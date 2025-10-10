VietinBank iPay Mobile nhận giải thưởng“Ứng dụng Ngân hàng số sáng tạo 2025''

Most Innovative Digital Banking Application in Vietnam 2025” cho ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Giải thưởng như một lời khẳng định vị thế hàng đầu của ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile, tiên phong trong hành trình chuyển đổi số của VietinBank.

Giải thưởng là sự tôn vinh ngân hàng tốt nhất trong lĩnh vực ngân hàng số (Internet banking và Mobile banking), ghi nhận những thành tựu xuất sắc của ngân hàng trên toàn cầu về các hoạt động phát triển tiến bộ, sáng tạo, mang tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bán lẻ tốt nhất.

Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của VietinBank trong hành trình số hóa, đầu tư cho đổi mới sáng tạo và mang đến trải nghiệm khách hàng tiện lợi hơn mỗi ngày.

VietinBank iPay Mobile không chỉ là một ứng dụng ngân hàng số mà còn là một hệ sinh thái tài chính toàn diện, được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại với giao diện lập trình ứng dụng mở (Open APIs) mang tên VietinBank iConnect. Công nghệ này cho phép VietinBank dễ dàng kết nối với hơn 6.000 đối tác, mang đến hơn 200 tính năng và dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Chỉ với chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng và cài đặt ứng dụng VietinBank iPay Mobile, khách hàng có thể thực hiện hầu hết các giao dịch tài chính thông thường phục vụ nhu cầu hàng ngày mà không phụ thuộc vào không gian và thời gian như: Chuyển tiền, gửi tiết kiệm, vay online, thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay, khách sạn, đặt taxi, tàu xe, mua sắm trực tuyến, đầu tư tài chính và quản lý thẻ trên VietinBank iPay... Bên cạnh đó, VietinBank iPay Mobile cũng phát triển hàng loạt tính năng và tiện ích mở rộng dành cho các khách hàng cá nhân là chủ hộ kinh doanh, chủ shop với mục tiêu đồng hành & hỗ trợ toàn diện cho khách hàng như:

- iShop: Tính năng giúp quản lý kinh doanh thông minh, hiệu quả.

- Loa thông báo biến động số dư và OTT Voice: Giúp nhận thông báo giao dịch ngay lập tức bằng âm thanh, xác nhận thông tin nhanh chóng.

- Chia sẻ biến động số dư tài khoản giúp quản lý tiền vào đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.

- Dịch vụ điều tiền tự động: Giúp khách hàng quản lý dòng tiền hiệu quả, tối ưu hóa vốn nhàn rỗi.

- Hỗ trợ chuyển đổi hóa đơn điện tử: VietinBank cung cấp gói giải pháp tài chính tích hợp để hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ Nghị định 70/2025/NĐ-CP về hóa đơn điện tử.

Tất cả các tính năng đều được tích hợp chỉ trong một ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile, giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống trọn vẹn chỉ trong vài thao tác. Đồng thời ứng dụng cũng giúp khách hàng tối ưu trải nghiệm, tiết kiệm thời gian, quản lý chi tiêu, giao dịch/quản lý tài khoản dễ dàng, thuận tiện vẫn đảm bảo được tính bảo mật, an toàn cho tài khoản của khách hàng.

Là ngân hàng tiên phong trong hành trình chuyển đổi số, VietinBank luôn ưu tiên hàng đầu cho đổi mới công nghệ, tăng cường bảo mật, hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Chính vì vậy, VietinBank iPay Mobile được phát triển với hệ thống bảo mật nhiều lớp từ hạ tầng đến ứng dụng, kết hợp các công nghệ xác thực tiên tiến như: Soft OTP, SMS OTP, Facepay và sinh trắc học, đảm bảo mọi giao dịch của khách hàng đều an toàn tối ưu. Khách hàng có thể yên tâm thực hiện các giao dịch tài chính và phi tài chính mọi lúc, mọi nơi trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

Với hệ sinh thái tiện ích, đến nay, VietinBank iPay Mobile đã chinh phục gần 29 triệu lượt tải, với hơn 14 triệu khách hàng thường xuyên sử dụng và ghi nhận gần 2 tỷ giao dịch thành công chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025. Những con số ấn tượng này là minh chứng cho sự tin yêu của khách hàng dành cho ứng dụng ngân hàng của VietinBank.

Theo lộ trình chuyển đổi số, từ nay đến hết năm 2028, VietinBank sẽ triển khai số hóa toàn diện hoạt động bán lẻ nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của mọi khách hàng. Đặc biệt, VietinBank sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng hệ sinh thái tiện ích số và nâng cao trải nghiệm khách hàng để VietinBank iPay Mobile không chỉ là một ứng dụng ngân hàng; mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mọi hành trình tài chính của khách hàng. Bên cạnh đó, ứng dụng VietinBank iPay Mobile nâng cấp thành trợ lý tài chính thông minh, ứng dụng AI, Blockchain, Cloud để tự động hóa và tăng bảo mật.

VietinBank trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua, VietinBank cam kết sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ và từ đó mang đến những trải nghiệm hoàn hảo dành cho khách hàng, không ngừng Nâng giá trị cuộc sống cho mọi khách hàng.