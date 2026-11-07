Từ xe số lên đời VinFast Evo Grand Premia, chị em mê cốp rộng, nhiều tiện ích

Cốp 35 lít, hộc để đồ có nắp và các tiện ích hỗ trợ là những điểm hấp dẫn trên VinFast Evo Grand Premia. Sau ưu đãi 3 triệu đồng, mẫu xe có giá 24,9 triệu đồng và có thể di chuyển tới 262 km khi trang bị pin thứ hai.

Cốp 35 lít, thêm hộc đồ và nhiều tiện ích

Công việc điều phối dự án tại một công ty tổ chức sự kiện ở TP.HCM khiến chị Thu An thường phải mang theo máy tính, tài liệu khi rời văn phòng đi gặp khách hàng hoặc khảo sát địa điểm. Chị còn có thói quen ghé siêu thị sau giờ làm. Chiếc xe số cũ không còn đáp ứng nhu cầu chứa đồ, nên chị quyết định đổi sang VinFast Evo Grand Premia, mẫu xe có cốp rộng và nhiều trang bị tiện dụng hơn.

Khoang chứa đồ 35 lít dưới yên là thay đổi rõ nhất đối với chị An. Pin chính của Evo Grand Premia được đặt dưới sàn để chân, mang tới không gian cốp rộng rãi. Khi di chuyển, chị cất ba lô máy tính dưới yên. Những lúc mang ba lô lên văn phòng, khoảng trống này được dùng để cất mũ bảo hiểm và áo mưa.

“Từ khi đổi xe, tôi còn mang nhiều đồ hơn khi ra đường. Trước đây chỉ ba lô, áo mưa, giờ thêm cả áo chống nắng, găng tay, kính râm, bình nước... vậy mà cuối cùng vẫn nhét vừa vặn cốp. Với chị em thì dung tích cốp xe là tiêu chí chọn xe rất quan trọng”, chị An vui vẻ chia sẻ.

Ngoài cốp chính, Evo Grand Premia có hộc để đồ đóng kín ở yếm trước. Chị An có thể cất điện thoại và sạc qua cổng USB Type-A hoặc Type-C. Chế độ di chuyển lùi hỗ trợ đưa xe ra khỏi vị trí đỗ tại bãi gửi. Phía sau xe còn có tay dắt bằng nhôm để cầm khi cần dắt xe.

Chị An chọn màu Nâu Titan, gam màu trầm làm nổi bật các chi tiết trang trí ở phần đầu xe. Mặt nạ phía trước có dải ốp kéo dài từ logo chữ V và cụm hình vòm với hàng nan mạ crôm. Ngoài màu này, người mua Evo Grand Premia còn có thể chọn Đen bóng hoặc Xanh Olive.

Chỉ dưới 25 triệu đồng sau ưu đãi

Evo Grand Premia sử dụng pin LFP dung lượng 2,4 kWh. Với công việc thường xuyên di chuyển giữa văn phòng và các địa điểm tổ chức sự kiện tại TP.HCM, cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu của chị An. Xe có bộ sạc đi kèm để sạc tại nhà. Màn hình LCD VA hiển thị dung lượng pin còn lại cùng các thông tin vận hành.

“Một tuần, tôi chỉ cần sạc khoảng 2 lần. Người nào di chuyển nhiều thì có thể mua thêm một pin rời đặt trong cốp để mở rộng quãng đường. Cấu hình pin linh hoạt như thế này thì mỗi người có thể lựa chọn theo nhu cầu thực tế”, chị nhận định.

Pin thứ hai cùng dung lượng được đặt trong cốp, nâng quãng đường vận hành của Evo Grand Premia lên tới 262 km sau mỗi lần sạc đầy. Với tầm di chuyển này, xe còn có thể phục vụ những chuyến đi liên tỉnh mà không cần sạc giữa đường.

Giá niêm yết của Evo Grand Premia là 27,9 triệu đồng, đã bao gồm VAT và bộ sạc. Khách hàng muốn bổ sung pin thứ hai chi thêm 5 triệu đồng. Người mua có thể sử dụng cấu hình tiêu chuẩn trước rồi mới trang bị pin phụ khi cần. Xe được bảo hành 6 năm và pin 8 năm, không giới hạn số km.

Trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, diễn ra từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, VinFast hỗ trợ 3 triệu đồng cho khách hàng mua Evo Grand Premia, đưa giá xe về còn 24,9 triệu đồng. Ưu đãi áp dụng cho người đang sở hữu ô tô xăng, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của bất kỳ thương hiệu nào, cũng như chủ ô tô điện hoặc xe máy điện VinFast.