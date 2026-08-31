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Vành đai 1 tháo dỡ rào chắn trước ngày thông xe kỹ thuật 2/9

Kinh doanh - Địa ốc

Vành đai 1 tháo dỡ rào chắn trước ngày thông xe kỹ thuật 2/9

Sau 8 tháng tăng tốc thi công, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang hoàn thiện những hạng mục cuối.

Theo Minh Ngọc/SKĐS
Từ ngày 29/8, hàng rào chắn tại lối vào dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (tại nút giao Hoàng Cầu) đã được tháo dỡ, mở lối lưu thông kết nối từ trục đường Xã Đàn - Ô Chợ Dừa về đến Cầu Giấy.
Từ ngày 29/8, hàng rào chắn tại lối vào dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (tại nút giao Hoàng Cầu) đã được tháo dỡ, mở lối lưu thông kết nối từ trục đường Xã Đàn - Ô Chợ Dừa về đến Cầu Giấy.
Hiện, người và phương tiện đã có thể lưu thông tạm trên đường Vành đai 1 thuận tiện, giảm ùn tắc so với việc phải lưu thông trên đường Đê La Thành như trước đây.
Hiện, người và phương tiện đã có thể lưu thông tạm trên đường Vành đai 1 thuận tiện, giảm ùn tắc so với việc phải lưu thông trên đường Đê La Thành như trước đây.
Cùng với đó, với đoạn tuyến từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ, người dân có thể lưu thông cả 2 chiều đường. Tương tự là đoạn từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến điểm cuối tuyến - nút giao Voi Phục.
Cùng với đó, với đoạn tuyến từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ, người dân có thể lưu thông cả 2 chiều đường. Tương tự là đoạn từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến điểm cuối tuyến - nút giao Voi Phục.
Các đoạn còn lại từ Láng Hạ đến Nguyễn Chí Thanh, từ Nguyễn Chí Thanh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các phương tiện có thể lưu thông phía trái tuyến. Còn phía phải tuyến, công tác thi công đang được triển khai hoàn thiện.
Các đoạn còn lại từ Láng Hạ đến Nguyễn Chí Thanh, từ Nguyễn Chí Thanh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các phương tiện có thể lưu thông phía trái tuyến. Còn phía phải tuyến, công tác thi công đang được triển khai hoàn thiện.
Theo kế hoạch, dịp Quốc khánh 2/9, cơ quan chức năng sẽ chính thức tổ chức phân luồng giao thông tại dự án đường Vành đai 1.
Theo kế hoạch, dịp Quốc khánh 2/9, cơ quan chức năng sẽ chính thức tổ chức phân luồng giao thông tại dự án đường Vành đai 1.
Để đáp ứng mốc thông xe kỹ thuật ngày 2/9, đơn vị thi công tăng cường nhân lực, tổ chức làm việc theo 3 ca từ 6h-11h, 13h-18h và 20h-2h hôm sau.
Để đáp ứng mốc thông xe kỹ thuật ngày 2/9, đơn vị thi công tăng cường nhân lực, tổ chức làm việc theo 3 ca từ 6h-11h, 13h-18h và 20h-2h hôm sau.
Hệ thống chiếu sáng trên giải phân cách, hai bên đường trên nhiều đoạn tuyến cũng đã được lắp đặt.
Hệ thống chiếu sáng trên giải phân cách, hai bên đường trên nhiều đoạn tuyến cũng đã được lắp đặt.
Việc chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và cảnh quan không chỉ làm thay đổi diện mạo khu vực mà còn tạo thêm không gian đi lại thuận tiện hơn cho người dân.
Việc chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và cảnh quan không chỉ làm thay đổi diện mạo khu vực mà còn tạo thêm không gian đi lại thuận tiện hơn cho người dân.
Trong khi đó, 2 cầu vượt trên tuyến tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh vẫn đang quá trình thi công, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2026. Khi các hạng mục được đồng bộ, hai cầu vượt sẽ góp phần tăng khả năng lưu thông và giảm xung đột tại các nút giao lớn trên tuyến.
Trong khi đó, 2 cầu vượt trên tuyến tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh vẫn đang quá trình thi công, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2026. Khi các hạng mục được đồng bộ, hai cầu vượt sẽ góp phần tăng khả năng lưu thông và giảm xung đột tại các nút giao lớn trên tuyến.
Theo Minh Ngọc/SKĐS
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#thông xe #hà nội #vành đai 1 #vành đai

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