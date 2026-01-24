Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Xuất hiện tại buổi ra mắt phim, ca sĩ LyLy đẹp tựa búp bê

Cộng đồng trẻ

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim, ca sĩ LyLy đẹp tựa búp bê

Góp mặt tại buổi ra mắt phim mới, LyLy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual ngọt ngào, thần thái cuốn hút.

Thiên Anh
Góp mặt tại buổi ra mắt phim mới, LyLy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual ngọt ngào, thần thái cuốn hút. Nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh tựa búp bê sống, vừa mong manh vừa sang trọng, khiến khán giả khó rời mắt.
Góp mặt tại buổi ra mắt phim mới, LyLy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual ngọt ngào, thần thái cuốn hút. Nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh tựa búp bê sống, vừa mong manh vừa sang trọng, khiến khán giả khó rời mắt.
Tại sự kiện, LyLy lựa chọn trang phục corset đen ôm sát, tôn trọn vóc dáng thanh mảnh và bờ vai thon gọn.
Tại sự kiện, LyLy lựa chọn trang phục corset đen ôm sát, tôn trọn vóc dáng thanh mảnh và bờ vai thon gọn.
Kiểu tóc ngắn cá tính kết hợp cùng kính gọng mảnh tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại, giúp nữ ca sĩ nổi bật giữa không gian thảm đỏ rực sắc đỏ.
Kiểu tóc ngắn cá tính kết hợp cùng kính gọng mảnh tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại, giúp nữ ca sĩ nổi bật giữa không gian thảm đỏ rực sắc đỏ.
Lối trang điểm trong veo, làn da mịn màng cùng nụ cười nhẹ nhàng càng làm tăng vẻ “búp bê” đặc trưng của LyLy mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
Lối trang điểm trong veo, làn da mịn màng cùng nụ cười nhẹ nhàng càng làm tăng vẻ “búp bê” đặc trưng của LyLy mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
Không cần phô trương, thần thái tự tin và phong cách thời trang tinh tế giúp LyLy ghi điểm tuyệt đối.
Không cần phô trương, thần thái tự tin và phong cách thời trang tinh tế giúp LyLy ghi điểm tuyệt đối.
Nhiều khán giả nhận xét, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng nhan sắc, mang vẻ đẹp chín muồi, trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu vốn có.
Nhiều khán giả nhận xét, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng nhan sắc, mang vẻ đẹp chín muồi, trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu vốn có.
LyLy tên thật là Nguyễn Hoàng Ly, sinh ngày 01/01/1996, đến từ Đà Nẵng, LyLy bắt đầu được công chúng chú ý sau khi tham gia chương trình Sing My Song 2018. Từ đây, cô nhanh chóng khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ.
LyLy tên thật là Nguyễn Hoàng Ly, sinh ngày 01/01/1996, đến từ Đà Nẵng, LyLy bắt đầu được công chúng chú ý sau khi tham gia chương trình Sing My Song 2018. Từ đây, cô nhanh chóng khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ.
Sở hữu loạt bản hit triệu view như 24H, Bởi vì là khi yêu, Lời đường mật, LyLy được mệnh danh là “hit-maker” của giới trẻ.
Sở hữu loạt bản hit triệu view như 24H, Bởi vì là khi yêu, Lời đường mật, LyLy được mệnh danh là “hit-maker” của giới trẻ.
Không chỉ thành công với các sản phẩm cá nhân, LyLy còn là nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc đình đám cho các nghệ sĩ khác như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường (Amee), Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh) hay Missing You (Phương Ly).
Không chỉ thành công với các sản phẩm cá nhân, LyLy còn là nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc đình đám cho các nghệ sĩ khác như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường (Amee), Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh) hay Missing You (Phương Ly).
Gần đây, những màn trình diễn của LyLy trong chương trình Em Xinh Say Hi (2025) tiếp tục giúp tên tuổi cô phủ sóng mạnh mẽ.
Gần đây, những màn trình diễn của LyLy trong chương trình Em Xinh Say Hi (2025) tiếp tục giúp tên tuổi cô phủ sóng mạnh mẽ.
Thiên Anh
#Xuất hiện tại buổi ra mắt phim #Ca sĩ LyLy #Visual ngọt ngào #Thần thái cuốn hút #Chú ý truyền thông #LyLy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT