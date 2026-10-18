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Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Liechtenstein

Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.

Hải Ninh

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19/10/2026.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Brigitte Haas dẫn đầu Đoàn cấp cao Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới; chứng kiến Lễ ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Từ khi thiết lập quan hệ đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein được duy trì tích cực. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hợp tác kinh tế- thương mại giữa hai nước có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian qua, hai bên đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA-gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) và quá trình đàm phán đã kết thúc ngày 2/7/2026.

Chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Mặt khác, đây cũng là dịp để hai nước tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả các hiệp định song phương và đa phương mà hai nước là thành viên; phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam tại Đông Nam Á.

#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Liechtenstein #Việt Nam #quan hệ ngoại giao #hợp tác kinh tế #FTA

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Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: baochinhphu.vn

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: baochinhphu.vn

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Báo chí Lào nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

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