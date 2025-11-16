Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Volkswagen ra mắt đại lý tại TP.HCM theo mô hình Urban Store toàn cầu

Volkswagen Việt Nam vừa chính thức khai trương đại lý Volkswagen Khánh Hội tại TP.HCM. Đây là đại lý được phát triển theo mô hình Urban Store chuẩn toàn cầu.

Thảo Nguyễn
Video: Chinh phục Volkswagen Golf R 2025 cùng chuyên gia.

Được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn mới nhất của Volkswagen AG, showroom Khánh Hội sở hữu khu trưng bày tối đa 5 mẫu xe với thiết kế hiện đại, nổi bật với khu vực giới thiệu mẫu xe chủ lực cùng vách “Welcome” phiên bản mới.

2-2166.jpg
Volkswagen ra mắt đại lý tại TP.HCM theo mô hình Urban Store toàn cầu.

Không gian bên trong còn có phòng bàn giao xe riêng biệt rộng 28 m² và khu vực chờ lounge 50 m² mang phong cách tối giản đặc trưng của Đức, kết hợp với sự tiện nghi hướng đến khách hàng Việt. Ngoài ra, khu Lifestyle & Accessories cung cấp các sản phẩm độc quyền giúp khách hàng cá nhân hóa phong cách và phương tiện.

3-8922.jpg
Không gian bên trong còn có phòng bàn giao xe riêng biệt rộng 28 m² và khu vực chờ lounge 50 m² mang phong cách tối giản đặc trưng của Đức.

Hiện Volkswagen Việt Nam đã có 20 đại lý ủy quyền, đáp ứng các tiêu chuẩn về bán hàng, dịch vụ, phụ tùng và đồng – sơn toàn cầu của Volkswagen.

Cũng trong dịp này, Volkswagen Khánh Hội đã thực hiện bàn giao mẫu Volkswagen Golf R Performance 4Motion cho khách hàng đầu tiên – Mr. Phạm Vũ Tuấn (Tuấn Kombat), người có kinh nghiệm lâu năm với các dòng xe hiệu năng cao.

4-5956.jpg
Volkswagen sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam, tập trung vào các dòng SUV và MPV cao cấp như Viloran, Tiguan, Teramont, Touareg...

Volkswagen cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam, tập trung vào các dòng SUV và MPV cao cấp như Viloran, Tiguan, Teramont, Touareg... đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi sang các dòng xe điện và năng lượng mới trong tương lai gần.

#Volkswagen ra mắt đại lý tại TP.HCM #Volkswagen Khánh Hội tại TP.HCM #Volkswagen Việt Nam #mô hình Urban Store chuẩn toàn cầu #giá xe Volkswagen Việt Nam #Viloran

Bài liên quan

Xe

Cận cảnh Volkswagen Golf vừa ra mắt Việt Nam, từ 798 triệu đồng

Volkswagen vừa ra mắt Golf thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, đồng thời tổ chức sự kiện trải nghiệm thương hiệu Volkswagen Experience Day tại TP.HCM.

Golf 1.5 eTSI (Life, Style, R-Line), Golf GTI (Lite, Performance) và Golf R Performance 4Motion

2-3939.jpg
Volkswagen Việt Nam vưa chính thức giới thiệu dòng xe Golf 2025 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, đồng thời tổ chức sự kiện trải nghiệm thương hiệu Volkswagen Experience Day lần đầu tiên tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP.HCM.
Xem chi tiết

Xe

Volkswagen Golf chính thức đến Việt Nam, giá bán từ 798 triệu đồng

Volkswagen Golf đã chính thức đặt chân đến Việt Nam, đánh dấu cột mốc đặc biệt 50 năm ra đời của dòng xe mang tính biểu tượng lịch sử ngành ôtô Đức.

3-2115.jpg
Vào hồi tháng 7/2025, hãng Volkswagen đã công bố mở cọc dành cho mẫu xe Golf ở Việt Nam với số lượng giới hạn nhằm hưởng ứng kỷ niệm 50 năm ra mắt dòng xe này trên toàn cầu. Trước thềm ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam, mẫu xe biểu tượng của Volkswagen đã có mặt ở trường đua để thực hiện các khâu chuẩn bị cần thiết.
1-1261.jpg
Như thông tin đã đưa, Volkswagen Golf ở Việt Nam có tổng cộng 6 phiên bản, bao gồm 1.5 eTSI Life, 1.5 eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line, 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance và R Performance 4Motion. Giá bán của 6 phiên bản này dao động từ 798 triệu đến 1,898 tỷ đồng.
Xem chi tiết

Xe

Volkswagen Golf về Việt Nam từ dưới 800 triệu đồng, "đấu" Honda Civic

Lần đầu tiên bị bắt gặp trên đường vận chuyển, Volkswagen Golf thu hút sự chú ý của người dùng và được kỳ vọng sẽ là đối thủ xứng tầm của Honda Civic và Mazda3.

1-3043.jpg
Bức ảnh chụp lại hai chiếc Volkswagen Golf thế hệ mới xuất hiện trên xe chuyên dụng tại Việt Nam đang gây chú ý lớn trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên mẫu hatchback hạng C này được bắt gặp công khai trong nước, kể từ khi rộ tin Volkswagen Việt Nam sẽ phân phối chính hãng từ tháng 7/2025.
2-2058.jpg
Việc xe không che chắn logo và nằm trên xe vận chuyển cho thấy khả năng cao Golf đang trên đường về đại lý chuẩn bị cho ngày ra mắt. Trong loạt ảnh, giới quan sát cho rằng chiếc Golf phía trên thuộc bản tiêu chuẩn, nhận diện bởi thiết kế đơn giản.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới