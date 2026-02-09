Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Xe điện VinFast được miễn phí sạc đến tháng 2/2029

Mỗi tháng, chủ xe VinFast chỉ được sạc miễn phí tối đa 10 lần, tương ứng quãng đường đi được từ 1.500-5.000 km.

Thảo Nguyễn
Video: Hướng dẫn sạc xe ôtô điện tại trạm sạc VinFast.

Tiếp nối các chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" và chào đón Tết Bính Ngọ, VinFast tiếp tục tung ra ưu đãi miễn phí sạc dành cho khách hàng trong nước. Theo đó, chủ xe điện cá nhân VinFast mua xe từ ngày 10/2 sẽ được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng của V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Trước đó, từng có thông tin về việc VinFast sẽ miễn phí sạc pin cho các chủ xe điện đến hết ngày 31/12/2028.

Tuy nhiên, mỗi tháng, chủ xe chỉ được sạc miễn phí tối đa 10 lần. Theo hãng VinFast, số lần sạc miễn phí kể trên tương ứng quãng đường đi được từ 1.500-5.000 km một tháng. Đây là mức trung bình một người dùng thông thường đang sử dụng hiện nay.

3-1524.jpg
Xe điện VinFast được miễn phí sạc đến tháng 2/2029.

Riêng tài xế mua xe vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần. Trong đó, VinFast hỗ trợ 10 lần sạc đầu mỗi tháng và GSM sẽ hỗ trợ các lần sạc còn lại.

Với khách hàng mua xe trước ngày 10/2/2026, tổng thời gian miễn phí sạc pin sẽ nâng thành 3 năm kể từ ngày nhận xe, tối đa 10 lần một tháng với chủ xe cá nhân và không giới hạn số lần với tài xế đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform.

Ngoài ra, với khách hàng tiên phong mua xe trong giai đoạn đầu hiện vẫn đáp ứng điều kiện để được hưởng các chính sách theo từng thời điểm ban hành khác nhau, VinFast sẽ chọn chính sách có lợi hơn cho người dùng để áp dụng.

2-387.jpg
Mỗi tháng, chủ xe VinFast chỉ được sạc miễn phí tối đa 10 lần, tương ứng quãng đường đi được từ 1.500-5.000 km.

Bên cạnh đó, VinFast còn tung ra chương trình ưu đãi dành cho người dùng xe máy điện đổi pin sắp ra mắt của hãng. Theo đó, người dùng sẽ được sạc miễn phí đổi pin tối đa 20 lần/tháng, tương đương quãng đường di chuyển từ 800 km/tháng, áp dụng đến hết 30/6/2028. Nhóm tài xế vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn, hãng hỗ trợ 20 lần một tháng, phần còn lại do GSM hỗ trợ.

"Chính sách miễn phí sạc pin cho ôtô và đổi pin xe máy điện trên toàn quốc là món quà Xuân Bính Ngọ hãng muốn gửi tặng đến khách hàng. Với sự tin tưởng và ủng hộ của đông đảo người dùng, VinFast đã bứt phá mạnh mẽ trong 2025, trở thành hãng xe số một ở thị trường ôtô và xe máy điện Việt Nam", bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu, cho biết.

#Xe điện VinFast được miễn phí sạc #xe VinFast được sạc miễn phí #VinFast #xe điện #miễn phí sạc #xe cá nhân

Bài liên quan

Xe

VinFast ra mắt 4 mẫu xe máy điện tại Việt Nam, lắp đặt 4.500 trạm đổi pin

VinFast vừa ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dùng với 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin và 1 xe tích hợp bàn đạp cho học sinh.

Video: 150.000 Trạm đổi pin. Bạn nghĩ sao về xe máy điện Vinfast?

VinFast đã chính thức ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới tại thị trường Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng. Trong số này, có 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin đầu tiên của VinFast và 1 mẫu xe được tích hợp bàn đạp, thiết kế nhỏ gọn phù hợp với học sinh.

Xem chi tiết

Xe

VinFast ra mắt xe máy điện ZGoo và Flazz, chỉ từ 14,9 triệu đồng

VinFast ZGoo và Flazz với mức giá 14,9 và 16 triệu đồng, phù hợp với nhiều người dùng, không yêu cầu bằng lái và được trang bị pin LFP tiên tiến, an toàn cao.

2-1685.jpg
VinFast ZGoo và Flazz là minh chứng cho nỗ lực của VinFast trong việc phổ cập phương tiện di chuyển xanh, thông minh đến tất cả mọi người. Đây là hai mẫu xe máy điện trang bị pin LFP chất lượng cao có giá thấp nhất trên thị trường hiện tại. So với ắc-quy axit chì, pin LFP có độ an toàn cao, tuổi thọ vượt trội, đồng thời cho phép xe di chuyển quãng đường tốt hơn.
1-2805.jpg
VinFast ZGoo sở hữu kiểu dáng thanh lịch, phi giới tính với đuôi xe phá cách, kết hợp hài hòa với những đường nét cổ điển của cụm đèn tròn ở phía đầu xe. ZGoo có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.720 x 700 x 1.050 mm.
Xem chi tiết

Xe

VinFast chào hàng hai mẫu xe buýt điện tại châu Âu

VinFast mới đây đã chính thức ra mắt hai mẫu xe buýt điện EB 8 và EB 12 tại Triển lãm Busworld Europe 2025.

Triển lãm Busworld Europe 2025 là dịp để các khách hàng châu Âu và quốc tế trải nghiệm Vinfast EB 8 và EB 12, hai mẫu xe ứng dụng công nghệ thông minh của hãng xe điện Việt Nam VinFast – vốn đã chứng minh năng lực ở thị trường nội địa. Cả hai đều được phát triển dựa trên triết lý tối ưu hóa hiệu suất, tiện nghi và an toàn, với mức giá tốt nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông công cộng hiện đại. Xe tích hợp loạt công nghệ an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến giúp hành khách, tài xế, và các đối tượng dễ tổn thương luôn thoải mái và an tâm trong mọi hành trình

Được thiết kế tối ưu về hiệu suất và tiện nghi cho những con đường đô thị, VinFast EB 8 sở hữu kích thước lý tưởng (Dài x Rộng x Cao: 8.610 x 2.470 x 3.220 mm). Về khả năng vận hành, EB 8 được trang bị động cơ trung tâm mạnh mẽ, sản sinh công suất tối đa 200 kW, có thể đạt tốc độ tối đa 80 km/h.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới