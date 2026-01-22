Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bánh mì heo quay đứng đầu bảng xếp hạng món Việt ngon nhất

Đời sống

Bánh mì heo quay đứng đầu bảng xếp hạng món Việt ngon nhất

Bánh mì heo quay bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ẩm thực Việt Nam của TasteAtlas, vượt qua phở bò và bún chả quen thuộc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Theo Taste Atlas, bánh mì heo quay đang giữ vị trí quán quân trong top 100 món ăn ngon nhất Việt Nam. Xếp hạng này được tổng hợp từ gần 8.500 lượt đánh giá của thực khách và chuyên gia ẩm thực, trong đó hơn 5.500 đánh giá đã được hệ thống xác nhận hợp lệ thông qua thuật toán nhận diện người dùng thật. Ảnh minh họa
Theo Taste Atlas, bánh mì heo quay đang giữ vị trí quán quân trong top 100 món ăn ngon nhất Việt Nam. Xếp hạng này được tổng hợp từ gần 8.500 lượt đánh giá của thực khách và chuyên gia ẩm thực, trong đó hơn 5.500 đánh giá đã được hệ thống xác nhận hợp lệ thông qua thuật toán nhận diện người dùng thật. Ảnh minh họa
Các chuyên gia của Taste Atlas cho rằng việc bánh mì heo quay dẫn đầu phản ánh xu hướng ẩm thực toàn cầu hiện nay, thực khách ngày càng yêu thích những món ăn có sự giao thoa giữa kỹ thuật chế biến cầu kỳ và tính tiện lợi của ẩm thực đường phố. Ảnh minh họa
Các chuyên gia của Taste Atlas cho rằng việc bánh mì heo quay dẫn đầu phản ánh xu hướng ẩm thực toàn cầu hiện nay, thực khách ngày càng yêu thích những món ăn có sự giao thoa giữa kỹ thuật chế biến cầu kỳ và tính tiện lợi của ẩm thực đường phố. Ảnh minh họa
Bánh mì heo quay là sự kết hợp hài hòa giữa vỏ bánh mì giòn truyền thống và thịt ba chỉ heo quay da giòn – nguyên liệu vốn được yêu thích trong nhiều nền ẩm thực. Đây được xem là biến tấu đặc sắc của bánh mì Việt Nam, mang đến trải nghiệm mới mẻ so với các loại nhân quen thuộc. Ảnh minh họa
Bánh mì heo quay là sự kết hợp hài hòa giữa vỏ bánh mì giòn truyền thống và thịt ba chỉ heo quay da giòn – nguyên liệu vốn được yêu thích trong nhiều nền ẩm thực. Đây được xem là biến tấu đặc sắc của bánh mì Việt Nam, mang đến trải nghiệm mới mẻ so với các loại nhân quen thuộc. Ảnh minh họa
Điểm nhấn của món ăn nằm ở phần thịt ba chỉ với lớp da giòn bì, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm và mọng nước. Phần xốt được chế biến từ nước dùng heo, tẩm ướp đa dạng gia vị địa phương, được đánh giá là “linh hồn” tạo nên hương vị đặc trưng. Các món ăn kèm như dưa góp chua ngọt, rau mùi, dưa leo, ớt tươi… giúp cân bằng vị giác và chống ngấy hiệu quả. Ảnh minh họa
Điểm nhấn của món ăn nằm ở phần thịt ba chỉ với lớp da giòn bì, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm và mọng nước. Phần xốt được chế biến từ nước dùng heo, tẩm ướp đa dạng gia vị địa phương, được đánh giá là “linh hồn” tạo nên hương vị đặc trưng. Các món ăn kèm như dưa góp chua ngọt, rau mùi, dưa leo, ớt tươi… giúp cân bằng vị giác và chống ngấy hiệu quả. Ảnh minh họa
Xếp ngay sau bánh mì heo quay là bún bò Nam Bộ. Món ăn gây ấn tượng nhờ sự tươi mát của rau thơm, thịt bò xào và đậu phộng rang. Phở bò đứng ở vị trí thứ ba, tiếp tục được đánh giá cao bởi chiều sâu hương vị và sự tinh tế trong cách nấu nước dùng. Ảnh minh họa
Xếp ngay sau bánh mì heo quay là bún bò Nam Bộ. Món ăn gây ấn tượng nhờ sự tươi mát của rau thơm, thịt bò xào và đậu phộng rang. Phở bò đứng ở vị trí thứ ba, tiếp tục được đánh giá cao bởi chiều sâu hương vị và sự tinh tế trong cách nấu nước dùng. Ảnh minh họa
Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về mì Quảng và nước chấm – yếu tố được xem là “linh hồn” của nhiều món ăn Việt. Các món còn lại trong top 10 bao gồm bún chả, bò kho, bún bò Huế, rau muống xào tỏi và bò lúc lắc. Ảnh minh hoạ
Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về mì Quảng và nước chấm – yếu tố được xem là “linh hồn” của nhiều món ăn Việt. Các món còn lại trong top 10 bao gồm bún chả, bò kho, bún bò Huế, rau muống xào tỏi và bò lúc lắc. Ảnh minh hoạ
Taste Atlas nhấn mạnh rằng bảng xếp hạng không dựa trên cảm tính số đông, mà được xây dựng từ hệ thống thuật toán có khả năng sàng lọc, loại bỏ đánh giá ảo nhằm đảm bảo tính khách quan. Kết quả này phần nào cho thấy sự đa dạng, linh hoạt và sức hút ngày càng lớn của ẩm thực Việt Nam trong mắt thực khách quốc tế. Ảnh minh họa
Taste Atlas nhấn mạnh rằng bảng xếp hạng không dựa trên cảm tính số đông, mà được xây dựng từ hệ thống thuật toán có khả năng sàng lọc, loại bỏ đánh giá ảo nhằm đảm bảo tính khách quan. Kết quả này phần nào cho thấy sự đa dạng, linh hoạt và sức hút ngày càng lớn của ẩm thực Việt Nam trong mắt thực khách quốc tế. Ảnh minh họa
Ngoài nhóm dẫn đầu, bảng xếp hạng 100 món ngon còn vinh danh nhiều đặc sản ba miền như bánh xèo (18), bún riêu (20), cơm tấm (22), bánh cuốn (38), bánh tét (42), hủ tíu (45), cháo lòng (52), bún chả cá (58) và chả cá Lã Vọng (78). Ảnh minh họa
Ngoài nhóm dẫn đầu, bảng xếp hạng 100 món ngon còn vinh danh nhiều đặc sản ba miền như bánh xèo (18), bún riêu (20), cơm tấm (22), bánh cuốn (38), bánh tét (42), hủ tíu (45), cháo lòng (52), bún chả cá (58) và chả cá Lã Vọng (78). Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Xu hướng ẩm thực toàn cầu #Bánh mì heo quay nổi bật #Đặc sản Việt Nam đa dạng #Phân tích xếp hạng món ăn #Ẩm thực đường phố sáng tạo #Ẩm thực các miền Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT