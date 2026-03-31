Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát chặt giết mổ, chặn thịt bẩn ra thị trường

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 26 chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Công điện nêu, thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện, xử lý vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương, làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ, tạo điều kiện để động vật, sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, mất an toàn thực phẩm được đưa ra thị trường.

Lợn bệnh được các nghi phạm giết mổ ở Hà Nội đem đi tiêu thụ.

Thủ tướng đánh giá, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe Nhân dân mà còn tác động đến kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thú y.

Để khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại nêu trên, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, vận chuyển, đưa sản phẩm động vật không đủ điều kiện ra tiêu thụ trên thị trường.

Đồng thời, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi hợp thức hóa quy định của pháp luật đối với cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng nếu để xảy ra vi phạm.

Các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tăng cường kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển lợn tiêu thụ tại địa phương; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; xử lý trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết thay thế cán bộ vi phạm, suy thoái đạo đức công vụ; chuyển cơ quan điều tra đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương bố trí ổn định lực lượng thú y tại cơ sở, bảo đảm thực hiện hiệu quả kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ; nâng cao năng lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra chuyên đề về hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ trên phạm vi toàn quốc.

Cùng đó là rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng quản lý chuỗi, truy xuất nguồn gốc và quản lý rủi ro, lấy khâu giết mổ làm trung tâm kiểm soát để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật. Phối hợp với các địa phương và các bộ, ngành có liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cở sở giết mổ không đảm bảo điều kiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn có nhiệm vụ tăng cường, chấn chỉnh công tác kiểm dịch của lực lượng thú y, các lò giết mổ; tăng cường hơn nữa khâu kiểm dịch qua biên giới, trong nội địa. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường. Bộ Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp với các bộ, ngành liên quan chấn chỉnh việc buông lỏng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, nhất là trong các trường học.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh các hoạt động giết mổ đạt hiệu quả cao; nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan. Đáng chú ý, trong số này có 4 bị can là cán bộ trong ngành thú y, kiểm dịch. Công an xác định từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm bị can này đã móc nối, tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt. Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Công ty này sau đó cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

>>> Xem thêm video: Thu giữ hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc