Bàng hoàng phát hiện thi thể đang phân hủy trong nhà tắm

Ngày 4/5, Công an xã Đại Lào (TP. Bảo Lộc) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xác minh vụ việc bà Nguyễn Thị C. (67 tuổi) phát hiện thi thể đang phân hủy trong nhà tắm sau gần 1 năm đi vắng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 4/5, bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi) từ TP HCM trở về nhà tại Thôn 6, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Khi mở cửa vào nhà thì bà Cúc ngửi thấy mùi hôi, sau khi kiểm tra thì tá hoả phát hiện trong nhà tắm có thi thể đang phân hủy, nên bà đã cấp báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Lào đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Làm việc với cơ quan Công an, bà Cúc cho biết, bà sống một mình tại căn nhà nói trên. Khoảng 10 năm nay, bà thường xuyên đóng cửa nhà đi xuống TP HCM sống cùng các con, lần gần nhất bà Cúc trở về nhà là vào tháng 5/2024.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong thi thể có các giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Minh Đức (25 tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

