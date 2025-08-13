Hà Nội

Xe

Toyota Innova Cross HEV - xe hybrid bán chạy nhất tháng 7/2025

Mẫu xe MPV Toyota Innova Cross HEV với doanh số 318 xe, tiếp tục dẫn đầu danh sách các mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.

Thảo Nguyễn
Video: Người dùng đánh giá Toyota Yaris Cross HEV tại Việt Nam.

Với 318 xe bán ra trong tháng 7, Toyota Innova Cross tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng ở phân khúc hybrid. So với tháng 6 (306 xe), mẫu MPV lai SUV này tăng 12 xe, tương đương mức tăng khoảng 3,9%.

Với mức giá từ 1,005 tỷ đồng Innova Cross HEV hấp dẫn bởi không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

2-9023.jpg
Với 318 xe bán ra trong tháng 7, Toyota Innova Cross tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng ở phân khúc hybrid.

Xếp ngay sau là Toyota Corolla Cross HEV với 238 xe được tiêu thụ, giảm 10,2% so với tháng trước. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay đã có 1.432 xe được bán ra thị trường.

Là mẫu xe phổ thông đầu tiên tại Việt Nam có tùy chọn hybrid, Toyota Corolla Cross được đưa về từ tháng 8/2020. Đầu tháng 5/2024, xe được làm mới với hai bản V (820 triệu đồng) và HEV (905 triệu đồng).

3-2191.jpg
Toyota Corolla Cross HEV với 238 xe được tiêu thụ.

Corolla Cross Hybrid nổi bật với thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như gói Toyota Safety Sense, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera 360 độ.

Suzuki XL7 Hybrid tiếp tục giữ vị trí thứ 3 với 184 xe được bán ra thị trường, giảm 17,4% so với tháng trước. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay đã có 1.377 xe XL7 Hybrid được bán ra.

4-6083.jpg
Suzuki XL7 Hybrid tiếp tục giữ vị trí thứ 3 với 184 xe được bán ra thị trường.

Đây là mẫu MPV 7 chỗ bán chạy của Suzuki. Từ tháng 8/2024, XL7 tại Việt Nam chỉ còn phiên bản hybrid, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, giá niêm yết 599 triệu đồng.

XL7 là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe chạy dịch vụ nhờ chi phí đầu tư ban đầu thấp. Xe được trang bị công nghệ mild hybrid (hybrid nhẹ), giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn.

5-8115.jpg
Với 141 xe được bán ra, Honda CR-V e:HEV đứng ở vị trí thứ 4.

Với 141 xe được bán ra, Honda CR-V e:HEV đứng ở vị trí thứ 4 Top 5 xe bán chạy nhất. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đã có 1.018 xe CR-V e:HEV được bán ra thị trường.

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối tháng 10/2023 và đây cũng là lần đầu tiên phiên bản hybrid RS e:HEV được ra mắt. Ngoài ra, Honda CR-V có thêm 3 phiên bản khác là G, L và L AWD cùng giá niêm yết từ 1,029-1,259 tỷ đồng.

6-5599.jpg
Trong tháng 7, có 121 xe Camry HEV được bán ra thị trường.

Ngoài khả năng tiết kiệm nhiên liệu, CR-V hybrid còn được đánh giá cao về khả năng tăng tốc và trải nghiệm lái.

Trong tháng 7, có 121 xe Camry HEV được bán ra thị trường, giảm 16,6% so với tháng trước. Cộng dồn doanh số 7 tháng đầu năm 2025, Toyota đã bán đán được 806 xe Camry HEV ra thị trường.

Cuối tháng 10/2024, trong khuôn khổ Triển lãm ôtô Việt Nam 2024, Toyota Camry 2025 được giới thiệu tới người dùng trong nước với 3 phiên bản, gồm 1 bản thuần xăng Camry 2.0 Q có giá 1,22 tỷ đồng; bản hybrid Camry 2.5 HEV MID có giá 1,46 tỷ đồng và bản cao cấp nhất là Camry 2.5 HEV TOP có giá 1,53 tỷ đồng.

Kiến thức cần biết

