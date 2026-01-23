Volkswagen và hành trình 10 năm chinh phục khách hàng Việt

Volkswagen Việt Nam sau 10 năm có mặt đã ghi dấu bằng tăng trưởng doanh số, sản phẩm biểu tượng như Viloran, Golf cùng chiến lược phát triển bền vững.

Video: Volkswagen Việt Nam tại triễn lãm phương tiện di chuyển 2025.

Sau 10 năm có mặt tại thị trường ôtô Việt Nam, Volkswagen đã từng bước khẳng định vị thế thương hiệu xe Đức uy tín, xây dựng niềm tin và tạo dựng nền tảng phát triển bền vững. Dù 10 năm chỉ là phần nhỏ trong lịch sử toàn cầu, nhưng đây là chặng đường quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và bản sắc riêng của thương hiệu tại Việt Nam.

Volkswagen Việt Nam khẳng định sức mạnh sau 10 năm mở rộng hệ thống.

Giai đoạn 2015 - 2025, doanh số Volkswagen Việt Nam tăng trưởng ổn định, đặc biệt bứt phá 400% trong năm 2024. Với hơn 10.000 xe bàn giao, năm 2025, Volkswagen dẫn đầu doanh số trong nhóm các thương hiệu xe Đức tại Việt Nam. Song song đó, hãng tập trung đầu tư mạnh cho dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn toàn cầu, lấy khách hàng làm trung tâm với các chương trình như Mobile Service hay chính sách chăm sóc dài hạn.

Dấu ấn nổi bật trong hành trình này là các sản phẩm biểu tượng. Volkswagen Viloran đã mở ra phân khúc MPV cao cấp, đạt doanh số hơn 4.000 xe chỉ sau hai năm và nhận loạt giải thưởng như “Xe của năm phân khúc MPV” tại VnExpress Car Awards 2024. Bên cạnh đó, Volkswagen Golf - dòng hot hatch huyền thoại - cũng được vinh danh “Xe Thể thao của năm 2025 - Editors’ Choice”, khẳng định chất lượng và giá trị sử dụng lâu dài.

Cùng với sản phẩm, hệ thống phân phối không ngừng mở rộng với 20 đại lý toàn quốc, tiên phong triển khai mô hình City Store và Urban Store. Dự kiến ngày 08/08/2025, hãng sẽ khai trương đồng loạt 5 đại lý mới. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, phiên livestream lúc 19h ngày 23/1/2026 sẽ mang đến các ưu đãi độc quyền như gói bảo dưỡng OCP dành riêng cho khách hàng đặt cọc xe.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, Volkswagen Việt Nam xác định cột mốc 10 năm là nền tảng để triển khai chiến lược phát triển dài hạn. Thương hiệu tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm từ các nguồn nhập khẩu ưu đãi như châu Âu và Mexico, đồng thời từng bước đầu tư cho xu hướng điện hóa, sẵn sàng mang các giải pháp di chuyển xanh phù hợp với định hướng toàn cầu của Tập đoàn Volkswagen.

Volkswagen Việt Nam kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, chinh phục những cột mốc mới và đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường ôtô Việt Nam.