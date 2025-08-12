Mẫn Tiên hào hứng và xúc động khi tham dự V Concert

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Trên trang cá nhân, Mẫn Tiên không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ check-in tại đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.

Trầm Phương
"Quá là tự hào và ấn tượng vì V-concert thật sự là một bữa tiệc âm nhạc của người Việt, do người Việt và dành cho người Việt" - trên trang cá nhân mới đây, cô nàng Mẫn Tiên không thể giấu nổi niềm xúc động mà bày tỏ, sau khi đi xem đại nhạc hội V Concert vừa qua. (Ảnh: FB Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)
Bên cạnh đó, Mẫn Tiên cũng thể hiện sự ngưỡng mộ trước quy mô hoành tráng của V Concert, từ khâu tổ chức, sân khấu cho đến màn hình LED và cách dàn dựng các tiết mục. Cô chia sẻ suy nghĩ "Mình tin là trong lòng khán giả hôm qua lòng yêu nước và tự hào được nhân lên nhiều lần luôn ấy" (Ảnh: FB Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)
Trong những bức ảnh được đăng tải, Mẫn Tiên xuất hiện rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. (Ảnh: FB Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)
Cô diện một chiếc váy màu hồng nhạt với phần thiết kế cổ yếm mang đến cảm giác vừa truyền thống, vừa hiện đại. (Ảnh: FB Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)
Nét mặt của Mẫn Tiên luôn rạng rỡ nụ cười, cho thấy sự tận hưởng trọn vẹn không khí âm nhạc cuồng nhiệt tại sân khấu. (Ảnh: FB Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)
Đồng hành với Mẫn Tiên trong những bức ảnh check-in là ông xã của cô - nam ca sĩ Key. (Ảnh: FB Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)
Đại nhạc hội V Concert với sân khấu hoành tráng, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu, thu hút hơn 25.000 khán giả. Bên cạnh Mẫn Tiên, rất nhiều tên tuổi nổi tiếng khác cũng đã đến và hòa chung với ngọn lửa rực cháy bằng niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: FB Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)
Khoảnh khắc Mẫn Tiên cùng bạn bè giơ cao chiếc lightstick, hòa mình vào biển người đã cho thấy sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ của V Concert. (Ảnh: FB Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)
Không chỉ là một hot girl đình đám một thời, Mẫn Tiên còn được biết đến với hình ảnh một cô gái đa tài, có học vấn đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: FB Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)
Từng gây ấn tượng với khán giả qua những bộ ảnh trong trẻo, đáng yêu, Mẫn Tiên dần trưởng thành hơn với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch. (Ảnh: FB Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)
Không lựa chọn phát triển sự nghiệp giải trí, Mẫn Tiên quyết định lập gia đình, sinh con và tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Tuy nhiên, cô nàng vẫn giữ được lượng người hâm mộ trung thành khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống bình dị, nhẹ nhàng. (Ảnh: FB Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên)
