Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Đột phá gỡ vướng bất động sản du lịch: Phân loại hồ sơ, siết chặt sai phạm
Hơn 146 nghìn condotel, biệt thự nghỉ dưỡng gặp khó khăn, các cơ quan đề xuất phân loại hồ sơ, cấp giấy và xử lý sai phạm hiệu quả.
Hơn 146 nghìn condotel, biệt thự nghỉ dưỡng gặp khó khăn, các cơ quan đề xuất phân loại hồ sơ, cấp giấy và xử lý sai phạm hiệu quả.
Hơn 146 nghìn condotel, biệt thự nghỉ dưỡng gặp khó khăn, các cơ quan đề xuất phân loại hồ sơ, cấp giấy và xử lý sai phạm hiệu quả.
Khám phá thu nhập của tài xế Grab, Be, Green SM từ cuốc xe 100.000 đồng tại Hà Nội và TPHCM, cùng cơ chế chia sẻ lợi nhuận của các hãng.
Chevron và ngành dầu mỏ Mỹ cảnh báo kho dự trữ toàn cầu cạn kiệt khi giá dầu tăng cao sau chiến sự Trung Đông, gây rủi ro thị trường vượt tầm kiểm soát.
Washington yêu cầu Citibank phong tỏa 44 triệu USD tài sản Belarus sau cuộc gặp giữa đặc phái viên John Coale và Tổng thống Lukashenko tại Minsk.
Fed Mỹ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên gần 4%, Tổng thống Trump phản đối quyết liệt yêu cầu hạ thêm 1% giữa mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Giá xăng dầu tại EU cao nhất 20 năm, người dân phải trả hơn 100 euro mỗi bình, lạm phát vượt 14%, gây ra các cuộc biểu tình.
Hệ thống hầm đi bộ ở Hà Nội được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng thực tế chưa phát huy hiệu quả, người dân sử dụng thưa thớt, nhiều hầm hạ tầng dần xuống cấp.
Dù mưa đã tạnh mưa hơn một ngày, nhiều con hẻm tại TPHCM vẫn ngập sâu hơn nửa mét, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Chính phủ giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bắt buộc đóng BHXH với lao động tự do, nền tảng số; Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị đánh giá tác động.
Theo khảo sát, tỷ lệ lấp đầy sạp tại chợ truyền thống chỉ còn 65%, cho thấy livestream khó cứu tiểu thương trước sức ép từ sàn thương mại điện tử.
Hơn 146 nghìn condotel, biệt thự nghỉ dưỡng gặp khó khăn, các cơ quan đề xuất phân loại hồ sơ, cấp giấy và xử lý sai phạm hiệu quả.
Khám phá thu nhập của tài xế Grab, Be, Green SM từ cuốc xe 100.000 đồng tại Hà Nội và TPHCM, cùng cơ chế chia sẻ lợi nhuận của các hãng.
Chevron và ngành dầu mỏ Mỹ cảnh báo kho dự trữ toàn cầu cạn kiệt khi giá dầu tăng cao sau chiến sự Trung Đông, gây rủi ro thị trường vượt tầm kiểm soát.
Washington yêu cầu Citibank phong tỏa 44 triệu USD tài sản Belarus sau cuộc gặp giữa đặc phái viên John Coale và Tổng thống Lukashenko tại Minsk.
Fed Mỹ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên gần 4%, Tổng thống Trump phản đối quyết liệt yêu cầu hạ thêm 1% giữa mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Giá xăng dầu tại EU cao nhất 20 năm, người dân phải trả hơn 100 euro mỗi bình, lạm phát vượt 14%, gây ra các cuộc biểu tình.
Hệ thống hầm đi bộ ở Hà Nội được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng thực tế chưa phát huy hiệu quả, người dân sử dụng thưa thớt, nhiều hầm hạ tầng dần xuống cấp.
Dù mưa đã tạnh mưa hơn một ngày, nhiều con hẻm tại TPHCM vẫn ngập sâu hơn nửa mét, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Chính phủ giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bắt buộc đóng BHXH với lao động tự do, nền tảng số; Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị đánh giá tác động.
Theo khảo sát, tỷ lệ lấp đầy sạp tại chợ truyền thống chỉ còn 65%, cho thấy livestream khó cứu tiểu thương trước sức ép từ sàn thương mại điện tử.
ACV đang bù đắp thiếu gần 1.600 thợ tại sân bay Long Thành để kịp khai thác thương mại tháng 12/2026, chuẩn bị 55 kịch bản vận hành đón chuyến bay đầu tiên.
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