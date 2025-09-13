Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trung Quốc xây trung tâm dữ liệu AI dưới biển cực khủng

Số hóa

Trung Quốc xây trung tâm dữ liệu AI dưới biển cực khủng

Trung Quốc triển khai trung tâm dữ liệu AI dưới nước tại Thượng Hải, có thể huấn luyện GPT-3.5 chỉ trong 1 ngày và tiết kiệm 30% năng lượng.

Thiên Trang (TH)
Trung Quốc vừa gây chú ý khi xây dựng trung tâm dữ liệu AI dưới nước, một dự án mang tính cách mạng do công ty Hailanyun triển khai. Không dừng ở thử nghiệm, họ đặt mục tiêu thương mại hóa mô hình này trong vòng 3 năm.
Trung Quốc vừa gây chú ý khi xây dựng trung tâm dữ liệu AI dưới nước, một dự án mang tính cách mạng do công ty Hailanyun triển khai. Không dừng ở thử nghiệm, họ đặt mục tiêu thương mại hóa mô hình này trong vòng 3 năm.
Hệ thống tận dụng nước biển để làm mát, thay vì dùng hàng nghìn mét khối nước ngọt như truyền thống. Giải pháp này giúp tiết kiệm đến 30% điện năng và giảm chi phí vận hành đáng kể.
Hệ thống tận dụng nước biển để làm mát, thay vì dùng hàng nghìn mét khối nước ngọt như truyền thống. Giải pháp này giúp tiết kiệm đến 30% điện năng và giảm chi phí vận hành đáng kể.
Đặc biệt, trung tâm được kết nối trực tiếp với điện gió ngoài khơi, cung cấp đến 97% năng lượng hoạt động. Đây là một trong những dự án trung tâm dữ liệu “xanh” hiếm hoi gần như không phát thải carbon.
Đặc biệt, trung tâm được kết nối trực tiếp với điện gió ngoài khơi, cung cấp đến 97% năng lượng hoạt động. Đây là một trong những dự án trung tâm dữ liệu “xanh” hiếm hoi gần như không phát thải carbon.
Theo Hailanyun, cụm máy chủ dưới nước đủ sức huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn cỡ GPT-3.5 chỉ trong một ngày. Nếu mở rộng đúng kế hoạch, Thượng Hải có thể trở thành “thủ đô AI” mới của thế giới.
Theo Hailanyun, cụm máy chủ dưới nước đủ sức huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn cỡ GPT-3.5 chỉ trong một ngày. Nếu mở rộng đúng kế hoạch, Thượng Hải có thể trở thành “thủ đô AI” mới của thế giới.
So với Microsoft, vốn chỉ thử nghiệm Project Natick tại Scotland, Trung Quốc đã bước sang giai đoạn thương mại hóa. Điều này cho thấy tham vọng mạnh mẽ của Bắc Kinh trong lĩnh vực hạ tầng AI.
So với Microsoft, vốn chỉ thử nghiệm Project Natick tại Scotland, Trung Quốc đã bước sang giai đoạn thương mại hóa. Điều này cho thấy tham vọng mạnh mẽ của Bắc Kinh trong lĩnh vực hạ tầng AI.
Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo về tác động môi trường, lo ngại ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Ngoài ra, rủi ro an ninh từ âm thanh hay rung chấn dưới nước cũng được đặt ra.
Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo về tác động môi trường, lo ngại ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Ngoài ra, rủi ro an ninh từ âm thanh hay rung chấn dưới nước cũng được đặt ra.
Phía Trung Quốc khẳng định mức nhiệt thải ra chỉ tăng dưới 1°C và không đáng kể với môi trường. Với vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đi trước trong cuộc đua.
Phía Trung Quốc khẳng định mức nhiệt thải ra chỉ tăng dưới 1°C và không đáng kể với môi trường. Với vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đi trước trong cuộc đua.
Nếu thành công, Trung Quốc không chỉ giải quyết bài toán năng lượng cho AI mà còn nắm lợi thế chiến lược. Cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ và phương Tây chắc chắn sẽ nóng hơn bao giờ hết.
Nếu thành công, Trung Quốc không chỉ giải quyết bài toán năng lượng cho AI mà còn nắm lợi thế chiến lược. Cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ và phương Tây chắc chắn sẽ nóng hơn bao giờ hết.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
#Trung Quốc #trung tâm dữ liệu AI #AI dưới biển #Thượng Hải #GPT-3.5 #dữ liệu xanh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT