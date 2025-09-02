Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh tòa nhà đầu tiên thế giới không phát thải carbon

Bất động sản

Cận cảnh tòa nhà đầu tiên thế giới không phát thải carbon

Tòa nhà được thiết kế để hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng xanh và là hình mẫu cho công trình xây dựng không phát thải carbon trong tương lai.

Hoàng Minh (theo Interestingengineering)
Trung Quốc vừa khánh thành tòa tháp văn phòng phát thải carbon đầu tiên trên thế giới tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Với chiều cao 117 m, tòa tháp này hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng xanh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc vừa khánh thành tòa tháp văn phòng phát thải carbon đầu tiên trên thế giới tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Với chiều cao 117 m, tòa tháp này hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng xanh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tòa nhà được đưa vào vận hành vào Chủ nhật (31/8), đánh dấu một thành tựu mang tính bước ngoặt trong nỗ lực theo đuổi phát triển đô thị bền vững của quốc gia này. Ảnh: Interestingengineering
Tòa nhà được đưa vào vận hành vào Chủ nhật (31/8), đánh dấu một thành tựu mang tính bước ngoặt trong nỗ lực theo đuổi phát triển đô thị bền vững của quốc gia này. Ảnh: Interestingengineering
Khác với các tòa nhà truyền thống sử dụng tấm pin mặt trời trên mái, tòa tháp này tích hợp các tấm rèm kính quang điện trên các mặt đông, nam và tây. Ảnh: Tân Hoa Xã
Khác với các tòa nhà truyền thống sử dụng tấm pin mặt trời trên mái, tòa tháp này tích hợp các tấm rèm kính quang điện trên các mặt đông, nam và tây. Ảnh: Tân Hoa Xã
Khác với các tòa nhà truyền thống sử dụng tấm pin mặt trời trên mái, tòa tháp này tích hợp các tấm rèm kính quang điện trên các mặt đông, nam và tây. Ảnh: Tân Hoa Xã
Khác với các tòa nhà truyền thống sử dụng tấm pin mặt trời trên mái, tòa tháp này tích hợp các tấm rèm kính quang điện trên các mặt đông, nam và tây. Ảnh: Tân Hoa Xã
Theo báo cáo, tòa tháp tiêu thụ khoảng 6.000 kWh/ngày. Tòa tháp sử dụng 14 bộ pin ắc quy xe điện (EV) đã qua sử dụng để lưu trữ năng lượng dư thừa được tạo ra vào ban ngày, hoặc mua từ lưới điện vào giờ thấp điểm với giá chỉ 0,22 nhân dân tệ mỗi kWh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Theo báo cáo, tòa tháp tiêu thụ khoảng 6.000 kWh/ngày. Tòa tháp sử dụng 14 bộ pin ắc quy xe điện (EV) đã qua sử dụng để lưu trữ năng lượng dư thừa được tạo ra vào ban ngày, hoặc mua từ lưới điện vào giờ thấp điểm với giá chỉ 0,22 nhân dân tệ mỗi kWh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Năng lượng lưu trữ sẽ sử dụng trong giờ cao điểm hoặc khi ánh sáng mặt trời yếu, đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và tiết kiệm chi phí. Ảnh: Tân Hoa Xã
Năng lượng lưu trữ sẽ sử dụng trong giờ cao điểm hoặc khi ánh sáng mặt trời yếu, đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và tiết kiệm chi phí. Ảnh: Tân Hoa Xã
Giải pháp này không chỉ giảm thiểu rác thải mà còn là mô hình thực tiễn cho việc tái sử dụng pin EV ở quy mô lớn, hỗ trợ cả ngành năng lượng tái tạo và nền kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Giải pháp này không chỉ giảm thiểu rác thải mà còn là mô hình thực tiễn cho việc tái sử dụng pin EV ở quy mô lớn, hỗ trợ cả ngành năng lượng tái tạo và nền kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hệ thống vận hành thông minh gần 24.000 cảm biến vi mô, cho phép tự động hóa chiếu sáng, điều hòa và thang máy. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hệ thống vận hành thông minh gần 24.000 cảm biến vi mô, cho phép tự động hóa chiếu sáng, điều hòa và thang máy. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hệ thống vận hành thông minh gần 24.000 cảm biến vi mô, cho phép tự động hóa chiếu sáng, điều hòa và thang máy. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hệ thống vận hành thông minh gần 24.000 cảm biến vi mô, cho phép tự động hóa chiếu sáng, điều hòa và thang máy. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bên cạnh đó, hệ thống này tích hợp công nghệ xe-điện-lưới (V2G), cho phép các xe điện đỗ tại đây trở thành một phần của hệ sinh thái năng lượng của tòa nhà. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bên cạnh đó, hệ thống này tích hợp công nghệ xe-điện-lưới (V2G), cho phép các xe điện đỗ tại đây trở thành một phần của hệ sinh thái năng lượng của tòa nhà. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hoàng Minh (theo Interestingengineering)
#tòa nhà không phát thải carbon #năng lượng xanh #công trình bền vững #tấm rèm kính quang điện #pin xe điện đã qua sử dụng #năng lượng tái tạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT