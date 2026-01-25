Thế Hùng ‘chạy nước rút’ ra mắt hai MV mới dịp cuối năm

Hai ca khúc "Yêu người từng yêu" và "Nghĩa vợ chồng" đều do chính Thế Hùng sáng tác và thực hiện MV chỉ trong thời gian ngắn.

Những ngày cuối năm, ca sĩ, nhạc sĩ Thế Hùng bất ngờ cho ra mắt hai ca khúc mới “Yêu người từng yêu” và “Nghĩa vợ chồng”, sau thành công của ca khúc “Tâm sự người nghèo”. Cả hai sản phẩm lần này đều do chính anh sáng tác và thực hiện MV chỉ trong thời gian ngắn, như một cuộc “chạy nước rút” trước thềm năm mới.

Việc phát hành hai ca khúc chỉ cách nhau đúng một tuần lễ không chỉ khiến khán giả bất ngờ, mà còn cho thấy nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào cùng tinh thần làm nghề nghiêm túc, bền bỉ của Thế Hùng trên hành trình nghệ thuật.

Theo chia sẻ của ca sĩ, nhạc sĩ Thế Hùng, hai ca khúc mới mang tên “Yêu người từng yêu” và “Nghĩa vợ chồng” đều được anh viết bằng những trải nghiệm rất đời và cảm xúc thật của chính mình. Mỗi ca khúc là một lát cắt cảm xúc khác nhau, phản ánh những góc nhìn chân thực về tình yêu, hôn nhân và những mối quan hệ trong cuộc sống.

Thế Hùng trong MV “Yêu người từng yêu”.

Thế Hùng và bạn diễn trong MV “Nghĩa vợ chồng”.

“Âm nhạc với tôi không chỉ để nghe, mà còn là nơi để kể lại những câu chuyện mà ai trong chúng ta cũng từng đi qua. Tôi không chạy theo xu hướng, chỉ mong mỗi bài hát chạm được vào cảm xúc của người nghe”, Thế Hùng tâm sự.

Nam ca sĩ cho biết, “Yêu người từng yêu” được anh viết trong những khoảnh khắc lắng đọng, khi nhìn lại một mối tình đã qua nhưng dư âm cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Ca khúc mang màu sắc trầm buồn, da diết, như lời tự sự của những người từng yêu sâu đậm nhưng không thể đi cùng nhau đến cuối con đường.

Trong khi đó, “Nghĩa vợ chồng” lại là một ca khúc giàu tính chiêm nghiệm, nói về sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm trong đời sống hôn nhân. Không khai thác những cao trào kịch tính, bài hát chạm đến người nghe bằng sự mộc mạc, chân thành, nhắc nhớ về giá trị của chữ “nghĩa” – điều giữ cho hai con người có thể đi cùng nhau qua những thăng trầm của cuộc sống.

Ca sĩ, nhạc sĩ Thế Hùng. Ảnh: NVCC

Thông qua hai sáng tác lần này, Thế Hùng mong muốn gửi gắm thông điệp về sự trân trọng cảm xúc và những mối quan hệ đã, đang và sẽ đi qua trong cuộc đời mỗi người. Cũng chính sự chân thật ấy đã giúp các ca khúc của anh nhận được sự đồng cảm và ủng hộ tích cực từ đông đảo khán giả yêu nhạc trữ tình.

Được biết, cả hai MV đều do đạo diễn Tigon dàn dựng, với phong cách kể chuyện nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, tập trung khai thác chiều sâu nội tâm nhân vật, góp phần làm nổi bật tinh thần và thông điệp của từng ca khúc. Hình ảnh trong MV được đầu tư chỉn chu, phù hợp với màu sắc trữ tình, tự sự mà Thế Hùng theo đuổi.

Thế Hùng chia sẻ, anh mong mỗi bài hát chạm được vào cảm xúc của người nghe. Ảnh NVCC

Không chỉ gây ấn tượng với vai trò ca sĩ thể hiện các sáng tác của mình, Thế Hùng còn được biết đến là nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc dành cho các ca sĩ như Ku Vàng, Hồ Như Ý... Đặc biệt, mới đây nhất, anh chính là tác giả ca khúc “Lòng người đa đoan” – bản song ca do Quân Juno kết hợp cùng Hồ Gia Hùng, thành viên nhóm nhạc HKT, thể hiện. Ca khúc được giới âm nhạc đánh giá cao bởi ca từ sâu sắc, giai điệu da diết và thông điệp giàu tính nhân văn về những góc khuất trong cuộc sống và tình người.

Bên cạnh đó, sắp tới đây, ca sĩ Dương Hồng Loan sẽ cho ra mắt hai ca khúc mới cũng do Thế Hùng sáng tác. Theo tiết lộ, các sản phẩm này hứa hẹn tiếp tục khai thác thế mạnh sở trường của Dương Hồng Loan ở dòng nhạc trữ tình – bolero. Đồng thời cho thấy dấu ấn sáng tác ngày càng rõ nét và đa dạng của Thế Hùng trên thị trường âm nhạc Việt.