Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/8: Cự Giải may mắn ập đến, đón vô số điềm lành

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/8: Cự Giải may mắn ập đến, đón vô số điềm lành

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 15/8, Cự Giải gặp cơ hội trong công việc, tài lộc có thu hoạch bất ngờ. Thiên Bình gặp khó đừng vội nản, kiên trì sẽ thành công.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương khi làm việc có thể đối mặt với sự lựa chọn, cần thận trọng mới đưa ra quyết định. Sự nghiệp: Làm việc nên tiến hành tuần tự, những việc chưa cần vội kết luận hoặc quyết định thì cứ chờ, giữ vững lập trường sẽ giúp tránh bị lừa hoặc chịu thiệt. Tài lộc: Bình thường, trong đầu tư và quản lý tài chính cần chọn dự án phù hợp với khả năng, tránh mạo hiểm. Tình cảm: Đối phương có tính toán riêng, bạn không thể lúc nào cũng chiều theo, giữa hai người khó tránh những màn đấu trí. Sức khỏe: Khá ổn, chỉ cần bổ sung đủ nước.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu được nhiều người yêu mến, thích giao lưu. Sự nghiệp: Có cơ hội tham gia một số dự án nổi bật, tạo dấu ấn với cấp trên và khách hàng, có lợi cho cơ hội nghề nghiệp sau này. Tài lộc: Khả năng cao chọn được dự án phù hợp và có lợi nhuận đáng kể. Tình cảm: Tốt, bày tỏ cảm xúc với đối phương khá trực tiếp, mong nhận được phản hồi tích cực. Sức khỏe: Tương đối ổn, tinh thần và thể lực đều tốt.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử công việc và đời sống có người giúp đỡ thì nên nhận, không cần quá ngại. Sự nghiệp: Gặp quý nhân, được giúp đỡ thì thuận theo thời cơ, hoàn thành tốt nhiệm vụ là ưu tiên, không cần thấy ngại khi tận dụng nguồn lực. Tài lộc: Tốt, chỉ cần làm tốt các dự án hiện tại, chưa cần vội mở rộng sang lĩnh vực khác. Tình cảm: Khá tốt, đôi bên kiên nhẫn, nói thẳng sẽ giúp tránh tích tụ mâu thuẫn. Sức khỏe: Ổn, tinh thần thoải mái, không có chuyện buồn đáng kể.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay thường có may mắn, cảm thấy thoải mái hơn trước. Sự nghiệp: Có thể gặp cơ hội thuận lợi cho tiến độ dự án, những việc tồn đọng lâu dễ có kết quả. Tài lộc: Khá ổn, có thể nhận khoản lợi nhuận bất ngờ từ đầu tư, chỉ cần lý trí trong chi tiêu. Tình cảm: Rất tốt, đôi bên tôn trọng và bao dung hơn, hiểu lầm trước đây dễ được hóa giải. Sức khỏe: Tốt, thể chất tốt, ít khi cảm thấy khó chịu.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử đôi khi đứng núi này trông núi nọ, cần liên tục học hỏi để nâng cao năng lực. Sự nghiệp: Năng lực hiện tại chưa xuất sắc, vẫn còn nhiều không gian cải thiện, nên khiêm tốn học hỏi, tránh mất kiên nhẫn. Tài lộc: Bình thường, nếu khả năng chưa đủ thì đừng làm dự án khó, đơn giản sẽ ít sai sót. Tình cảm: Trung bình, đối phương hơi giận dỗi, cần tìm hiểu nguyên nhân mới giúp được. Sức khỏe: Ổn, nên nghỉ ngơi, tránh thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ đã nỗ lực nhiều trong công việc và đời sống, kết quả tương đối hài lòng. Sự nghiệp: Làm việc chăm chỉ, không lười biếng, được cấp trên và khách hàng đánh giá cao về chuyên môn và nhân phẩm, khả năng giành dự án tốt là khá cao. Tài lộc: Tốt, nên chọn dự án quen thuộc để đầu tư là an toàn nhất, tránh chạy theo xu hướng. Tình cảm: Khá tốt, đừng đòi hỏi nhiều, hãy khích lệ đối phương nhiều hơn để tình cảm phát triển. Sức khỏe: Ổn, nên bổ sung vitamin.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình nếu làm chưa tốt thì thử lại nhiều lần, đừng bỏ cuộc quá sớm. Sự nghiệp: Khi gặp khó khăn, đừng vội nản, thử cách khác biết đâu sẽ thành công, chỉ ủ rũ thì chẳng ích gì. Tài lộc: Bình thường, cần phân bổ hợp lý nguồn lực trong đầu tư, tránh dồn hết vào một nơi, phân tán rủi ro là quan trọng. Tình cảm: Ổn, đôi bên hòa thuận, không có xung đột đáng kể. Sức khỏe: Trung bình, sức khỏe ổn định, không có vấn đề lớn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Thiên Yết nên lo xong việc của mình trước, đừng để ý quá nhiều tới người khác. Sự nghiệp: Làm việc cần phân rõ thứ tự ưu tiên, hoàn thành nhiệm vụ chính trước rồi mới tính giúp người khác, nếu không sẽ khó ăn nói khi giao việc. Tài lộc: Bình thường, tiêu dùng nên hợp lý, tránh mua sắm bừa bãi. Tình cảm: Trung bình, ít thời gian dành cho đối phương, nên cố gắng sắp xếp để quan tâm nhiều hơn. Sức khỏe: Ổn, chú ý nghỉ ngơi hợp lý.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nhiều sự việc bất ngờ xảy ra trong công việc và đời sống, cần tập trung tinh thần để xử lý. Sự nghiệp: Khi đối mặt với áp lực và khó khăn, đừng sợ hãi, hãy mạnh mẽ đối diện, dù chưa có cách giải quyết ngay cũng nên kiên trì. Tài lộc: Hơi yếu, tin tức tốt trong đầu tư không nhiều, dễ bị tổn thất do yếu tố khách quan. Tình cảm: Yếu, mối quan hệ có thể nảy sinh mâu thuẫn do tác động bên ngoài. Sức khỏe: Hơi yếu, chú ý tránh cảm lạnh.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay vận thế khá ổn, rất dũng cảm, không ngại khó, thích thử thách các nhiệm vụ khó. Sự nghiệp: Khi tìm được công việc phù hợp và yêu thích, sẽ có động lực mạnh mẽ, dễ đạt thành tích. Tài lộc: Khá ổn, dám thử dự án mới nhưng vẫn cần quyết định lý trí. Tình cảm: Khá tốt, bày tỏ cảm xúc thẳng thắn, đối phương dễ nhận ra bạn đang vui hay buồn. Sức khỏe: Ổn, thể lực tốt, ít mệt mỏi.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình khi cảm thấy áp lực và không kham nổi thì nên tìm người giúp, đừng cố chịu. Sự nghiệp: Cảm thấy quá tải, nên chủ động trao đổi với cấp trên để được hỗ trợ từ đồng đội, cố chịu không chứng minh được gì. Tài lộc: Hơi yếu, trong đầu tư cần kiên nhẫn chờ thời cơ, dù tình hình tốt hay xấu cũng nên giữ nguyên tắc. Tình cảm: Yếu, khi cần đối phương thì nên nói thẳng, đừng ngại làm phiền. Sức khỏe: Hơi yếu, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư không dễ đạt thành tích nổi bật trong công việc và đời sống, cần liên tục điều chỉnh cách làm. Sự nghiệp: Muốn đạt thành tích tốt cần đầu tư chất xám, không thể làm hời hợt, ai cũng đang nỗ lực nên để nổi bật phải thật xuất sắc. Tài lộc: Bình thường, nên tăng cường tiết kiệm, có thể cải thiện tình hình tài chính. Tình cảm: Trung bình, cả hai cùng nỗ lực vì mối quan hệ nhưng kết quả chưa như mong muốn. Sức khỏe: Ổn, vận động hợp lý sẽ có lợi cho cơ thể.
Theo Sohu
