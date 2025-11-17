Từ xe máy lên ôtô - Hyundai Accent là lựa chọn hợp lý khi mua xe lần đầu

Chở được nhiều người, an toàn hơn, tốn chỉ 5,89 lít/100 km và giá từ 439 triệu đồng... Hyundai Accent chở đủ 5 người, tính chi phí nhiên liệu còn ít hơn xe máy.

Video: Đánh giá Hyundai Accent thế hệ mới tại Việt Nam.

Từ chỗ là một tài sản đắt đỏ, xe hơi giờ đây đã là phương tiện phổ thông với bài toán chi phí nhẹ nhàng. Chẳng hạn, một chiếc xe tay ga tiêu tốn 3L xăng/100km chỉ được chở tối đa 2 người, nhưng một chiếc xe động cơ 1.5 như Hyundai Accent có thể chở gấp 3 lần ô tô, với chi phí xăng chỉ tốn gấp đôi.

Từ xe máy lên ôtô, Hyundai Accent là lựa chọn hợp lý của người mua xe lần đầu.

Trên thực tế, điều “lời” hơn của việc sử dụng xe hơi, chưa dừng ở việc chở được nhiều người hơn, an toàn hơn, mà xe hơi còn tạo không gian để gia đình trò chuyện mà tránh được sự ồn ã của bên ngoài, khi xe di chuyển.

Accent ghi điểm với hệ thống giải trí và an toàn tốt trong phân khúc: Nghe nhạc, xem bản đồ không dây, 6 túi khí, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau… đây là điều mà một chiếc xe máy khó có thể bằng.

Hyundai Accent sở hữu màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Lần đầu mua xe, anh Bằng Tường (Lạng Sơn) chia sẻ: “Nhà ở tỉnh thì rộng, không mất tiền đỗ xe, chi phí nuôi cái xe này (Hyundai Accent) hàng tháng mất chưa tới 2 triệu, mà từ khi có xe thì gia đình thêm gắn kết, đi được nhiều nơi hơn, cuộc sống vui hơn. Trước đây, mỗi khi đi ăn ngoài thì phải dùng 2 xe máy, bất tiện, mà ngoài đường xe lớn nhiều thì thấy cũng mất an toàn”.

Không chỉ chở được nhiều người hơn, một chiếc ô tô còn chở được nhiều hành lý hơn. Trên Accent, hàng ghế sau có thể gập linh hoạt, lý tưởng cho những gia đình nhỏ cần không gian chứa đồ linh hoạt. Ngược lại, xe tay ga như SH chỉ phù hợp cho di chuyển cá nhân và không thể đáp ứng nhu cầu chở nhiều người hay đồ đạc.

Với mức giá từ 439 triệu đồng, Accent là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình lần đầu sở hữu ô tô.

Nếu bạn có đủ tài chính sở hữu xe tay ga cao cấp mà chưa có xe ô tô thì việc lựa chọn Hyundai Accent là bước đi hợp lý, nhờ hai yếu tố: Accent là một chiếc xe dễ lái, ngay cả đối với người vừa mới có bằng, ngoài ra thì chi phí sở hữu và sử dụng xe cũng phù hợp, đủ để bạn vừa cân bằng vừa nâng cao chất lượng cuộc sống tốt hơn.