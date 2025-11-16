Volkswagen Việt Nam vừa chính thức khai trương đại lý Volkswagen Khánh Hội tại TP.HCM. Đây là đại lý được phát triển theo mô hình Urban Store chuẩn toàn cầu.

Được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn mới nhất của Volkswagen AG, showroom Khánh Hội sở hữu khu trưng bày tối đa 5 mẫu xe với thiết kế hiện đại, nổi bật với khu vực giới thiệu mẫu xe chủ lực cùng vách “Welcome” phiên bản mới.

Volkswagen ra mắt đại lý tại TP.HCM theo mô hình Urban Store toàn cầu.

Không gian bên trong còn có phòng bàn giao xe riêng biệt rộng 28 m² và khu vực chờ lounge 50 m² mang phong cách tối giản đặc trưng của Đức, kết hợp với sự tiện nghi hướng đến khách hàng Việt. Ngoài ra, khu Lifestyle & Accessories cung cấp các sản phẩm độc quyền giúp khách hàng cá nhân hóa phong cách và phương tiện.

Hiện Volkswagen Việt Nam đã có 20 đại lý ủy quyền, đáp ứng các tiêu chuẩn về bán hàng, dịch vụ, phụ tùng và đồng – sơn toàn cầu của Volkswagen.

Cũng trong dịp này, Volkswagen Khánh Hội đã thực hiện bàn giao mẫu Volkswagen Golf R Performance 4Motion cho khách hàng đầu tiên – Mr. Phạm Vũ Tuấn (Tuấn Kombat), người có kinh nghiệm lâu năm với các dòng xe hiệu năng cao.

Volkswagen sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam, tập trung vào các dòng SUV và MPV cao cấp như Viloran, Tiguan, Teramont, Touareg...

Volkswagen cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam, tập trung vào các dòng SUV và MPV cao cấp như Viloran, Tiguan, Teramont, Touareg... đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi sang các dòng xe điện và năng lượng mới trong tương lai gần.