Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Liechtenstein

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: baochinhphu.vn

Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực bước vào giai đoạn chuyển biến sâu sắc với cục diện đa cực, đa trung tâm ngày càng rõ nét. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nổi lên. Cạnh tranh địa chính trị ngày càng gắn chặt với cạnh tranh công nghệ, chuỗi cung ứng, năng lượng và các nguồn tài nguyên chiến lược.

Nằm ở khu vực Trung Âu, dù có diện tích khiêm tốn (160km2) với dân số chỉ khoảng 40.000 người, song Liechtenstein thuộc nhóm nước xếp hàng đầu thế giới về thu nhập bình quân đầu người, ở mức 231.000USD/người (năm 2025). Liechtenstein có thế mạnh về công nghiệp, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ tài chính, ngân hàng, đổi mới sáng tạo; là thành viên Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Điểm nổi bật của Liechtenstein không nằm ở quy mô của thị trường trong nước mà ở khả năng một nền kinh tế nhỏ có thể phát triển những doanh nghiệp có năng lực công nghệ cao, chuyên môn hóa sâu và vươn ra thị trường toàn cầu.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008, trải qua gần hai thập kỷ, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein được duy trì tích cực. Năm 2025 chứng kiến kim ngạch thương mại song phương đạt 9,8 triệu USD. Liechtenstein có một dự án đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo triển khai tại Đồng Nai; đứng thứ 86/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Là quốc gia có kinh nghiệm trong các dịch vụ tài chính, quản lý tài sản và cung cấp các dịch vụ chuyên môn phục vụ hoạt động kinh doanh quốc tế, Liechtenstein có thể tăng cường trao đổi với Việt Nam về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, tuân thủ và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, trên cơ sở tuân thủ pháp luật của mỗi nước và những tiêu chuẩn quốc tế có liên quan.

Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Với những thế mạnh của Liechtenstein cùng tiềm năng thị trường và vị trí kết nối của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác thực chất. Việc Việt Nam và các nước EFTA, trong đó có Liechtenstein, kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) ngày 2-7-2026 mở ra triển vọng mới cho trao đổi thương mại, đầu tư và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein nhằm tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein, thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả các hiệp định song phương và đa phương mà hai nước là thành viên, đồng thời qua đó phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam với ASEAN và của Liechtenstein với khối EFTA.

Việc Việt Nam đón tiếp Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Việt Nam coi trọng thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Liechtenstein, mong muốn cùng Liechtenstein khai thác hiệu quả những tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực Liechtenstein có thế mạnh, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Chúng ta tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Brigitte Haas sẽ thành công tốt đẹp, tạo thêm xung lực đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.