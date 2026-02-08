Hà Nội

Tượng cổ Peru hé lộ trường hợp dị tật bẩm sinh sứt môi đầu tiên

Kho tri thức

Tượng cổ Peru hé lộ trường hợp dị tật bẩm sinh sứt môi đầu tiên

Phân tích tượng cổ từ Andes cho thấy người cổ đại đã có nhận thức về dị tật sứt môi và hở hàm ếch, cung cấp dữ liệu quý giá về xã hội thời đó.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Theo đó, một bức tượng đầu người được bảo quản tốt từ Peru cổ đại đã hé lộ trường hợp sứt môi và hở hàm ếch đầu tiên được xác định. Ảnh: @Beth Scaffidi.
Chiếc tượng đầu người này được tìm thấy ở dãy Andes. Ảnh: @Beth Scaffidi.
Nhà khảo cổ sinh học Beth Scaffidi đã phân tích hình ảnh phần đầu tượng. Ảnh: @Beth Scaffidi.
Kết quả cho thấy, cá thể này có những dấu hiệu rõ ràng của chứng sứt môi và hở hàm ếch, vốn là một dị tật xảy ra khi hàm trên và khoang mũi không kết nối hoàn toàn trong quá trình phát triển của bào thai. Ảnh: @Beth Scaffidi.
Phát hiện này bổ sung thêm một ví dụ hiếm hoi về tình trạng bẩm sinh này vào hồ sơ khảo cổ học ở Nam Mỹ. Ảnh: @Beth Scaffidi.
Phần đầu tượng, có kích thước 44 x 16 x 21 cm và có lớp phủ màu vàng óng, bóng như sáp. Lớp da đầu tượng trông bóng và cứng, có lẽ đã được xử lý bằng chất bảo quản. Ảnh: @Beth Scaffidi.
Việc nghiên cứu nó cũng cung cấp những hiểu biết mới về cách những người có sự khác biệt về thể chất có thể đã được nhìn nhận trong các xã hội Peru cổ đại.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
