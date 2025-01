Bắt trộm, hai vợ chồng già chết thảm dưới tay kẻ thủ ác

Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm 7/10/2020, một người dân ở thôn Đà Sơn (xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đi qua cổng nhà ông Tống Duy N (SN 1950) thì thấy chuyện lạ. Bình thường, vợ chồng ông N hay dậy sớm quét sân, dọn vườn, nhưng hôm nay căn nhà có vẻ im ắng lạ thường. Người này ngó qua cánh cổng thì sững lại khi thấy vợ chồng ông N nằm gục dưới sân nhà, bên cạnh máu chảy lênh láng. (Nơi xảy ra vụ án, ảnh tư liệu) Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, công an xác định ông N. và vợ là bà Cù Thị K. (SN 1953) đã tử vong trước đó nhiều giờ, trên cơ thể có hàng chục vết thương chí mạng gây ra bởi vật sắt nhọn. Nơi phát hiện tử thi là khoảng sân trước nhà, phía bên trong cửa còn mở, tuy nhiên không có dấu hiệu lục soát đồ đạc. Tại hiện trường, công an tìm thấy một vết giầy loại thể thao di chuyển ra khu vực nhà vệ sinh kèm theo nhiều giọt máu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các điều tra viên còn tìm thấy nhiều vết giầy giống như thế ở vườn dẫn ra đường, kèm với đó là những giọt máu đọng trên đất, lá cây. Như vậy, rất có thể sau khi ra tay sát hại ông bà N, nghi phạm cũng bị thương và đi qua khu vực trên để tẩu thoát. Xác minh về hai vợ chồng nạn nhân, các trinh sát được biết họ đều là những người sống hiền lành, không nợ nần tiền bạc hay mâu thuẫn với ai. Mặc dù đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu cậy phá, nhưng hai chiếc điện thoại của ông bà đã "không cánh mà bay".(Ảnh minh họa, nguồn internet) Các điều tra viên nhận được thông tin, gần nhà ông bà N. có đối tượng nghi vấn là Vũ Tiến Long (22 tuổi, trú tại thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) không có nghề nghiệp, nhưng nghiện game online rất nặng. Người thân của Long cho hay, trước đó mấy ngày Long đã nói lên TP Thanh Hóa làm thuê. Tuy nhiên, tiến hành xác minh tại các quán cà phê, nhà hàng mà Long nói làm bưng bê, không có ai tên, hình dáng như thế đến làm việc cả. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp tục rà soát, các trinh sát nhận được thông tin quan trọng, Long vốn có một đôi giầy thể thao giống với vết giầy mà công an thu thập được tại hiện trường vụ án. Thêm đó, có hai người cho biết, ngày 7/10, khi đến đón Long ngay khu vực ngã 3 gần hiện trường thì phát hiện tên này bị thương ở tay. Long giải thích đó là do bị chém. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau nhiều ngày lùng xục, đến ngày 11/10, một tổ trinh sát của Công an tỉnh Thanh Hóa khi rà soát ở cửa hàng internet trên địa bàn huyện Hà Trung đã phát hiện có một thanh niên đang mải mê "cày game". Trên quần, áo và đôi giầy thể thao đang đi vẫn còn vương vết máu. Đặc biệt, bàn tay được băng bó cẩn thận, chắc chắn là do vết thương. Sau khi quan sát, nhận định đây chính là Long, các trinh sát đã bất ngờ lao vào khống chế, bắt giữ đối tượng. Các trinh sát cũng thu giữ tại chỗ 2 chiếc điện thoại của vợ chồng nạn nhân N. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan công an, dù chứng cứ rành rành nhưng Long vẫn cố tình khai báo quanh co, chối tội. Chỉ đến khi các điều tra viên cung cấp thêm thông tin, Long mới thừa nhận gây ra vụ án mạng khiến vợ chồng ông N tử vong. Long khai, do nghiện game, lại không có thu nhập nên gã rất cần tiền. Sau Trung thu, Long nói dối bố mẹ là đi TP Thanh Hóa làm thuê. Kỳ thực hắn đến một căn nhà hoang gần đó tá túc. Rạng sáng 7/10, Long trèo tường leo vào nhà ông N với ý định trộm cắp. Gã lục lọi dưới căn bếp, nhưng không tìm được tài sản nào có giá trị. Lúc này, chó bắt đầu sủa đã đánh thức ông bà N. tỉnh dậy. Phát hiện có kẻ lạ mặt, ông bà N lao tới túm lấy Long, lôi gã về phía hiên nhà. Bị bắt, lại sợ lộ mặt nên Long rút con dao thủ sẵn đâm 1 nhát vào ngực ông N. Gã vùng chạy ra phía cổng nhưng vẫn bị vợ chồng chủ nhà đuổi theo. Long lạnh lùng dùng dao đâm liên tiếp hàng chục nhát vào hai người. Biết vợ chồng ông N đã chết, Long vào nhà lấy đi hai chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Với tội ác ghê rợn của mình, sau này Long bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên mức án tử hình. Chỉ vì nghiện game, một gã trai trẻ đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của hai người hàng xóm. >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

