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Xã hội

Trung tá công an vượt hơn 40 km hiến máu cứu bé gái 12 tuổi nguy kịch

Biết tin một bé gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh cần gấp máu nhóm AB, Trung tá Công an lập tức từ Lâm Đồng sang Đắk Lắk hiến máu, góp phần giúp bệnh nhi vượt qua nguy kịch.

Phương Nam

Ngày 19/10/2026, một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận Trung tá Lê Thành An, Phó Trưởng Công an xã Nam Đà, vừa có nghĩa cử cao đẹp khi kịp thời hiến máu cứu một bé gái 12 tuổi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.

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Trung tá Lê Thành An hiến máu cứu bé gái 12 tuổi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Câu chuyện bắt đầu từ lời cầu cứu khẩn thiết của gia đình cháu V.B.T., trú xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk trên mạng xã hội lúc 10h ngày 15/10. Theo đó, cháu T. mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), tình trạng sức khỏe có dấu hiệu chuyển biến nặng và cần gấp máu nhóm AB để truyền cấp cứu.

Tan máu bẩm sinh là căn bệnh khiến hồng cầu bị phá hủy nhanh chóng, cơ thể người bệnh rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng, suy tạng và biến dạng xương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Với trẻ em, căn bệnh còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và chất lượng cuộc sống lâu dài.

Nghiệt ngã là bé T. lại cần nhóm máu AB, nhóm máu thuộc diện hiếm trong cộng đồng (chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ khoảng từ 4% đến 7% dân số tùy khu vực).

Giữa lúc gia đình đứng ngồi không yên, từng phút trôi qua đều chất chứa nỗi lo, việc tìm được người hiến máu phù hợp trong thời gian ngắn không hề dễ dàng thì Trung tá Lê Thành An nhận được thông tin. Người sĩ quan công an lập tức xin ý kiến chỉ huy, gác lại công việc để vượt quãng đường hơn 40 km từ xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng, sang Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, hiến máu cho cháu bé.

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Trung tá Lê Thành An và bé gái đã qua cơn nguy kịch

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cháu T. đã vượt qua tình trạng nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Hành động của Trung tá Lê Thành An làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì dân; nhưng hơn cả một hình ảnh đẹp, đó là sự tử tế rất đời thường của một con người trước nỗi đau của một con người khác.

#Trung tá công an #hiến máu #bệnh hiểm nghèo #nghĩa cử cao đẹp #Lâm Đồng

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