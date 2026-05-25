Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Iran thu phí eo biển Hormuz
Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thống Trump cảnh báo Iran không được thu phí eo biển Hormuz, đe dọa đàm phán có thể đổ vỡ.
Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thống Trump cảnh báo Iran không được thu phí eo biển Hormuz, đe dọa đàm phán có thể đổ vỡ.
Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thống Trump cảnh báo Iran không được thu phí eo biển Hormuz, đe dọa đàm phán có thể đổ vỡ.
Từ 1/6, xăng E10 chính thức bắt buộc toàn quốc. Các hãng xe như Ford, Toyota, Hyundai đảm bảo xe hiện hành không bị ảnh hưởng.
Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ chi phí y tế, giáo dục, giúp người có thu nhập 28,6 triệu/tháng chưa phải nộp thuế TNCN nếu có 1 người phụ thuộc.
Từ đầu tháng 6, nhiều chiêu trò trục lợi từ xăng E10 như remap ECU và phụ gia xuất hiện, trong khi Petrolimex tại TP.HCM chưa ghi nhận sự cố.
Khám phá các quyết định táo bạo của Seoul, Paris, Singapore trong việc phá bỏ và xây dựng lại để thúc đẩy phát triển bền vững.
Nhiều khách hàng gặp rắc rối khi mua SIM mới tái phát hành do liên kết với Zalo và ngân hàng cũ, gây đòi nợ xuyên đêm.
Hà Nội chính thức đổi chiến lược chống ngập, chuyển sang mô hình Thành phố bọt biển hấp thụ nước mưa qua hồ điều hòa, hiệu quả hơn.
Hà Nội thu hút 815 triệu USD FDI trong 4 tháng đầu năm, nhưng thiếu vắng Samsung, Nvidia do thủ tục hành chính phức tạp.
Ngày 21/5, TPHCM hoàn thành đợt chi trả thứ chín với hơn 1.732 tỷ đồng cho 42.574 trái chủ, vụ Vạn Thịnh Phát diễn ra lớn.
Dự báo thời tiết miền Bắc nóng đột ngột, Trung Bộ sắp đạt 38°C, kèm cảnh báo về nắng nóng, cháy nổ và mưa rào chiều tối tại Nam Bộ.
Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thống Trump cảnh báo Iran không được thu phí eo biển Hormuz, đe dọa đàm phán có thể đổ vỡ.
Từ 1/6, xăng E10 chính thức bắt buộc toàn quốc. Các hãng xe như Ford, Toyota, Hyundai đảm bảo xe hiện hành không bị ảnh hưởng.
Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ chi phí y tế, giáo dục, giúp người có thu nhập 28,6 triệu/tháng chưa phải nộp thuế TNCN nếu có 1 người phụ thuộc.
Từ đầu tháng 6, nhiều chiêu trò trục lợi từ xăng E10 như remap ECU và phụ gia xuất hiện, trong khi Petrolimex tại TP.HCM chưa ghi nhận sự cố.
Khám phá các quyết định táo bạo của Seoul, Paris, Singapore trong việc phá bỏ và xây dựng lại để thúc đẩy phát triển bền vững.
Nhiều khách hàng gặp rắc rối khi mua SIM mới tái phát hành do liên kết với Zalo và ngân hàng cũ, gây đòi nợ xuyên đêm.
Hà Nội chính thức đổi chiến lược chống ngập, chuyển sang mô hình Thành phố bọt biển hấp thụ nước mưa qua hồ điều hòa, hiệu quả hơn.
Hà Nội thu hút 815 triệu USD FDI trong 4 tháng đầu năm, nhưng thiếu vắng Samsung, Nvidia do thủ tục hành chính phức tạp.
Ngày 21/5, TPHCM hoàn thành đợt chi trả thứ chín với hơn 1.732 tỷ đồng cho 42.574 trái chủ, vụ Vạn Thịnh Phát diễn ra lớn.
Dự báo thời tiết miền Bắc nóng đột ngột, Trung Bộ sắp đạt 38°C, kèm cảnh báo về nắng nóng, cháy nổ và mưa rào chiều tối tại Nam Bộ.
Minexco, doanh nghiệp khai thác cát trắng, đối mặt với thu hồi trụ sở do nợ thuế hơn 102 tỷ tại Nha Trang.
Bộ Nội vụ đề ra kế hoạch sáp nhập gần 90.000 thôn, tổ dân phố, hoàn thành trước tháng 6/2026 theo nghị định mới.
Lãi suất huy động giảm mạnh, chỉ còn một số ít ngân hàng còn duy trì mức 7%/năm cho khoản gửi lớn, ảnh hưởng đến người gửi tiền.
Hà Nội đổi mới quy hoạch không gian xanh gồm sông hồ, hành lang xanh, rừng phòng hộ, kết hợp giao thông xanh và AI để kiểm soát ô nhiễm.
Giá vàng thế giới giảm mạnh do chốt lời và USD tăng, trong khi vàng trong nước có nguy cơ lao dốc theo xu hướng thị trường toàn cầu.
Bắt đầu từ ngày 1/7, cá nhân, tổ chức chia sẻ tin sai gây hoang mang trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu theo Nghị định 174.
Ngày 21/5, hai túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá thành công, thu về hơn 14 tỷ đồng, gây chú ý giới mê sưu tập.
Ủy ban Biến đổi Khí hậu Anh kêu gọi thiết lập giới hạn nhiệt độ nơi làm việc, người lao động có quyền nghỉ khi nhiệt độ trên 30°C, công đoàn đề xuất 25°C.
Cuba bỏ thi đại học, kết thúc năm học sớm 15 ngày do khủng hoảng nhiên liệu, theo thông báo của Bộ trưởng Giáo dục Naima Ariatne Trujillo Barreto.
Chính phủ Anh nới lỏng trừng phạt dầu Nga ngày 20/5 nhằm đảm bảo nguồn cung khi giá năng lượng tăng vọt do xung đột Trung Đông.
Bộ Tài chính dự kiến dành 300 tỷ đồng đến 2030 để đào tạo 10.000 giám đốc, gồm cả học online miễn phí, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo.