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Doanh nghiệp

Bảo hành xe 6 năm, pin 8 năm: Điểm cộng khi chọn xe máy điện VinFast

Chính sách bảo hành xe 6 năm, pin 8 năm, không giới hạn số km cùng mạng lưới gần 800 cơ sở kinh doanh và dịch vụ trên toàn quốc giúp người dùng xe máy điện VinFast thuận tiện chăm sóc phương tiện, yên tâm sử dụng lâu dài.

PV

Bảo hành dài, đi nhiều vẫn trọn quyền lợi

Khi quyết định lựa chọn xe máy điện VinFast, anh Minh Khánh (Hà Nội) không chỉ quan tâm tới trang bị, tiện ích của xe, mà còn đánh giá cao độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ chính hãng trong suốt quá trình sở hữu.

Chính sách bảo hành dài hạn là một trong những điểm đầu tiên thuyết phục anh Khánh. Các dòng xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP hiện được bảo hành xe 6 năm, pin 8 năm, không giới hạn số km.

Người đi làm xa, di chuyển nhiều trong ngày hoặc dùng xe phục vụ công việc có thể tích lũy quãng đường lớn trong thời gian ngắn. Với chính sách bảo hành pin của VinFast, nhóm khách hàng này có thể yên tâm sử dụng xe trong dài hạn.

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“Khi biết chiếc xe và pin đều được bảo hành dài hạn thì tôi cũng yên tâm sử dụng hơn. Sau một thời gian sử dụng, tôi thấy xe vận hành bền, lành, không thấy hỏng hóc gì. Còn nếu có vấn đề gì thì chỉ cần đưa xe vào xưởng chính hãng kiểm tra”, anh Khánh nhận định.

Mạng lưới rộng, chăm sóc xe thuận tiện

Anh Khánh cũng ghi nhận độ phủ của mạng lưới xưởng dịch vụ VinFast. Việc có cơ sở dịch vụ gần nhà hoặc nơi làm việc theo anh là ưu điểm lớn. Khi cần bảo dưỡng, kiểm tra xe, anh có thể sắp xếp thời gian đưa xe tới hệ thống chính hãng mà ít ảnh hưởng đến công việc.

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Hiện tại, VinFast có gần 800 cơ sở kinh doanh và dịch vụ xe máy điện trên toàn quốc. Mạng lưới này phục vụ khách hàng từ tư vấn mua xe đến bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật.

Bên cạnh đó, lịch sử kiểm tra, bảo dưỡng được lưu trên hệ thống toàn quốc. Khi chủ xe chuyển nơi ở hoặc đổi địa điểm chăm sóc xe, kỹ thuật viên tại cơ sở mới vẫn có thể theo dõi các lần kiểm tra trước đó để tiếp tục bảo dưỡng, sửa chữa.

Không chỉ được hưởng lợi từ hệ thống hậu mãi của hãng, người mua xe máy điện VinFast còn được hỗ trợ từ 1,5 đến 6 triệu đồng, tùy dòng xe và phiên bản nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 từ nay tới 19/12/2026. Ưu đãi áp dụng cho người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast.

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Khách hàng lựa chọn phương án mua xe thuê pin còn được miễn phí 20 lượt đổi pin mỗi tháng tại tủ V-Green đến hết ngày 30/6/2028, tăng thêm động lực sở hữu xe dài hạn.

Từ ngày 31/10 đến 29/11/2026, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động khám phá và lái thử xe máy điện, khách hàng được tư vấn chương trình “Vì tương lai xanh 2” với mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình và địa điểm tổ chức sự kiện ở từng địa phương tại website VinFast.

#VinFast #Xe máy điện #Chính sách bảo hành #Dịch vụ hậu mãi #Ưu đãi mua xe

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