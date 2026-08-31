Vành đai 1 tháo dỡ rào chắn trước ngày thông xe kỹ thuật 2/9

Sau 8 tháng tăng tốc thi công, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang hoàn thiện những hạng mục cuối.
Lãi suất vay nhà tăng cao lên 16%, khiến người mua nhà Hà Nội và TP.HCM băn khoăn về quyết định mua hay chờ đợi trong thị trường bất động sản trầm lắng.
Hình ảnh đăng ký bản quyền mới nhất của Toyota Innova Cross 2027 cho thấy chiếc xe sở hữu phần đầu mới, ca-lăng lấy cảm hứng trực tiếp từ người anh em Hilux.
Ở tuổi 20, Mai Thảo Linh (Lọ Lem) – con gái MC Quyền Linh sở hữu nhan sắc thanh tú, chiều cao nổi bật cùng phong cách nữ tính, kín đáo.
iCaur V23 chạy điện với kích thước ở phân khúc B, kiểu dáng vuông vức đã bị bắt gặp lăn bánh trên đường phố tại Việt Nam vào cuối tuần vừa qua, chờ ngày ra mắt.
Một số thực phẩm nếu tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng đến quá trình duy trì mật độ xương.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài rồng núi nhỏ ở Thái Lan và đặt tên cho nó là Acanthosaura Syrax, theo tên con rồng trong phim "House of the Dragon".
Dù nhiều người về nhà đón lễ Quốc khánh, công nhân thi công dự án mở rộng Quốc lộ 46 vẫn làm việc để đảm bảo tiến độ, hướng tới hoàn thành sớm.
BMW iX3 thế hệ Neue Klasse nhanh chóng thu hút khách hàng ngay sau khi mở bán, nhưng BMW đang phải đối mặt với tình trạng thiếu xe và chậm bàn giao cho khách.
Sáng 30/8/2026, sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố thu hút hàng nghìn người tham dự.
Mẫu xe Rooftop Editions mới của Mini phát triển dựa trên dòng Cooper S 2 cửa và 4 cửa, sở hữu ngoại thất kết hợp giữa màu xanh và bạc cùng ghế ngồi thể thao.
Sau 4 năm ly hôn doanh nhân người Mỹ Jack Cole, MC Hoàng Oanh dần cân bằng cuộc sống, tập trung cho con trai, sự nghiệp và hiện đã có bạn trai mới.
Mẫu xe SUV Toyota Yaris Cross vừa chính thức nhận được bản nâng cấp 2027 tại thị trường Anh với những thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ truyền động.
Hệ thống chiếu sáng trang trí mỹ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cây hoa ké là loại mọc dại ven đường nhưng qua những bàn tay của "dân chơi" cây cảnh, chúng được tạo dáng bonsai bán giá vài trăm đến vài triệu đồng/cây.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội cơ bản ổn định, các tuyến đường trọng điểm không xảy ra ùn tắc.
Những ngày này, ngay giữa lòng Hà Nội, sắc hoa cẩm tú cầu nở rộ, khoe vẻ đẹp lãng mạn trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.
Hà Nội khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp phích, băng rôn trên nhiều tuyến phố hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).
Mẫu xe SUV Lincoln Corsair vừa ra mắt bản facelift, được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hybrid mới công suất 305 mã lực với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
Hàng nghìn người dân đổ ra đường để về quê nhân dịp được nghỉ Tết Độc Lập khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ở TP HCM bị ùn tắc.
Mẫu môtô thể thao cỡ nhỏ Yamaha YZF-R2 2026 mới được hãng xe Nhật thiết kế khác biệt hoàn toàn, với điểm chung dễ nhận ra nhất so với "đàn em" R15 là cặp bánh.