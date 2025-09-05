Hà Nội

Xã hội

Tội phạm đặc biệt nguy hiểm “sa lưới” sau 1 tuần lẩn trốn

Sau một tuần lẩn trốn, đối tượng Phan Gia Ánh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ tại TP HCM.

Hạo Nhiên

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh (SN 1996, ở khu phố 1, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Được biết, Phan Gia Ánh nằm trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Ngô Đức Dũng (tức Dũng “Chó”) cầm đầu.

doi-tuong-phan-gia-anh-truy-na-dac-biet492025.png
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh (giữa).

Nhóm tội phạm này hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thường xuyên dùng thủ đoạn đe dọa, khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. Sau khi gây án, Ánh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phan Gia Ánh.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an xác định, từ năm 2024 - 2025, nhóm đối tượng Phạm Duy (SN 1992, trú tại phường Sơn Tây); Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, trú xã Trần Phú); Trần Tuấn Vũ (SN 1990, trú phường Sơn Tây); Phan Việt Trung (SN 1992, trú phường Sơn Tây, Hà Nội) và Dương Hữu Phúc (SN 1987, trú tổ dân phố Phúc Yên, phường Yên Bái, Lào Cai) đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP. Huế vay tiền có lấy lãi với lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm (gấp 12 - 31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự quy định), số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 02/09, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 6 người đi trên 3 xe môtô, gắn máy có hành vi lạng lách, ẩu đả trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, vào lúc 16h30' ngày 30/8, chị Trần Thị Thu L. (trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) đến Phòng Cảnh sát Hình sự trình báo, khoảng 15h ngày 30/8, chị L. điều khiển xe mô tô mang BKS 73G1-211.35 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khi đến đoạn qua khu vực rừng tràm thuộc thôn Lệ Kỳ (xã Quảng Ninh) thì dừng lại nghe điện thoại.

