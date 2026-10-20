Thứ đáng sợ được phát hiện dưới gầm xe khiến thợ sửa kinh hãi

Một thợ sửa xe tại Trung Quốc không khỏi bàng hoàng khi tháo gầm một chiếc xe điện bốc mùi hôi thối suốt nhiều ngày và thấy thứ bên trong rơi ra.

Ngày 11/10, một chủ xe điện đã mang phương tiện của mình đến một cửa hàng sửa chữa tại quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, sau nhiều ngày liên tục ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ xe. Video mới đây đang lan truyền trên mạng xã hội.

Video: Newsflare

Trong quá trình kiểm tra, ông Lu, thợ sửa xe tại đây, quyết định tháo phần gầm xe để tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, điều ông phát hiện sau đó khiến bản thân vô cùng sửng sốt. Một xác chó nặng hơn 10 kg bất ngờ rơi ra khỏi gầm xe. Thi thể con vật đã phân hủy nghiêm trọng.

Theo ước tính, con chó có thể đã chết khoảng 10 ngày trước đó. Ông Lu cho biết mình bị sốc đến mức chân tay run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng này.

Người thợ sửa xe chia sẻ, thông thường, mùi hôi thối phát ra từ các phương tiện thường được cho là do chuột chết mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, việc phát hiện xác một con chó có kích thước lớn dưới gầm xe máy điện là trường hợp cực kỳ hiếm gặp.

Sau khi xử lý sự việc, ông Lu đã cho thi thể con vật vào túi rác và vứt bỏ.

Vụ việc khiến nhiều người bất ngờ trước nguyên nhân gây ra mùi hôi kéo dài trên chiếc xe máy điện, đồng thời cho thấy việc kiểm tra kỹ các bộ phận khuất bên trong phương tiện là cần thiết khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường.