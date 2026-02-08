Tượng cổ Peru hé lộ trường hợp dị tật bẩm sinh sứt môi đầu tiên

Phân tích tượng cổ từ Andes cho thấy người cổ đại đã có nhận thức về dị tật sứt môi và hở hàm ếch, cung cấp dữ liệu quý giá về xã hội thời đó.
Một khoảnh khắc lọt vào ống kính truyền hình đã khiến nữ cổ động viên bóng rổ bất ngờ trở thành cái tên được cư dân mạng săn lùng ráo riết.
Các nhà khảo cổ tìm thấy di tích độc đáo, vật dụng bằng đồng, đồ gốm và hài cốt, phản ánh hoạt động tôn giáo quan trọng trên rìa phía bắc La Mã.
Cuộc tấn công mùa đông của Nga đang tăng tốc, Konstantinovka lâm vào tình thế nguy kịch, và hệ thống phòng thủ của Ukraine đang chịu áp lực rất lớn.
Không chỉ có hoa đẹp rực rỡ, những loại cây này còn tượng trưng cho sự giàu có, may mắn, mang lại phước lành cho gia chủ trong năm mới.
Startup Pudu Robotics của Zhang Tao gây chú ý khi bàn giao hơn 100.000 robot ra 80 quốc gia, định giá vượt 1 tỷ USD.
Phụ kiện cổ có thiết kế rồng đính khéo léo, phản ánh kỹ thuật luyện kim cao cấp và địa vị xã hội của thời kỳ Kofun cổ xưa.
Mẫu SUV điện Dongfeng Vigo 2026 đã chính thức ra mắt Đông Nam Á và sắp bán ở Việt Nam trong năm nay, cạnh tranh với "người đồng hương" BYD Atto 2.
Thường xuất hiện với phong cách đúng chuẩn nàng thơ, hot girl xứ Hàn là Lee Jung-kong khiến tim fan "lạc nhịp" mỗi lần khoe dáng.
Thị trường xe phân khối lớn tại Việt Nam vừa xuất hiện phiên bản “hàng hiếm” Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition có giá tới 529 triệu đồng.
Nàng coser có tên Tanya Bayer đã "phá đảo" thế giới waifu từ Trung, Nhật đến Mỹ với đường cong siêu thực.
Hồ Ngọc Hà chụp ảnh cùng khung cảnh hoa mai anh đào bung nở đẹp như tranh ở Đà Lạt. Kim Tuyến diện chiếc đầm lụa mỏng manh đi biển.
Ở những góc chụp cận mặt, Juky San - Jun Vũ được cho là sở hữu gương mặt nhỏ, sống mũi cao và đôi mắt to tròn khá giống nhau.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/2, Bọ Cạp khi cơ hội đến đừng chần chừ, phải nắm lấy ngay. Cự Giải chú ý kiểm soát ham muốn tiêu dùng.
Mạng xã hội mới đây lại được phen dậy sóng khi một nữ streamer Alisasa bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận chỉ vì… cúi người dọn dẹp nhà cửa.
Nhóm nhạc của Diệu Nhi - Dương Hoàng Yến - Hậu Hoàng khiến khán giả thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc tất niên đầy tiếng cười.
Những chậu quất mini tạo dáng bonsai bắt mắt giá chỉ vài trăm nghìn đồng đang trở thành thú chơi được nhiều người săn đón dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Nâng cấp TV dịp cận Tết, nhiều gia đình phân vân giữa LG OLED evo AI và LG QNED evo AI, hai lựa chọn hướng đến trải nghiệm xem chung lâu dài.
Màn cosplay của nữ streamer Futuaner dù đã đăng cách đây 2 năm nhưng tới nay vẫn ghi đậm dấu ấn trong lòng fan hâm mộ.
Tỷ phú Elon Musk, CEO Starlink đã tắt các trạm đầu cuối Starlink của Nga tại Ukraine, gây ra mất kết nối mạng trên diện rộng.
Căn nhà 1 tầng được tổ chức thành các khối rải theo địa hình tự nhiên để ưu tiên giữ gìn cây xanh.