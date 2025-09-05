Tội phạm đặc biệt nguy hiểm “sa lưới” sau 1 tuần lẩn trốn

Sau một tuần lẩn trốn, đối tượng Phan Gia Ánh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ tại TP HCM.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh (SN 1996, ở khu phố 1, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Được biết, Phan Gia Ánh nằm trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Ngô Đức Dũng (tức Dũng “Chó”) cầm đầu.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh (giữa).

Nhóm tội phạm này hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thường xuyên dùng thủ đoạn đe dọa, khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. Sau khi gây án, Ánh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phan Gia Ánh.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

