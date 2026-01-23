Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Volkswagen và hành trình 10 năm chinh phục khách hàng Việt

Volkswagen Việt Nam sau 10 năm có mặt đã ghi dấu bằng tăng trưởng doanh số, sản phẩm biểu tượng như Viloran, Golf cùng chiến lược phát triển bền vững.

Thảo Nguyễn
Video: Volkswagen Việt Nam tại triễn lãm phương tiện di chuyển 2025.

Sau 10 năm có mặt tại thị trường ôtô Việt Nam, Volkswagen đã từng bước khẳng định vị thế thương hiệu xe Đức uy tín, xây dựng niềm tin và tạo dựng nền tảng phát triển bền vững. Dù 10 năm chỉ là phần nhỏ trong lịch sử toàn cầu, nhưng đây là chặng đường quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và bản sắc riêng của thương hiệu tại Việt Nam.

1-1314.jpg
Volkswagen Việt Nam khẳng định sức mạnh sau 10 năm mở rộng hệ thống.

Giai đoạn 2015 - 2025, doanh số Volkswagen Việt Nam tăng trưởng ổn định, đặc biệt bứt phá 400% trong năm 2024. Với hơn 10.000 xe bàn giao, năm 2025, Volkswagen dẫn đầu doanh số trong nhóm các thương hiệu xe Đức tại Việt Nam. Song song đó, hãng tập trung đầu tư mạnh cho dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn toàn cầu, lấy khách hàng làm trung tâm với các chương trình như Mobile Service hay chính sách chăm sóc dài hạn.

Dấu ấn nổi bật trong hành trình này là các sản phẩm biểu tượng. Volkswagen Viloran đã mở ra phân khúc MPV cao cấp, đạt doanh số hơn 4.000 xe chỉ sau hai năm và nhận loạt giải thưởng như “Xe của năm phân khúc MPV” tại VnExpress Car Awards 2024. Bên cạnh đó, Volkswagen Golf - dòng hot hatch huyền thoại - cũng được vinh danh “Xe Thể thao của năm 2025 - Editors’ Choice”, khẳng định chất lượng và giá trị sử dụng lâu dài.

3-3373.jpg
Giai đoạn 2015 - 2025, doanh số Volkswagen Việt Nam tăng trưởng ổn định, đặc biệt bứt phá 400% trong năm 2024.

Cùng với sản phẩm, hệ thống phân phối không ngừng mở rộng với 20 đại lý toàn quốc, tiên phong triển khai mô hình City Store và Urban Store. Dự kiến ngày 08/08/2025, hãng sẽ khai trương đồng loạt 5 đại lý mới. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, phiên livestream lúc 19h ngày 23/1/2026 sẽ mang đến các ưu đãi độc quyền như gói bảo dưỡng OCP dành riêng cho khách hàng đặt cọc xe.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, Volkswagen Việt Nam xác định cột mốc 10 năm là nền tảng để triển khai chiến lược phát triển dài hạn. Thương hiệu tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm từ các nguồn nhập khẩu ưu đãi như châu Âu và Mexico, đồng thời từng bước đầu tư cho xu hướng điện hóa, sẵn sàng mang các giải pháp di chuyển xanh phù hợp với định hướng toàn cầu của Tập đoàn Volkswagen.

2-892.jpg
Với hơn 10.000 xe bàn giao, năm 2025, Volkswagen dẫn đầu doanh số trong nhóm các thương hiệu xe Đức tại Việt Nam.

Volkswagen Việt Nam kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, chinh phục những cột mốc mới và đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường ôtô Việt Nam.

#Volkswagen Việt Nam và hành trình 10 năm #Volkswagen Việt Nam sau 10 năm có #thị trường ôtô Việt Nam #doanh số Volkswagen Việt Nam tăng trưởng #Volkswagen Viloran bán chạy #Volkswagen Golf huyền thoại

Bài liên quan

Xe

"Soi" Volkswagen Golf GTI Edition 50, nếu về Việt Nam không dưới 3 tỷ đồng

Volkswagen sắp ra mắt phiên bản đặc biệt Golf GTI Edition 50 tại Vương quốc Anh, nơi mẫu xe này sẽ được bán ra thị trường trong tuần này với số lượng giới hạn.

10-1084.jpg
Sau khi giới thiệu cũng như mở đơn đặt hàng mua xe Volkswagen Golf GTI Edition 50 đặc biệt cho các "thượng đế" ở quê nhà Đức, hãng xe này tiếp tục công bố giá cả và thông số kỹ thuật chi tiết, cho biết mẫu xe hatchback dẫn động cầu trước này tại thị trường Anh.
5-362.jpg
Cụ thể thì mẫu xe hiệu năng cao Volkswagen Golf GTI Edition 50 phiên bản đặc biệt này có mức giá khởi điểm từ 47.995 bảng Anh (64.565 đô la) đã bao gồm thuế và phí.
Xem chi tiết

Xe

Volkswagen Touareg tại Việt Nam giảm "sốc" lên đến 330 triệu đồng

Giảm đến 330 triệu đồng cho bản Elegance, Volkswagen Touareg trở thành một trong những mẫu xe phổ thông có mức ưu đãi lớn nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen Touareg 2025 mới.

Trong tháng 12/2025 này, Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho mẫu SUV Touareg. Theo đó, phiên bản Touareg Elegance đang được áp dụng mức giảm trực tiếp lên tới 330 triệu đồng so với giá niêm yết 2,699 tỷ đồng. Chương trình khuyến mãi này kéo dài đến hết ngày 31/3/2026 và áp dụng với số lượng xe giới hạn.

Xem chi tiết

Xe

Lý do Volkswagen Teramont tại Việt Nam đội giá gần trăm triệu đồng

Thông tin từ đại lý chính hãng Volkswagen tại Việt Nam, kể từ tháng 11/2025, bản cao cấp nhất của mẫu SUV cỡ lớn Teramont sẽ điều chỉnh tăng giá bán.

1-3102.jpg
Cụ thể, mẫu xe SUV Volkswagen Teramont President sẽ có giá bán mới là 2,488 tỷ đồng, tăng 89 triệu đồng. Dù điều chỉnh giá bán nhưng xe vẫn không có thay đổi về trang bị hay thiết kế. Nguyên nhân tăng giá là do tỷ giá nhân dân tệ tăng khiến chi phí nhập khẩu cao hơn.
2-7656.jpg
Thực tế, việc điều chỉnh giá đã diễn ra từ giữa năm. Hồi tháng 6/2025, một số mẫu xe khác của Volkswagen nhập từ Trung Quốc như Viloran và Teramont X cũng đồng loạt tăng giá từ 100 - 110 triệu đồng, cho thấy xu hướng điều chỉnh giá chung của hãng trong bối cảnh tỷ giá thay đổi và chi phí logistics tăng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới