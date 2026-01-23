Vì sao bánh quy dẻo Dujjonku được giới trẻ Hàn săn lùng?

Bánh quy dẻo Dujjonku (Dubai) đang “làm mưa làm gió” tại Hàn Quốc nhờ hương vị béo ngậy. Tuy nhiên, món tráng miệng này tiềm ẩn nguy cơ cao về calo và sức khỏe.

Một trào lưu tráng miệng mới mang tên “bánh quy dẻo Dubai” hay Dujjonku đang gây cơn sốt trong giới trẻ Hàn Quốc, khiến nhiều tiệm bánh nổi tiếng luôn trong tình trạng xếp hàng dài chờ mua.

Bánh quy dẻo Dubai đang "làm mưa làm gió" ở Hàn Quốc. Ảnh: @mamdibakes.

Cơn sốt này bùng nổ mạnh mẽ sau khi các ngôi sao như Jang Won-young và Kim Se-jeong chia sẻ hình ảnh thưởng thức Dujjonku trên mạng xã hội, kéo theo lượng tìm kiếm và đơn đặt hàng tăng đột biến trên các ứng dụng giao đồ ăn.

Hương vị béo ngậy, kết cấu “gây nghiện”

Dujjonku có kích thước nhỏ, chỉ khoảng 40–60 gram mỗi chiếc, nhưng gây ấn tượng nhờ kết cấu dẻo, đặc cùng hương vị béo ngậy đặc trưng. Thành phần chính gồm kem phết hạt dẻ cười, chocolate trắng, sợi bột kadaif chiên bơ, kẹo marshmallow và bột cacao. Sự kết hợp này tạo nên mùi thơm đậm của bơ và vị ngọt béo khó cưỡng.

Tuy nhiên, chính sự hấp dẫn này cũng làm dấy lên lo ngại về hàm lượng calo cao và khả năng ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Món bánh quy dẻo Dujjonku. Nguồn cm.asiae.co.kr

Thử nghiệm đo đường huyết: Kết quả bất ngờ

Trước những băn khoăn trên, một nhóm chuyên gia sức khỏe của Kormedi.com đã tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá tác động của bánh quy dẻo Dujjonku đối với đường huyết.

Theo ước tính dinh dưỡng tổng hợp từ các nền tảng ăn kiêng và mạng xã hội, một chiếc bánh quy khoảng 50 gram chứa khoảng 28 gram carbohydrate, 14 gram đường, 13 gram chất béo, 4 gram protein, tương đương 245 calo – mức năng lượng ngang bằng hoặc thậm chí vượt một bát cơm.

Trong thử nghiệm, ba người trưởng thành với chỉ số BMI khác nhau đã đo lượng đường huyết trước khi ăn bánh, sau 30 phút và sau một giờ. Kết quả cho thấy:

Một người ghi nhận mức tăng khoảng 40 mg/dL

Hai người còn lại chỉ tăng nhẹ 13 mg/dL và 6 mg/dL

So với mức tăng phổ biến 50–60 mg/dL sau khi ăn hai lát bánh mì hoặc một bát cơm, bánh quy dẻo cho thấy tác động tương đối nhỏ lên đường huyết.

Vì sao bánh nhiều đường nhưng không làm tăng đường huyết mạnh?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính nằm ở hàm lượng chất béo cao. Chất béo từ hạt dẻ cười, bơ và bơ cacao làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài thời gian thức ăn rời khỏi dạ dày và đi vào ruột non. Điều này giúp làm chậm sự hấp thụ carbohydrate, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Ảnh @iamari_au

Ngoài ra, tỷ lệ đường tinh khiết trong tổng lượng calo của Dujjonku cũng thấp hơn so với nhiều loại bánh ngọt khác.

Không dành cho người ăn kiêng hay tiểu đường

Dù phản ứng đường huyết không quá mạnh, các chuyên gia cảnh báo Dujjonku không phải là món tráng miệng phù hợp để ăn thường xuyên.

Với lượng calo cao trong một khẩu phần nhỏ, việc tiêu thụ liên tục có thể khiến tổng năng lượng nạp vào vượt mức khuyến nghị hằng ngày, đặc biệt nguy hiểm với người đang kiểm soát cân nặng.

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, rủi ro còn lớn hơn. Ngay cả khi không gây tăng đường huyết đột ngột, lượng chất béo và calo tích lũy vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc kiểm soát đường huyết lâu dài. Kích thước nhỏ của bánh cũng khiến người ăn dễ tiêu thụ quá mức mà không nhận ra.

Các bác sĩ khuyến cáo người có vấn đề về đường huyết nên hạn chế hoặc tránh món tráng miệng này, đồng thời theo dõi đường huyết cẩn thận nếu có sử dụng.

Khan hiếm và giá cao vì nguyên liệu nhập khẩu

Không chỉ “hot” vì hương vị, Dujjonku còn gây chú ý bởi độ khan hiếm và giá bán cao. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung không ổn định của các nguyên liệu nhập khẩu như bột kadaif và kem phết hạt dẻ cười.

Nhu cầu toàn cầu tăng mạnh cùng làn sóng ưa chuộng bánh kẹo phong cách Dubai khiến nhiều tiệm bánh buộc phải giới hạn sản lượng mỗi ngày, dẫn đến tình trạng “cháy hàng” tại nhiều nơi.

Theo các chuyên gia trong ngành, nguồn cung nguyên liệu có thể dần ổn định trong những tháng tới, song sức hút của bánh quy dẻo Dujjonku được dự đoán vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong cộng đồng yêu ẩm thực.