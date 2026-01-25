Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Thế Hùng ‘chạy nước rút’ ra mắt hai MV mới dịp cuối năm

Hai ca khúc "Yêu người từng yêu" và "Nghĩa vợ chồng" đều do chính Thế Hùng sáng tác và thực hiện MV chỉ trong thời gian ngắn.

Diệu Nga

Những ngày cuối năm, ca sĩ, nhạc sĩ Thế Hùng bất ngờ cho ra mắt hai ca khúc mới “Yêu người từng yêu” và “Nghĩa vợ chồng”, sau thành công của ca khúc “Tâm sự người nghèo”. Cả hai sản phẩm lần này đều do chính anh sáng tác và thực hiện MV chỉ trong thời gian ngắn, như một cuộc “chạy nước rút” trước thềm năm mới.

Việc phát hành hai ca khúc chỉ cách nhau đúng một tuần lễ không chỉ khiến khán giả bất ngờ, mà còn cho thấy nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào cùng tinh thần làm nghề nghiêm túc, bền bỉ của Thế Hùng trên hành trình nghệ thuật.

Theo chia sẻ của ca sĩ, nhạc sĩ Thế Hùng, hai ca khúc mới mang tên “Yêu người từng yêu” và “Nghĩa vợ chồng” đều được anh viết bằng những trải nghiệm rất đời và cảm xúc thật của chính mình. Mỗi ca khúc là một lát cắt cảm xúc khác nhau, phản ánh những góc nhìn chân thực về tình yêu, hôn nhân và những mối quan hệ trong cuộc sống.

yeu.jpg

Thế Hùng trong MV “Yêu người từng yêu”.

vo-chong.jpg

Thế Hùng và bạn diễn trong MV “Nghĩa vợ chồng”.

“Âm nhạc với tôi không chỉ để nghe, mà còn là nơi để kể lại những câu chuyện mà ai trong chúng ta cũng từng đi qua. Tôi không chạy theo xu hướng, chỉ mong mỗi bài hát chạm được vào cảm xúc của người nghe”, Thế Hùng tâm sự.

Nam ca sĩ cho biết, “Yêu người từng yêu” được anh viết trong những khoảnh khắc lắng đọng, khi nhìn lại một mối tình đã qua nhưng dư âm cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Ca khúc mang màu sắc trầm buồn, da diết, như lời tự sự của những người từng yêu sâu đậm nhưng không thể đi cùng nhau đến cuối con đường.

Trong khi đó, “Nghĩa vợ chồng” lại là một ca khúc giàu tính chiêm nghiệm, nói về sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm trong đời sống hôn nhân. Không khai thác những cao trào kịch tính, bài hát chạm đến người nghe bằng sự mộc mạc, chân thành, nhắc nhớ về giá trị của chữ “nghĩa” – điều giữ cho hai con người có thể đi cùng nhau qua những thăng trầm của cuộc sống.

the-hung-2.jpg

Ca sĩ, nhạc sĩ Thế Hùng. Ảnh: NVCC

Thông qua hai sáng tác lần này, Thế Hùng mong muốn gửi gắm thông điệp về sự trân trọng cảm xúc và những mối quan hệ đã, đang và sẽ đi qua trong cuộc đời mỗi người. Cũng chính sự chân thật ấy đã giúp các ca khúc của anh nhận được sự đồng cảm và ủng hộ tích cực từ đông đảo khán giả yêu nhạc trữ tình.

Được biết, cả hai MV đều do đạo diễn Tigon dàn dựng, với phong cách kể chuyện nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, tập trung khai thác chiều sâu nội tâm nhân vật, góp phần làm nổi bật tinh thần và thông điệp của từng ca khúc. Hình ảnh trong MV được đầu tư chỉn chu, phù hợp với màu sắc trữ tình, tự sự mà Thế Hùng theo đuổi.

the-hung-1.jpg

Thế Hùng chia sẻ, anh mong mỗi bài hát chạm được vào cảm xúc của người nghe. Ảnh NVCC

Không chỉ gây ấn tượng với vai trò ca sĩ thể hiện các sáng tác của mình, Thế Hùng còn được biết đến là nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc dành cho các ca sĩ như Ku Vàng, Hồ Như Ý... Đặc biệt, mới đây nhất, anh chính là tác giả ca khúc “Lòng người đa đoan” – bản song ca do Quân Juno kết hợp cùng Hồ Gia Hùng, thành viên nhóm nhạc HKT, thể hiện. Ca khúc được giới âm nhạc đánh giá cao bởi ca từ sâu sắc, giai điệu da diết và thông điệp giàu tính nhân văn về những góc khuất trong cuộc sống và tình người.

Bên cạnh đó, sắp tới đây, ca sĩ Dương Hồng Loan sẽ cho ra mắt hai ca khúc mới cũng do Thế Hùng sáng tác. Theo tiết lộ, các sản phẩm này hứa hẹn tiếp tục khai thác thế mạnh sở trường của Dương Hồng Loan ở dòng nhạc trữ tình – bolero. Đồng thời cho thấy dấu ấn sáng tác ngày càng rõ nét và đa dạng của Thế Hùng trên thị trường âm nhạc Việt.

#Thế Hùng #sáng tác #MV mới #tình yêu #hôn nhân #nhạc sĩ

Bài liên quan

Giải trí

Ca sĩ Ngọc Kayla khoe ảnh bên Liên Bỉnh Phát

Trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Kayla đăng tải loạt ảnh bên bạn trai - diễn viên Liên Bỉnh Phát tại một sự kiện, thu hút sự quan tâm của khán giả.

ngoc2.jpg
Ca sĩ Ngọc Kayla - diễn viên Liên Bỉnh Phát sánh đôi tại một sự kiện vừa diễn ra. Trên thảm đỏ, Liên Bỉnh Phát gây ấn tượng với vẻ ngoài nam tính, phong trần. Trong khi đó, Ngọc Kayla nổi bật với vẻ đẹp ngọt ngào và quyến rũ. Ảnh: FB Ngọc Kayla.
ngoc1.jpg
Hình ảnh Ngọc Kayla - Liên Bỉnh Phát tình tứ tại sự kiện nhanh chóng gây chú ý. Ảnh: FB Ngọc Kayla.
Xem chi tiết

Giải trí

Ca sĩ Lưu Hương Giang lên tiếng về việc bị góp ý ngoại hình

Ca sĩ Lưu Hương Giang cho biết, cô sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến về âm nhạc, nhưng xin phép bỏ qua những nhận xét liên quan đến ngoại hình.

giang1.jpg
Mới đây, trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang bày tỏ rằng cô xin phép bỏ qua những góp ý về nhan sắc. "Nếu hàng ngày bạn phải nghe những lời góp ý, thậm chí mỉa mai về nhan sắc thì rút kinh nghiệm như thế nào hay chỉ khiến bạn tổn thương và kém tự tin đi", nữ ca sĩ viết.
giang11.png
Lưu Hương Giang khẳng định, cô rất yêu phiên bản của mình ở thời điểm hiện tại.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới