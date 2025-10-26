Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ukraine phá hủy robot mặt đất vũ trang Kurier đầu tiên của Nga

Quân sự

Ukraine phá hủy robot mặt đất vũ trang Kurier đầu tiên của Nga

Tại khu vực Pokrovsk, quân đội Ukraine đã ghi nhận vụ phá hủy hệ thống robot chiến đấu Kurier của Nga đầu tiên, bằng một cuộc tấn công UAV FPV.

Thiên Đăng
Trong khu vực do Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường Không phụ trách, quân đội Ukraine lần đầu tiên đã tiêu diệt một tổ hợp robot chiến đấu mặt đất của Nga. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Trong khu vực do Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường Không phụ trách, quân đội Ukraine lần đầu tiên đã tiêu diệt một tổ hợp robot chiến đấu mặt đất của Nga. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Mục tiêu là Kurier của Nga, một nền tảng robot bánh xích được trang bị súng phóng lựu tự động AGS-17. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Mục tiêu là Kurier của Nga, một nền tảng robot bánh xích được trang bị súng phóng lựu tự động AGS-17. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Theo kênh Telegram chính thức của Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7, vụ tấn công diễn ra khi hệ thống Kurier đang cố gắng tiếp cận các vị trí phòng thủ của Ukraine dưới sự điều khiển từ xa, lợi dụng địa hình bằng phẳng để ẩn mình khỏi sự quan sát và giám sát điện tử. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Theo kênh Telegram chính thức của Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7, vụ tấn công diễn ra khi hệ thống Kurier đang cố gắng tiếp cận các vị trí phòng thủ của Ukraine dưới sự điều khiển từ xa, lợi dụng địa hình bằng phẳng để ẩn mình khỏi sự quan sát và giám sát điện tử. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Phía Nga dường như đã lên kế hoạch sử dụng robot này làm hệ thống hỗ trợ hỏa lực để tấn công Ukraine từ khoảng cách an toàn. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Phía Nga dường như đã lên kế hoạch sử dụng robot này làm hệ thống hỗ trợ hỏa lực để tấn công Ukraine từ khoảng cách an toàn. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Tuy nhiên, trong một cuộc tuần tra trên không thường lệ tại khu vực này, các điều khiển viên máy bay không người lái FPV Ukraine đã phát hiện ra phương tiện Kurier không người lái và ngay lập tức họ phản ứng. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Tuy nhiên, trong một cuộc tuần tra trên không thường lệ tại khu vực này, các điều khiển viên máy bay không người lái FPV Ukraine đã phát hiện ra phương tiện Kurier không người lái và ngay lập tức họ phản ứng. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Chỉ trong chốc lát, một máy bay không người lái FPV đã tấn công vào bệ robot này, nhanh chóng vô hiệu hóa hoàn toàn phương tiện, trước khi nó kịp tham gia chiến đấu. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Chỉ trong chốc lát, một máy bay không người lái FPV đã tấn công vào bệ robot này, nhanh chóng vô hiệu hóa hoàn toàn phương tiện, trước khi nó kịp tham gia chiến đấu. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Hệ thống Kurier là một phương tiện robot chiến đấu mặt đất thử nghiệm tương đối mới của Nga. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Hệ thống Kurier là một phương tiện robot chiến đấu mặt đất thử nghiệm tương đối mới của Nga. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Nó di chuyển trên một bệ bánh xích chạy bằng động cơ điện và được điều khiển thông qua liên kết vô tuyến với phạm vi hoạt động từ 3 đến 10 km. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Nó di chuyển trên một bệ bánh xích chạy bằng động cơ điện và được điều khiển thông qua liên kết vô tuyến với phạm vi hoạt động từ 3 đến 10 km. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Hệ thống được trang bị cả camera giám sát cố định hướng về phía trước và camera giám sát xoay, cho phép người vận hành điều hướng và nhắm mục tiêu từ xa. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Hệ thống được trang bị cả camera giám sát cố định hướng về phía trước và camera giám sát xoay, cho phép người vận hành điều hướng và nhắm mục tiêu từ xa. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Được trang bị súng phóng lựu tự động AGS-17, Kurier có thể bắn liên tục vào bộ binh hoặc các công sự hạng nhẹ của Ukraine. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Được trang bị súng phóng lựu tự động AGS-17, Kurier có thể bắn liên tục vào bộ binh hoặc các công sự hạng nhẹ của Ukraine. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Tuy nhiên, giờ đây, việc nền tảng này bị phá hủy bởi một máy bay không người lái FPV nhỏ của Ukraine đã làm nổi bật những hạn chế trong nỗ lực chiến tranh robot của Nga, đặc biệt là về khả năng sống sót trên chiến trường, bảo mật tín hiệu hay cả ứng dụng chiến thuật. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Tuy nhiên, giờ đây, việc nền tảng này bị phá hủy bởi một máy bay không người lái FPV nhỏ của Ukraine đã làm nổi bật những hạn chế trong nỗ lực chiến tranh robot của Nga, đặc biệt là về khả năng sống sót trên chiến trường, bảo mật tín hiệu hay cả ứng dụng chiến thuật. Ảnh: @Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7.
Thiên Đăng
Defence-Ua
Link bài gốc Copy link
https://en.defence-ua.com/news/ukrainian_paratroopers_destroy_russias_first_kurier_armed_ground_robot_video-16063.html
#Ukraine #robot mặt đất vũ trang #Kurier #Nga #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT