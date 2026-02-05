Hà Nội

Kinh doanh

Tiền thưởng Tết Nguyên đán phải có đóng thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định, tiền thưởng Tết được xác định là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Mỗi dịp Tết, người lao động đặc biệt quan tâm đến tiền thưởng Tết. Không ít người thắc mắc tiền thưởng Tết âm lịch có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính, tiền thưởng Tết không thuộc nhóm khoản tiền thưởng được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Do vậy, tiền thưởng Tết Nguyên đán được xác định là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân, tính chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động.

Điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định:

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư này là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm."

thuong-tet.jpg
Thưởng Tết được xác định là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa

Căn cứ theo quy định trên, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Như vậy, tiền thưởng Tết âm lịch năm 2026 được chi trả sau ngày 1/1/2026, thuế TNCN được tính cho kỳ tính thuế năm 2026.

Theo Nghị quyết 110/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Biểu thuế lũy tiến từng phần cũng được điều chỉnh, thu gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, với các mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%.

Sau khi trừ các khoản giảm trừ, người lao động vẫn còn thu nhập tính thuế mới phát sinh nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - giảm trừ gia cảnh - bảo hiểm bắt buộc - từ thiện (nếu có) - khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo (chưa có hướng dẫn cụ thể).

Trường hợp tổng thu nhập trong kỳ tính thuế (tháng hoặc năm), bao gồm tiền lương, và tiền thưởng tết, sau khi trừ các khoản giảm trừ như giảm trừ gia cảnh, không đạt ngưỡng chịu thuế thì khoản tiền thưởng tết sẽ không bị tính thuế thu nhập cá nhân.

