Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Sau khi kết thúc hội đàm, ngày 29/1, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; đồng thời đánh dấu cột mốc trong quan hệ Việt Nam - EU với việc hai bên nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, phản ánh tầm nhìn dài hạn của Việt Nam và EU trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa

Chủ tịch nước cho biết đã cùng với Ngài António Costa có một cuộc hội đàm cởi mở, chân thành và tin cậy lẫn nhau, trong đó hai bên nhất trí cho rằng sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - EU phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp... và còn nhiều tiềm năng và dư địa cần khai thác.

Khẳng định Việt Nam coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trên thế giới và mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, Chủ tịch nước thông báo hai bên đã trao đổi sâu, cụ thể phương hướng và biện pháp để triển khai Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai bên cam kết tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới, làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành; nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế theo Hiến chương Liên hợp quốc và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thông báo kết quả hội đàm.

Hai bên cũng xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho quan hệ song phương, cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì và cùng cố tự do thương mại, tạo thuận lợi cho tiếp cận và mở rộng thị trường, triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thúc đẩy sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Việt Nam - EU (EVIPA).

Việt Nam đề nghị EU thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ bỏ "Thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

"Hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp EU mở rộng đầu tư trong những lĩnh vực mới, quan trọng mà hai bên cùng quan tâm như chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và triển khai hiệu quả Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng”, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành một trụ cột hợp tác song phương, thúc đẩy chuyển từ hợp tác dự án sang hợp tác hệ sinh thái, hướng tới đồng phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững (JETP).

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại họp báo

Về vấn đề đa phương, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với EU thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương cũng như đề nghị EU tiếp tục đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không, thượng tôn pháp luật ở Biển Đông trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982; tiếp tục ủng hộ đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực; ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn xây dựng COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa phát biểu tại họp báo

Về phần mình, bày tỏ vinh dự tới thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khẳng định EU cam kết tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ các mục tiêu chung.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết, sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ EU - Việt Nam đã đạt được một cột mốc quan trọng mới khi hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh đầy đủ chiều sâu, phạm vi hợp tác hiện nay cũng như kỳ vọng về sự phát triển trong tương lai trên các lĩnh vực then chốt như thương mại, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, an ninh, cũng như giao lưu nhân dân.

“Hôm nay chúng ta đã đạt tới một cột mốc mới hết sức quan trọng. Chúng ta nâng cấp mối quan hệ lên cấp độ cao nhất - Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Sự nâng cấp này thể hiện một cách đầy đủ chiều sâu và bề rộng của mối quan hệ hợp tác của chúng ta cho tới ngày hôm nay và những kỳ vọng về sự phát triển trong tương lai về thương mại, chuyển đổi xanh, chuyển đối số, về an ninh và giao lưu nhân dân.

Quyết định này phản ánh không chỉ về độ xa chúng ta đã vượt qua mà đồng thời cả sự gắn kết gần gũi về tương lai chung. Sự nâng cấp này cũng thể hiện một thực tế là mối quan hệ đối tác này là một mối quan hệ năng động, bền bỉ và ngày càng chiến lược. Đây là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của EU ở khu vực Đông Nam Á”- Chủ tịch Hội đồng châu Âu António nhấn mạnh.

Toàn cảnh họp báo

Về hợp tác kinh tế, ông António Costa đánh giá cao những kết quả tích cực mà Hiệp định Thương mại tự do EU–Việt Nam (EVFTA) mang lại, góp phần thúc đẩy hội nhập và tăng trưởng cho cả hai bên. Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, từ thương mại, năng lượng sạch, kinh tế biển đến quốc phòng, an ninh và nhiều lĩnh vực khác.

Trong bối cảnh trật tự quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức, ông António Costa cho rằng EU và Việt Nam cần sát cánh như những đối tác tin cậy, có trách nhiệm, cùng thúc đẩy các không gian thịnh vượng chung và bảo vệ luật pháp quốc tế; khẳng định quan hệ đối tác EU - Việt Nam cũng góp phần tăng cường khả năng phối hợp trong các vấn đề toàn cầu, từ chuỗi cung ứng bền vững, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đến an ninh hàng hải, ổn định khu vực và hợp tác tại các tổ chức đa phương.