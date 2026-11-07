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VinFast Evo Grand Premia: Xe điện thanh lịch, cốp rộng 35 lít chiều lòng phái đẹp

Với cốp 35 lít và hộc đồ có nắp phía trước, VinFast Evo Grand Premia đáp ứng nhu cầu chứa đồ đa dạng của người dùng. Khi sử dụng thêm pin thứ hai, xe có quãng đường di chuyển lên tới 262 km.

PV

Cốp rộng, nhiều vị trí để đồ

Từ khi chuyển sang vị trí điều phối dự án tại một công ty tổ chức sự kiện tại TP.HCM, chị Thu An thường rời văn phòng với máy tính và tài liệu để gặp khách hàng hoặc đi khảo sát địa điểm. Trên đường về, chị cũng thường ghé mua đồ ở siêu thị. Vì vậy, chị quyết định bán chiếc xe số cũ, “lên đời” một chiếc xe có cốp rộng và nhiều tiện nghi hơn.

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VinFast Evo Grand Premia là lựa chọn của chị An. Trên mẫu xe này, pin chính nằm dưới sàn để chân, chừa trọn cốp 35 lít dưới yên để chứa đồ. Chị An có thể cất ba lô đựng máy tính dưới yên. Khi mang ba lô lên văn phòng, cốp xe dư dả chỗ cất mũ bảo hiểm, áo mưa.

“Từ khi đổi xe, tôi còn mang nhiều đồ hơn khi ra đường. Trước đây chỉ ba lô, áo mưa, giờ thêm cả áo chống nắng, găng tay, kính râm, bình nước... vậy mà cuối cùng vẫn nhét vừa vặn cốp. Với chị em thì dung tích cốp xe là tiêu chí chọn xe rất quan trọng”, chị An vui vẻ chia sẻ.

Evo Grand Premia còn có hộc đóng kín ở yếm trước, tiện cất điện thoại và cắm sạc qua cổng USB Type‑A hoặc USB Type‑C. Khi tới điểm hẹn, chị có thể nhanh chóng lấy điện thoại từ hộc trước để sử dụng, không cần mở yên lấy ba lô. Khi lấy xe tại bãi gửi, chị có thể dùng số lùi để đưa xe ra khỏi vị trí gửi dễ dàng. Tay dắt sau bằng nhôm tiện cầm khi cần di chuyển xe.

Chị An chọn chiếc Evo Grand Premia màu Nâu Titan. Trên nền sơn trầm, dải ốp chạy dọc từ logo chữ V và cụm trang trí hình vòm với hàng nan mạ crôm làm nổi bật mặt nạ đầu xe. Ngoài ra, khách hàng mua mẫu xe này còn có hai lựa chọn màu khác là Đen bóng và Xanh Olive.

Quãng đường di chuyển lên tới 262 km

Ở cấu hình tiêu chuẩn, Evo Grand Premia được trang bị một pin LFP 2,4 kWh. Sau một thời gian sử dụng, chị An cho rằng xe đáp ứng thoải mái các chuyến đi giữa văn phòng và địa điểm tổ chức sự kiện trong thành phố. Màn hình LCD VA hiển thị rõ dung lượng pin còn lại cùng các thông tin vận hành cần thiết để người dùng chủ động. Xe được bán với bộ sạc đi kèm để sạc xe tại nhà.

“Một tuần, tôi chỉ cần sạc khoảng 2 lần. Người nào di chuyển nhiều thì có thể mua thêm một pin rời đặt trong cốp để mở rộng quãng đường. Cấu hình pin linh hoạt như thế này thì mỗi người có thể lựa chọn theo nhu cầu thực tế”, chị nhận định.

Khi sử dụng hai pin, Evo Grand Premia có thể di chuyển tới 262 km. Tầm vận hành này đáp ứng cả những chuyến đi dài liên tỉnh.

VinFast Evo Grand Premia có giá niêm yết 27,9 triệu đồng, đã gồm VAT và bộ sạc. Trường hợp mua pin thứ hai, khách hàng chỉ trả thêm 5 triệu đồng. Người dùng chọn cấu hình như chị An có thể mua xe trước và bổ sung pin nếu sau này phát sinh thêm nhu cầu di chuyển. VinFast bảo hành xe 6 năm và pin 8 năm, không giới hạn số km.

Trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, giá Evo Grand Premia còn 24,9 triệu đồng sau hỗ trợ 3 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho khách hàng đang sở hữu ô tô xăng, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của bất kỳ thương hiệu nào, cũng như chủ ô tô điện hoặc xe máy điện VinFast.

Từ ngày 31/10 đến 29/11/2026, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động khám phá và lái thử xe máy điện, khách hàng được tư vấn chương trình “Vì tương lai xanh 2” với mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình và địa điểm tổ chức sự kiện ở từng địa phương tại website VinFast.

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