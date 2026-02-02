Việt Nam quan ngại sâu sắc việc Mỹ áp thuế các nước cung cấp dầu cho Cuba

Việt Nam quan ngại sâu sắc việc Mỹ sẽ áp thuế quan bổ sung với hàng hóa từ các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động đến kinh tế, xã hội của người dân Cuba.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong tuyên bố đưa ra ngày 2/2, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước bước đi mới của Mỹ.

“Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Mỹ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba”, tuyên bố nêu rõ.

“Việt Nam khẳng định lại quan điểm ủng hộ các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về việc áp đặt thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba, với lý do “tình trạng khẩn cấp quốc gia”, cho rằng Cuba gây ra “mối đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Chính phủ Cuba bác bỏ lý lẽ này.