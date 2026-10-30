Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] 1,6 triệu thanh niên Việt Nam thuộc nhóm 3 không
Quý III/2026, 1,6 triệu thanh niên Việt Nam thuộc nhóm 3 không, chiếm 11,2% cả nước. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cảnh báo nguy cơ lãng phí nguồn lực.
Quý III/2026, 1,6 triệu thanh niên Việt Nam thuộc nhóm 3 không, chiếm 11,2% cả nước. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cảnh báo nguy cơ lãng phí nguồn lực.
Quý III/2026, 1,6 triệu thanh niên Việt Nam thuộc nhóm 3 không, chiếm 11,2% cả nước. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cảnh báo nguy cơ lãng phí nguồn lực.
Giá dầu giảm sau khi chạm đỉnh gần sáu tháng, nhưng bất ổn tại Saudi Arabia và Libya tiếp tục đe dọa nguồn cung; IEA cân nhắc mở kho dự trữ.
Bộ Tài chính dự báo thu ngân sách Nhà nước năm nay vượt dự toán 526.000 tỷ đồng, dù thuế thu nhập cá nhân giảm 33.800 tỷ đồng do chính sách mới.
SpaceX và Tesla lập ủy ban để xem xét khả năng sáp nhập, với mức định giá khoảng 3.500 tỷ USD. Thương vụ chưa có thỏa thuận và còn chờ cổ đông quyết định.
Bộ trưởng Serge Papin cho biết hơn 3.000 doanh nghiệp Pháp bị tấn công chỉ trong một cuối tuần; Carrefour mất khoảng 1,7 tỷ euro vốn hóa.
Năm 2025, TPHCM có khoảng 120 dự án coworking, nguồn cung tăng 12%. Giá tại Toong trải rộng từ chỗ ngồi theo ngày đến phòng họp riêng.
Khoảng 93.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý IV, trong đó doanh nghiệp bất động sản chiếm 46.900 tỷ đồng, đối mặt áp lực trả nợ khi lãi suất cao.
Dòng tiền chờ mua tại các công ty chứng khoán giảm 15.200 tỷ đồng trong quý III, còn 71.500 tỷ đồng. FiinTrade nhận định lực cầu suy yếu dù VN-Index hồi gần 70 điểm.
Tại Trung Quốc, Bain ghi nhận thị trường xa xỉ cá nhân giảm 19% năm 2024, trong khi đồ hiệu đã qua sử dụng tăng 15-20%, buộc các hãng phương Tây phải
Năm 2025, thế giới lắp mới 603.000 robot công nghiệp. Tìm hiểu vì sao doanh nghiệp cần tính đủ chi phí và chọn đúng khâu tự động hóa để tiết kiệm.
Quý III/2026, 1,6 triệu thanh niên Việt Nam thuộc nhóm 3 không, chiếm 11,2% cả nước. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cảnh báo nguy cơ lãng phí nguồn lực.
Giá dầu giảm sau khi chạm đỉnh gần sáu tháng, nhưng bất ổn tại Saudi Arabia và Libya tiếp tục đe dọa nguồn cung; IEA cân nhắc mở kho dự trữ.
Bộ Tài chính dự báo thu ngân sách Nhà nước năm nay vượt dự toán 526.000 tỷ đồng, dù thuế thu nhập cá nhân giảm 33.800 tỷ đồng do chính sách mới.
SpaceX và Tesla lập ủy ban để xem xét khả năng sáp nhập, với mức định giá khoảng 3.500 tỷ USD. Thương vụ chưa có thỏa thuận và còn chờ cổ đông quyết định.
Bộ trưởng Serge Papin cho biết hơn 3.000 doanh nghiệp Pháp bị tấn công chỉ trong một cuối tuần; Carrefour mất khoảng 1,7 tỷ euro vốn hóa.
Năm 2025, TPHCM có khoảng 120 dự án coworking, nguồn cung tăng 12%. Giá tại Toong trải rộng từ chỗ ngồi theo ngày đến phòng họp riêng.
Khoảng 93.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý IV, trong đó doanh nghiệp bất động sản chiếm 46.900 tỷ đồng, đối mặt áp lực trả nợ khi lãi suất cao.
Dòng tiền chờ mua tại các công ty chứng khoán giảm 15.200 tỷ đồng trong quý III, còn 71.500 tỷ đồng. FiinTrade nhận định lực cầu suy yếu dù VN-Index hồi gần 70 điểm.
Tại Trung Quốc, Bain ghi nhận thị trường xa xỉ cá nhân giảm 19% năm 2024, trong khi đồ hiệu đã qua sử dụng tăng 15-20%, buộc các hãng phương Tây phải
Năm 2025, thế giới lắp mới 603.000 robot công nghiệp. Tìm hiểu vì sao doanh nghiệp cần tính đủ chi phí và chọn đúng khâu tự động hóa để tiết kiệm.
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