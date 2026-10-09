Báo chí Lào nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Theo hãng thông tấn quốc gia KPL, chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng thể hiện mối quan hệ mật thiết, bền chặt giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong hai ngày 8 và 9/10/2026.

Nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí Lào đã tích cực đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Theo hãng thông tấn quốc gia Lào (KPL), chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ lâu dài giữa Lào và Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh tình hữu nghị sâu sắc, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Theo KPL, tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Bài viết được KPL đăng ngày 8/10/2026. Ảnh chụp màn hình.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith gửi lời hỏi thăm thân thiết đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ về sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, chúc mừng những tiến bộ và thành tựu mà hai nước đạt được trong những năm gần đây.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia, duy trì phối hợp chặt chẽ thông qua các cơ chế song phương và diễn đàn quốc tế.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng được nhấn mạnh là lĩnh vực quan trọng cần phát triển hơn nữa, đặc biệt chú trọng đến các dự án chiến lược và tiềm năng cao nhằm tăng cường kết nối giữa nền tảng kinh tế của hai nước.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về truyền thống lịch sử, ý nghĩa của quan hệ Lào - Việt Nam, đặc biệt là trong giới trẻ và các thế hệ tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm chính thức giữa Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành và thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao 11 văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ngày 8/10/2026. Trong ảnh, hai Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào trong lễ đón. Ảnh: Vientiane Times.

Tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cũng đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tờ báo cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương; tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ; đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, qua đó tăng cường gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Hướng tới năm 2027

Theo Vientiane Times, trong thời gian tới, hai nước tiếp tục phối hợp chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị và kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam vào đầu năm 2027, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm trong năm đặc biệt này.

Hai bên cũng chuẩn bị cho “Năm Đoàn kết và Hữu nghị Lào - Việt Nam 2027”, dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam.