Kẻ vận chuyển gần 25kg ma túy ở Quảng Bình lĩnh án tử hình

Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Xuân Huyên (SN 1987, trú tại thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.



Theo cáo trạng, vào khoảng 6h15, ngày 13/9/2024, tại thôn Sen Thượng 1, xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy), tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Lệ Thủy tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 73A-301.62, do Trần Đình Mão (SN 1986, trú tại phường Hải Thành, TP. Đồng Hới) điều khiển chở Nguyễn Xuân Huyên (SN 1987, trú tại thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh).

Bị cáo Nguyễn Xuân Huyên tại phiên tòa. Ảnh: Tú Anh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hộc dựng đồ trên cánh cửa bên phải phía trước 1 khẩu súng ngắn, bên trong có 7 viên đạn; tại cốp xe phía sau có 2 bao lác, bên trong chứa hơn 22,5kg ma túy loại Methamphetamine và gần 1,9kg ma túy loại Ketamine.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Huyên khai nhận, vào ngày 13/9/2024 đã tìm mua và vận chuyển số ma túy trên từ cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về địa bàn tỉnh Quảng Bình để bán cho các đối tượng khác nhằm mục đích kiếm lời.

Được biết, Nguyễn Xuân Huyên là đối tượng có nhiều tiền án, từng bị TAND tỉnh Quảng Trị, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 5 năm tù về tội “lưu hành tiền giả”; 8 năm 6 tháng tù về tội “giết người” và 36 tháng tù về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Huyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Xuân Huyên về tội “mua bán trái phép chất ma túy”; tuyên phạt 5 năm tù về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

