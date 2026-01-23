Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Vì sao bánh quy dẻo Dujjonku được giới trẻ Hàn săn lùng?

Bánh quy dẻo Dujjonku (Dubai) đang “làm mưa làm gió” tại Hàn Quốc nhờ hương vị béo ngậy. Tuy nhiên, món tráng miệng này tiềm ẩn nguy cơ cao về calo và sức khỏe.

Vân Giang (Tổng hợp)

Một trào lưu tráng miệng mới mang tên “bánh quy dẻo Dubai” hay Dujjonku đang gây cơn sốt trong giới trẻ Hàn Quốc, khiến nhiều tiệm bánh nổi tiếng luôn trong tình trạng xếp hàng dài chờ mua.

dd37272d2e60a03ef971.jpg
Bánh quy dẻo Dubai đang "làm mưa làm gió" ở Hàn Quốc. Ảnh: @mamdibakes.

Cơn sốt này bùng nổ mạnh mẽ sau khi các ngôi sao như Jang Won-young và Kim Se-jeong chia sẻ hình ảnh thưởng thức Dujjonku trên mạng xã hội, kéo theo lượng tìm kiếm và đơn đặt hàng tăng đột biến trên các ứng dụng giao đồ ăn.

Hương vị béo ngậy, kết cấu “gây nghiện”

Dujjonku có kích thước nhỏ, chỉ khoảng 40–60 gram mỗi chiếc, nhưng gây ấn tượng nhờ kết cấu dẻo, đặc cùng hương vị béo ngậy đặc trưng. Thành phần chính gồm kem phết hạt dẻ cười, chocolate trắng, sợi bột kadaif chiên bơ, kẹo marshmallow và bột cacao. Sự kết hợp này tạo nên mùi thơm đậm của bơ và vị ngọt béo khó cưỡng.

Tuy nhiên, chính sự hấp dẫn này cũng làm dấy lên lo ngại về hàm lượng calo cao và khả năng ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

banh-quy-deo-dujjonku.jpg
Món bánh quy dẻo Dujjonku. Nguồn cm.asiae.co.kr

Thử nghiệm đo đường huyết: Kết quả bất ngờ

Trước những băn khoăn trên, một nhóm chuyên gia sức khỏe của Kormedi.com đã tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá tác động của bánh quy dẻo Dujjonku đối với đường huyết.

Theo ước tính dinh dưỡng tổng hợp từ các nền tảng ăn kiêng và mạng xã hội, một chiếc bánh quy khoảng 50 gram chứa khoảng 28 gram carbohydrate, 14 gram đường, 13 gram chất béo, 4 gram protein, tương đương 245 calo – mức năng lượng ngang bằng hoặc thậm chí vượt một bát cơm.

Trong thử nghiệm, ba người trưởng thành với chỉ số BMI khác nhau đã đo lượng đường huyết trước khi ăn bánh, sau 30 phút và sau một giờ. Kết quả cho thấy:

Một người ghi nhận mức tăng khoảng 40 mg/dL

Hai người còn lại chỉ tăng nhẹ 13 mg/dL và 6 mg/dL

So với mức tăng phổ biến 50–60 mg/dL sau khi ăn hai lát bánh mì hoặc một bát cơm, bánh quy dẻo cho thấy tác động tương đối nhỏ lên đường huyết.

Vì sao bánh nhiều đường nhưng không làm tăng đường huyết mạnh?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính nằm ở hàm lượng chất béo cao. Chất béo từ hạt dẻ cười, bơ và bơ cacao làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài thời gian thức ăn rời khỏi dạ dày và đi vào ruột non. Điều này giúp làm chậm sự hấp thụ carbohydrate, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

bd89038b0bc68598dcd7.jpg
Ảnh @iamari_au

Ngoài ra, tỷ lệ đường tinh khiết trong tổng lượng calo của Dujjonku cũng thấp hơn so với nhiều loại bánh ngọt khác.

Không dành cho người ăn kiêng hay tiểu đường

Dù phản ứng đường huyết không quá mạnh, các chuyên gia cảnh báo Dujjonku không phải là món tráng miệng phù hợp để ăn thường xuyên.

Với lượng calo cao trong một khẩu phần nhỏ, việc tiêu thụ liên tục có thể khiến tổng năng lượng nạp vào vượt mức khuyến nghị hằng ngày, đặc biệt nguy hiểm với người đang kiểm soát cân nặng.

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, rủi ro còn lớn hơn. Ngay cả khi không gây tăng đường huyết đột ngột, lượng chất béo và calo tích lũy vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc kiểm soát đường huyết lâu dài. Kích thước nhỏ của bánh cũng khiến người ăn dễ tiêu thụ quá mức mà không nhận ra.

Các bác sĩ khuyến cáo người có vấn đề về đường huyết nên hạn chế hoặc tránh món tráng miệng này, đồng thời theo dõi đường huyết cẩn thận nếu có sử dụng.

Khan hiếm và giá cao vì nguyên liệu nhập khẩu

Không chỉ “hot” vì hương vị, Dujjonku còn gây chú ý bởi độ khan hiếm và giá bán cao. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung không ổn định của các nguyên liệu nhập khẩu như bột kadaif và kem phết hạt dẻ cười.

Nhu cầu toàn cầu tăng mạnh cùng làn sóng ưa chuộng bánh kẹo phong cách Dubai khiến nhiều tiệm bánh buộc phải giới hạn sản lượng mỗi ngày, dẫn đến tình trạng “cháy hàng” tại nhiều nơi.

Theo các chuyên gia trong ngành, nguồn cung nguyên liệu có thể dần ổn định trong những tháng tới, song sức hút của bánh quy dẻo Dujjonku được dự đoán vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong cộng đồng yêu ẩm thực.

#Trào lưu bánh quy dẻo Dubai #Lợi ích và rủi ro của bánh ngọt béo #Xu hướng tiêu dùng bánh quy dẻo

Bài liên quan

Đời sống

Bánh mì heo quay đứng đầu bảng xếp hạng món Việt ngon nhất

Bánh mì heo quay bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ẩm thực Việt Nam của TasteAtlas, vượt qua phở bò và bún chả quen thuộc.

banh-mi-heo-quay1.jpg
Theo Taste Atlas, bánh mì heo quay đang giữ vị trí quán quân trong top 100 món ăn ngon nhất Việt Nam. Xếp hạng này được tổng hợp từ gần 8.500 lượt đánh giá của thực khách và chuyên gia ẩm thực, trong đó hơn 5.500 đánh giá đã được hệ thống xác nhận hợp lệ thông qua thuật toán nhận diện người dùng thật. Ảnh minh họa
3c3d2d7d703dfe63a72c.jpg
Các chuyên gia của Taste Atlas cho rằng việc bánh mì heo quay dẫn đầu phản ánh xu hướng ẩm thực toàn cầu hiện nay, thực khách ngày càng yêu thích những món ăn có sự giao thoa giữa kỹ thuật chế biến cầu kỳ và tính tiện lợi của ẩm thực đường phố. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đời sống

Tự làm bánh crepe sầu riêng thơm lừng, béo ngậy tại nhà

Trổ tài làm bánh crepe sầu riêng tại nhà với lớp vỏ mỏng, kem béo ngậy và hương thơm đặc trưng, món tráng miệng khiến ai cũng mê.

lam-banh-crepe-sau-rieng.jpg
Bánh crepe sầu riêng từ lâu đã trở thành món tráng miệng được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm đặc trưng, vị béo ngậy và độ mềm mịn khó cưỡng. Ảnh minh họa
lam-banh-crepe-sau-rieng4.jpg
Để bắt đầu, bạn chuẩn bị 100g bột mì, 100g cơm sầu riêng, 2 quả trứng gà, 200ml sữa tươi không đường, 100ml nước cốt dừa, 200ml kem tươi (whipping cream) và 30g đường. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới