Tuổi xế chiều, tránh xa 3 kiểu bạn này để cuộc sống an yên

Tuổi xế chiều là lúc trân quý bình yên và sức khỏe. Để sống an nhiên, tránh xa ba kiểu người này, kẻ hám lợi, người gây thị phi và nguồn năng lượng tiêu cực.

Thời gian trôi như thoi đưa, chớp mắt mái tóc xanh đã điểm bạc, chúng ta đã bước sang ngưỡng cửa tuổi xế chiều. Ở giai đoạn này của cuộc đời, khi đã trải qua bao sóng gió và thăng trầm, chúng ta càng thấm thía giá trị của thời gian và năng lượng. Mỗi mối quan hệ, mỗi cảm xúc đều nên là nguồn dưỡng chất cho tâm hồn, mang lại sự ấm áp và bình yên.

Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Có những mối quan hệ, thay vì an ủi và vun đắp, lại chỉ khiến cuộc sống về già thêm phiền muộn, hao tổn. Để bảo vệ bản thân và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng cuối đời, việc nhận diện và từ bỏ một số kiểu người là điều vô cùng cần thiết. Dưới đây là ba kiểu người bạn nên tránh xa khi bước vào tuổi xế chiều, để cuộc sống tuổi già được an lành, hạnh phúc

Học cách tránh xa 3 kiểu bạn không tốt để cuộc sống tuổi xế chiều yên bình, hạnh phúc hơn. Ảnh: Sohu

Người hám lợi, luôn dòm ngó tài sản của bạn

Khi bước vào tuổi xế chiều, số tiền tích lũy được sau một đời lao động vất vả không chỉ là sự đảm bảo cho cuộc sống mà còn là tấm lá chắn, là chỗ dựa vững chắc cho nội tâm bạn. Thế nhưng, có một kiểu người đặc biệt nguy hiểm, họ luôn dán mắt vào tài sản của bạn, dùng mọi chiêu trò, mượn danh tình thân, tình bạn để tìm đủ mọi cách bòn rút lợi ích từ bạn. Mục đích tiếp cận của họ không phải vì sự quan tâm chân thành mà là để thèm muốn tài sản mà bạn đã vất vả gây dựng. Giao du với họ chỉ khiến bạn rơi vào vòng xoáy của những tranh chấp kinh tế không đáng có.

Nhà văn vĩ đại Honoré de Balzac trong tác phẩm "Lão Goriot" đã từng khắc họa rất rõ hình ảnh Rastignac, một kẻ hám lợi không từ thủ đoạn nào để lợi dụng người khác nhằm đạt được địa vị trong xã hội thượng lưu. Trong cuộc sống hiện đại, những ví dụ tương tự cũng không hề hiếm. Giữ mối quan hệ với người hám lợi giống như chôn một quả bom hẹn giờ ngay bên cạnh mình. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào nó sẽ phát nổ và gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích tài chính của bạn. Ở tuổi già, việc bảo vệ tài sản cũng chính là bảo vệ sự an yên cho cuộc sống của bạn. Hãy mạnh dạn cắt đứt liên hệ với những người như vậy để đảm bảo một cuộc sống an ổn, không lo lắng.

Kẻ gây thị phi, chuyên gieo rắc mâu thuẫn

Cuộc sống tuổi già mong muốn sự thanh tịnh, an nhàn. Đây là giai đoạn để chúng ta tận hưởng thành quả lao động, chăm sóc sức khỏe và vun đắp những mối quan hệ chân thành. Thế nhưng, có những người lại giống như một "cỗ máy gây rắc rối" di động, đi đến đâu là mang thị phi đến đó. Họ thích thú với việc gây chuyện, lan truyền tin đồn thất thiệt, nói xấu, bôi nhọ, chia rẽ giữa người với người. Giao du thân mật với họ chỉ khiến bạn rơi vào những mâu thuẫn, tranh chấp không ngừng, làm mất đi sự bình yên vốn có.

Trong tác phẩm kinh điển "Hồng Lâu Mộng", nhân vật bà Triệu chính là một điển hình của người thích gây thị phi. Vì lợi ích cá nhân, bà ta không ngừng đi khắp phủ Giả nói xấu người khác, chia rẽ mối quan hệ giữa Thám Xuân và các chị em khác, còn âm thầm hãm hại Bảo Ngọc, khiến trong phủ gà bay chó sủa, không lúc nào yên ổn. Trong cuộc sống thực, những câu chuyện tương tự cũng không hề hiếm.

Khi về già, sức khỏe và năng lượng đều có hạn, chúng ta không thể chịu đựng những phiền toái vô bổ này. Việc giữ cho vòng tròn xã giao của mình luôn trong lành, tràn ngập tiếng cười và sự thấu hiểu là điều tối quan trọng. Hãy tránh xa những người thích gây thị phi để bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho cuộc sống tuổi già của mình.

Người tiêu cực, luôn than vãn và truyền tải năng lượng xấu

Tâm trạng ở tuổi xế chiều ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến chất lượng cuộc sống. Một tâm hồn lạc quan, an nhiên sẽ giúp bạn tận hưởng từng khoảnh khắc. Thế nhưng, có những người dường như bị "ám" bởi những luồng năng lượng tiêu cực. Họ suốt ngày than vãn về sự bất công của cuộc sống, những khó khăn của số phận, hay những điều nhỏ nhặt không như ý. Ở bên họ, niềm vui của bạn sẽ bị bào mòn từng chút một, thay vào đó là sự u uất, áp lực và lo lắng không lối thoát.

Điển hình là nhân vật Belikov do nhà văn Nga Chekhov xây dựng trong "Người trong bao", ông ta luôn tự nhốt mình trong những cảm xúc tiêu cực, có thái độ phủ định với mọi thứ mới mẻ. Trong cuộc sống thực, cũng có không ít những người lớn tuổi như vậy. Có những người mỗi lần gặp mặt đều thở dài than vãn, không phải là con cái bất hiếu thì cũng là xã hội thay đổi quá nhanh, bản thân không theo kịp. Người nghe ban đầu còn kiên nhẫn an ủi nhưng sau nhiều lần như vậy, chính bản thân người được chia sẻ cũng trở nên u sầu, nặng trĩu.

Các nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra rằng, cảm xúc tiêu cực có sức lây lan rất mạnh. Giống như một căn bệnh, chúng có thể lây nhiễm sang những người xung quanh. Khi về già, hãy chủ động tìm kiếm sự đồng hành của những người có tư duy tích cực, lạc quan, những người có thể truyền cảm hứng và niềm vui sống cho bạn. Tránh xa những người tiêu cực và than vãn là chìa khóa để bạn giữ được tâm thái an nhiên, tận hưởng trọn vẹn những ngày tháng cuối đời trong hạnh phúc và sự bình yên.

Tuổi già là khoảng thời gian quý báu để ta tận hưởng thành quả của một đời cống hiến, để tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc đích thực. Việc lựa chọn những người xung quanh mình một cách khôn ngoan không chỉ là hành động bảo vệ bản thân mà còn là cách để ta kiến tạo một cuộc sống tuổi già trọn vẹn, ý nghĩa. Hãy mạnh dạn cắt bỏ những mối quan hệ độc hại, vun đắp những kết nối tích cực, để mỗi ngày trôi qua đều là những chuỗi ngày an lành, tràn đầy yêu thương và nụ cười.