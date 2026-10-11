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[VIDEO] Đột phá gỡ vướng bất động sản du lịch: Phân loại hồ sơ, siết chặt sai phạm

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[VIDEO] Đột phá gỡ vướng bất động sản du lịch: Phân loại hồ sơ, siết chặt sai phạm

Hơn 146 nghìn condotel, biệt thự nghỉ dưỡng gặp khó khăn, các cơ quan đề xuất phân loại hồ sơ, cấp giấy và xử lý sai phạm hiệu quả.

Minh Quân - Hà Anh
#Bất động sản du lịch #Condotel #Biệt thự nghỉ dưỡng #Xử lý sai phạm #Giấy chứng nhận

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