngày 10/2 sẽ được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng của V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Trước đó, từng có thông tin về việc VinFast sẽ miễn phí sạc pin cho các chủ xe điện đến hết ngày 31/12/2028.

Tuy nhiên, mỗi tháng, chủ xe chỉ được sạc miễn phí tối đa 10 lần. Theo hãng VinFast, số lần sạc miễn phí kể trên tương ứng quãng đường đi được từ 1.500-5.000 km một tháng. Đây là mức trung bình một người dùng thông thường đang sử dụng hiện nay.

Xe điện VinFast được miễn phí sạc đến tháng 2/2029.

Riêng tài xế mua xe vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần. Trong đó, VinFast hỗ trợ 10 lần sạc đầu mỗi tháng và GSM sẽ hỗ trợ các lần sạc còn lại.

Với khách hàng mua xe trước ngày 10/2/2026, tổng thời gian miễn phí sạc pin sẽ nâng thành 3 năm kể từ ngày nhận xe, tối đa 10 lần một tháng với chủ xe cá nhân và không giới hạn số lần với tài xế đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform.

Ngoài ra, với khách hàng tiên phong mua xe trong giai đoạn đầu hiện vẫn đáp ứng điều kiện để được hưởng các chính sách theo từng thời điểm ban hành khác nhau, VinFast sẽ chọn chính sách có lợi hơn cho người dùng để áp dụng.

Bên cạnh đó, VinFast còn tung ra chương trình ưu đãi dành cho người dùng xe máy điện đổi pin sắp ra mắt của hãng. Theo đó, người dùng sẽ được sạc miễn phí đổi pin tối đa 20 lần/tháng, tương đương quãng đường di chuyển từ 800 km/tháng, áp dụng đến hết 30/6/2028. Nhóm tài xế vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn, hãng hỗ trợ 20 lần một tháng, phần còn lại do GSM hỗ trợ.

"Chính sách miễn phí sạc pin cho ôtô và đổi pin xe máy điện trên toàn quốc là món quà Xuân Bính Ngọ hãng muốn gửi tặng đến khách hàng. Với sự tin tưởng và ủng hộ của đông đảo người dùng, VinFast đã bứt phá mạnh mẽ trong 2025, trở thành hãng xe số một ở thị trường ôtô và xe máy điện Việt Nam", bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu, cho biết.