Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào

Chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, góp phần củng cố vững chắc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong 1 ngày tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được đón tiếp trọng thị, nồng ấm của các nhà lãnh đạo Lào. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, hai bên thống nhất tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thống nhất đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, logistics, mở rộng cửa ngõ ra biển qua các cảng biển của Việt Nam; tháo gỡ khó khăn cho các dự án hợp tác trọng điểm và mở rộng dư địa tăng trưởng thương mại song phương. Hai bên khẳng định tăng cường phối hợp giữ vững an ninh biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Viêng Chăn, kết thúc chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao 11 văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Đồng thời, hai nhà lãnh đạo trực tiếp thực hiện các dấu ấn hợp tác mang tính đột phá: Bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào: Dự án hỗ trợ trọng điểm của Bộ Công an Việt Nam, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia và hiện đại hóa quản trị dân cư cho Lào. Khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam- công trình chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thế hệ mới. Đồng thời công bố dự án xây tặng nhân dân Lào hai ngôi trường mới, tô thắm thêm truyền thống đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào với sự tham dự của đông đảo bộ, ngành và doanh nghiệp hàng đầu hai nước. Hai Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải tạo đột phá mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với tầm vóc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia. Khuyến khích dòng vốn đầu tư vào năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, khai khoáng bền vững, logistics và kinh tế số. Phía Lào cam kết tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các dự án của doanh nghiệp Việt Nam. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh liêm chính, lâu dài, tuân thủ pháp luật sở tại, thực hiện tốt an sinh xã hội, để mỗi dự án đều là một nhịp cầu hiệu quả, thiết thực gắn kết hai nền kinh tế.

Thủ tướng cũng đã Hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào luôn là ưu tiên chiến lược cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi bên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá rất cao kết quả thực chất của các dự án vừa bàn giao, khởi động cũng như các thỏa thuận tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, kỳ vọng sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành thành quả phát triển kinh tế cụ thể cho nhân dân hai nước.

Tại cuộc Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giám sát việc thực thi các hiệp định song phương và 11 văn kiện vừa được ký kết. Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định cơ quan lập pháp nước này luôn sẵn sàng đồng hành, tạo khung thể chế thuận lợi nhất để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và mở rộng quy mô đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, sáng ngày 09/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn. Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, Thủ tướng nhấn mạnh: Mỗi kiều bào là một “đại sứ nhân dân” vun đắp quan hệ Việt Nam – Lào. Đây cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm chính thức tới Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 8-9/10/2026.