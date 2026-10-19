Tưởng đau mỏi cổ gáy thông thường, không ngờ huyết khối gây tắc động mạch

Đau đầu, đau cổ gáy dễ bị nhầm với bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện của tổn thương mạch máu nguy hiểm.

Bất ngờ đau đầu, đau cổ gáy do lóc tách động mạch cảnh

Đau đầu vùng chẩm, đau cột sống cổ kéo dài gần một tháng, người phụ nữ 43 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám và được phát hiện lóc tách động mạch cảnh trong bên trái kèm huyết khối gây tắc động mạch.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trước đó người bệnh không ghi nhận bệnh lý đặc biệt. Khoảng một tháng trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện các cơn đau đầu vùng chẩm, kèm đau cột sống cổ và cảm giác đau lan lên đầu. Các triệu chứng kéo dài nhiều ngày nhưng không thuyên giảm.

Nghĩ rằng đây có thể là tình trạng đau mỏi cổ gáy thông thường, người bệnh tự xoa bóp, bấm huyệt tại nhà. Tuy nhiên, do tình trạng đau không cải thiện, người bệnh đã đến bệnh viện thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, đặc biệt là chụp cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị lóc tách động mạch cảnh trong bên trái, kèm hình thành huyết khối gây tắc động mạch.

Đây là tổn thương mạch máu cần được đánh giá và xử trí phù hợp, bởi huyết khối có thể cản trở dòng máu lưu thông, làm tăng nguy cơ thiếu máu não và đột quỵ.

Lóc tách động mạch cảnh trong nguy hiểm thế nào?

BS Phạm Đức Tiến, Khoa Nội yêu cầu, Trung tâm Khám chữa bệnh Chất lượng cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, lóc tách động mạch xảy ra khi thành động mạch bị tổn thương, tạo điều kiện hình thành lòng giả hoặc huyết khối. Tình trạng này có thể khiến lòng mạch bị hẹp, tắc hoặc làm tắc các mạch máu phía sau tổn thương.

Đáng chú ý, biểu hiện ban đầu của lóc tách động mạch cảnh không phải lúc nào cũng điển hình. Một số người bệnh chỉ xuất hiện đau đầu, đau cổ gáy hoặc đau vùng đầu – cổ, dễ nhầm với các vấn đề cơ xương khớp thông thường. Điều này có thể khiến người bệnh chậm đi khám, bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm tổn thương mạch máu.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp phát hiện huyết khối đều cần can thiệp lấy huyết khối cấp cứu. Quyết định điều trị phải căn cứ vào tình trạng lâm sàng, thời điểm người bệnh đến viện và kết quả chẩn đoán hình ảnh.

Với trường hợp này, sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định người bệnh chưa có chỉ định can thiệp lấy huyết khối cấp cứu. Phương án được lựa chọn là điều trị nội khoa, sử dụng thuốc chống huyết khối theo chỉ định và theo dõi chặt chẽ.

Quá trình điều trị tập trung kiểm soát tình trạng huyết khối, các yếu tố nguy cơ mạch máu, cải thiện triệu chứng, đồng thời theo dõi diễn biến thần kinh và tổn thương mạch máu qua hình ảnh học.

Sau điều trị và theo dõi, tình trạng lâm sàng của người bệnh ổn định, các triệu chứng đau đầu và đau cổ gáy được cải thiện. Kết quả đánh giá lại cho thấy tình trạng lóc tách động mạch cảnh trong không còn. Người bệnh được xuất viện, hướng dẫn theo dõi và tái khám theo chỉ định.

Bác sĩ thăm khám chức năng vận động của bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

Đau đầu, đau cổ gáy khi nào cần đi khám?

BS Phạm Đức Tiến cảnh báo, lóc tách động mạch cảnh có thể khởi phát bằng những triệu chứng kín đáo. Vì vậy, người dân không nên mặc định đau đầu hoặc đau cổ gáy chỉ là biểu hiện của căng cơ hay bệnh lý cột sống cổ, nhất là khi cơn đau mới xuất hiện, kéo dài, bất thường hoặc không cải thiện.

Đặc biệt, cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay khi đau đầu, đau cổ gáy đi kèm các dấu hiệu thần kinh như méo miệng, yếu hoặc tê một bên tay chân, nói khó, nhìn đôi, rối loạn thị lực, chóng mặt hoặc mất thăng bằng đột ngột, sụp mi mắt hay những biểu hiện thần kinh bất thường khác. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ hoặc tổn thương mạch máu cần được đánh giá khẩn cấp.

Người dân cũng không nên tự ý xoa bóp mạnh, bấm huyệt hoặc nắn chỉnh vùng cổ khi chưa xác định rõ nguyên nhân đau. Những biện pháp này không thay thế việc thăm khám và có thể không phù hợp trong một số tình trạng tổn thương mạch máu.

Đau đầu, đau cổ gáy không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của bệnh lý nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, khác thường hoặc xuất hiện đột ngột cùng dấu hiệu thần kinh, người bệnh cần được thăm khám kịp thời để xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

Dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua - Đau đầu hoặc đau cổ gáy mới xuất hiện, kéo dài, bất thường. - Méo miệng, yếu hoặc tê một bên tay chân. - Nói khó, nhìn đôi hoặc rối loạn thị lực. - Chóng mặt, mất thăng bằng đột ngột. - Sụp mi mắt hoặc xuất hiện dấu hiệu thần kinh bất thường. "Khi có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ ngay. Không tự xoa bóp, bấm huyệt hay nắn chỉnh mạnh vùng cổ khi chưa rõ nguyên nhân", BS Phạm Đức Tiến khuyến cáo.

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