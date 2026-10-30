Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] 1,6 triệu thanh niên Việt Nam thuộc nhóm 3 không

SPOTLIGHT

[VIDEO] 1,6 triệu thanh niên Việt Nam thuộc nhóm 3 không

Quý III/2026, 1,6 triệu thanh niên Việt Nam thuộc nhóm 3 không, chiếm 11,2% cả nước. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cảnh báo nguy cơ lãng phí nguồn lực.

Minh Quân - Hà Anh
#Thanh niên Việt Nam #Thanh niên không học tập #không việc làm #Đào tạo nghề #Việc làm #Trịnh Thị Tú Anh

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT