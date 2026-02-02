Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Việt Nam quan ngại sâu sắc việc Mỹ áp thuế các nước cung cấp dầu cho Cuba

Việt Nam quan ngại sâu sắc việc Mỹ sẽ áp thuế quan bổ sung với hàng hóa từ các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động đến kinh tế, xã hội của người dân Cuba.

Theo Bình Giang/Tiền Phong
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong tuyên bố đưa ra ngày 2/2, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước bước đi mới của Mỹ.

“Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Mỹ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba”, tuyên bố nêu rõ.

“Việt Nam khẳng định lại quan điểm ủng hộ các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về việc áp đặt thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba, với lý do “tình trạng khẩn cấp quốc gia”, cho rằng Cuba gây ra “mối đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Chính phủ Cuba bác bỏ lý lẽ này.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/viet-nam-quan-ngai-sau-sac-viec-my-ap-thue-cac-nuoc-cung-cap-dau-cho-cuba-post1817872.tpo
#Chính sách thuế Mỹ đối với Cuba #Quan hệ Việt Nam - Cuba #Ảnh hưởng kinh tế Cuba #Quan điểm ngoại giao Việt Nam #Chính sách dầu mỏ Cuba #Hỗ trợ quốc tế cho Cuba

Bài liên quan

Chính trị

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel

Chiều 2/12, tại Cung Cách mạng Cuba, Thủ đô La Habana, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có cuộc gặp với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.

Bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm đất nước Cuba tươi đẹp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chân thành cảm ơn sự đón tiếp “như anh em một nhà” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho Đoàn, đặc biệt đúng vào ngày hai nước kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025), đồng thời, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Cuba.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi tình cảm đoàn kết đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình Cuba và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba đứng đầu là Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, với tư tưởng của lãnh tụ Fidel Castro và Raul Castro, Nhân dân Cuba anh em sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, bảo vệ vững chắc thánh quả cách mạng và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

Xem chi tiết

Chính trị

Cả nước hướng về chương trình nghĩa tình Cuba và đồng bào bão lũ

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra mang ý nghĩa nhân văn.

Ngày 9/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về một số nội dung và kết quả bước đầu của hai chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

TIẾP NHẬN TRÊN 467 TỶ ĐỒNG GỬI ĐẾN NHÂN DÂN CUBA

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández

Chiều 1/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp Ủy ban liên nghị viện Việt Nam - Cuba.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025), "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba", thể hiện tình cảm, quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Cuba và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đối với quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba tiếp tục thắt chặt mối quan hệ anh em mẫu mực, đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.