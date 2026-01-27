Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 37 ca sốt xuất huyết, 86 ca tay chân miệng

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 37 ca sốt xuất huyết và 86 ca tay chân miệng, với các biện pháp phòng chống dịch tích cực, ổ dịch không xuất hiện.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 16/1 đến ngày 23/1), toàn thành phố ghi nhận 37 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 29 phường, xã, giảm 1 trường hợp so với tuần trước (38 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 95 trường hợp, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (115/0), bệnh nhân ghi nhận tại 45 phường, xã. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn 2026 chưa ghi nhận ổ dịch.

Ghi nhận 86 trường hợp mắc tay chân miệng tại 46 phường, xã, trong đó có Hà Đông, Cổ Đô, Đại Mỗ, Phú Lương, An Khánh..., giảm 12 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 211 trường hợp, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 là 45 ca, bệnh nhân ghi nhận tại 75 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch trường học tại Quảng Oai, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 2 ổ dịch, vẫn đang hoạt động.

Hà Nội ghi nhận 16 trường hợp mắc sởi tại 12 phường, xã. Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 24 trường hợp tại 19 phường, xã, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 là 159 ca.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Ngoài ra, trong tuần ghi nhận 1 trường hợp ho gà, 1 trường hợp COVID-19 và 2 trường hợp uốn ván người lớn; tất cả đều không có ca tử vong.

Tuần qua, CDC Hà Nội đã chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại Việt Nam và Hà Nội để kịp thời đề xuất các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tổ chức điều tra, khoanh vùng, xử lý dịch. Tổ chức thường trực đảm bảo công tác phòng chống dịch cho Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1.

Ảnh minh họa/Nguồn VTV

Trong tuần tới, các Trạm Y tế xã, phường tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng, kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh mùa đông xuân, các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu..., tập trung xử lý các ổ dịch có nhiều người mắc bệnh.

Đồng thời, tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng đặc biệt tại các khu vực có nhiều bệnh nhân. Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Cùng với đó, tăng cường truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn, sởi, cúm, ho gà... để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.