Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về Đại hội Đảng lần thứ XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Nhiều hãng truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về sự kiện.

Vào chiều 23/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Sự kiện chính trị trọng đại của đất nước Việt Nam đã được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đưa tin.

Các hãng truyền thông khu vực và quốc tế, trong đó có Tân Hoa Xã, Laotian Times và Bloomberg,...nhấn mạnh việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, coi đây là biểu hiện rõ nét của sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần bảo đảm tính ổn định và kế thừa trong công tác lãnh đạo đất nước.

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: VNA/AP.

Theo Laotian Times, Đại hội XIV là sự kiện chính trị quan trọng nhất của Việt Nam trong chu kỳ 5 năm, có vai trò định hướng đường lối, chính sách và công tác lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tân Hoa Xã đưa tin về phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tờ báo viết, trong bài phát biểu bế mạc Đại hội XIV ngày 23/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ chiến lược: Bảo đảm hòa bình, ổn định quốc gia, thúc đẩy phát triển bền vững, đưa Việt Nam tiến tới mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045.

Tân Hoa Xã đưa tin về phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Hãng thông tấn AP nhận định dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đã triển khai đợt cải cách về hành chính và kinh tế với quy mô sâu rộng nhất kể từ cuối những năm 1980, thời điểm đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới và mở cửa nền kinh tế. Quá trình này bao gồm việc tinh gọn bộ máy khu vực công, điều chỉnh địa giới và mô hình quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đồng thời thúc đẩy triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.

Hãng Bloomberg bình luận Tổng Bí thư Tô Lâm đã thúc đẩy nhiều điều chỉnh và cải cách lớn về tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước, được đánh giá là những thay đổi đáng kể nhất trong nhiều thập kỷ, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và tạo động lực phát triển kinh tế.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội XIV khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới.

Tờ báo nhận định Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ cải cách, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Tờ báo cũng cho rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử gửi đi tín hiệu tích cực về ổn định chính trị, yếu tố được các nhà đầu tư nước ngoài coi là một trong những lợi thế quan trọng của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của báo Nhân Dân, Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, đánh giá cao kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Giáo sư Phan Kim Nga, Đại hội XIV có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển của Việt Nam. Báo cáo của Đại hội cung cấp định hướng chiến lược cho giai đoạn mới của sự phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện trí tuệ lãnh đạo và quản trị đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh sự tự tin, tự cường và tự chủ ngày càng cao.

Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Bà Phan Kim Nga nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cốt lõi trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thông qua bốn trụ cột là định hướng về tư tưởng, bảo đảm về thể chế, điều phối chiến lược và tập hợp nhân dân, Đảng đã dẫn dắt toàn bộ tiến trình phát triển của Việt Nam từ kỷ nguyên đổi mới và mở cửa đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo bằng cách tăng cường đổi mới lý luận, đi sâu cải cách thể chế, tập trung vào đột phá chiến lược và củng cố nền tảng cầm quyền, cung cấp những bảo đảm cơ bản để đạt được các mục tiêu phát triển năm 2030 và 2045.

Theo cựu Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi, nếu giải quyết hiệu quả các thách thức và duy trì được các động lực tăng trưởng hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

"Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đã đạt được 8%, chỉ cần duy trì được đà phát triển đang có thì vẫn có cơ sở để hướng tới mốc 10%. Tuy vậy, Việt Nam cũng đang đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là do mức độ phụ thuộc lớn vào các mối quan hệ kinh tế bên ngoài. Những biến động của tình hình thế giới, các chính sách thuế quan và bảo hộ thương mại có thể tác động trực tiếp đến các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam”, VOV dẫn nhận định của ông Ibnu Hadi.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, ông Ibnu Hadi cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ trong việc xác định các nhiệm vụ phát triển cho 5 năm tới mà còn định hình tầm nhìn và định hướng chiến lược dài hạn của đất nước.

Trước đó, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Gennady Stepanovich Bezdetko, đã đánh giá cao những thành tựu "không thể phủ nhận" của Việt Nam trong 5 năm qua, với tăng trưởng GDP và thu nhập người dân cao, dòng vốn đầu tư và công nghệ nước ngoài ổn định, hạ tầng giao thông được hiện đại hóa và thủ tục hành chính ngày càng đơn giản hóa.

"Không nghi ngờ gì nữa, Việt Nam đạt được những thành tựu này trước hết là nhờ sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam", Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko nói.

"Tôi tin tưởng rằng các văn kiện có ý nghĩa cương lĩnh được thông qua tại Đại hội lần này sẽ tạo cơ sở pháp lý để Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển chiến lược mới là bước vào 'kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam', tạo điều kiện cho quá trình hiện đại hóa tăng tốc các ngành kinh tế nền tảng, nâng cao đời sống của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy nhanh sự phát triển của giáo dục, khoa học – công nghệ, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn có thể đạt được", Đại sứ Nga Bezdetko bình luận.