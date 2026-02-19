Tết về Cà Mau, trải nghiệm 'rừng vàng biển bạc' nơi cuối trời Nam

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm để "đổi gió" khỏi những ồn ào phố thị trong dịp Tết Nguyên đán này, Cà Mau – vùng đất cực Nam Tổ quốc – chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Không chỉ sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn kỳ thú, Đất Mũi còn mang đến những trải nghiệm thiên nhiên đúng chất khám phá, vừa thư thái "chill" cùng mây trời, vừa có vô số góc "check-in" đậm chất bản sắc.

Mũi Cà Mau góc nhìn từ trên cao

Hành trình xuyên rừng xanh, biển bạc và chạm mốc tọa độ thiêng liêng

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Cà Mau chính là Vườn quốc gia U Minh Hạ. Với diện tích hơn 8.500 ha, đây là một trong ba vùng lõi quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận. Nơi đây nổi bật với hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn, hình thành trong điều kiện úng phèn đặc trưng của vùng đất Tây Nam Bộ.

Ngắm hoàng hôn và bình minh nơi cuối trời Tổ quốc

U Minh Hạ không chỉ là một dải lụa xanh mướt mắt mà còn là "ngôi nhà chung" của hơn 250 loài thực vật, hàng chục loài thú, chim và bò sát quý hiếm nằm trong Sách đỏ quốc tế. Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang dã, du khách nên men theo con đường bê tông xuyên rừng dẫn đến đài quan sát cao 24m. Từ đỉnh đài, bạn có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh rừng tràm bao la, xen kẽ là những kênh rạch uốn lượn như những sợi chỉ bạc.

Trải nghiệm xuyên rừng bằng "vỏ lãi"

Đặc biệt, trong những ngày du xuân, du khách có thể trải nghiệm ngồi vỏ lãi (phương tiện di chuyển đặc trưng) len lỏi giữa rừng già hay theo chân người thợ bản địa thực hiện nghề gác kèo ong – một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thưởng thức miếng ong non chấm mật vàng óng ngay giữa rừng tràm là trải nghiệm "độc nhất vô nhị", mang đậm hơi thở của văn hóa khẩn hoang.

Rời rừng tràm, hành trình tiếp tục đưa du khách đến với Vườn quốc gia Mũi Cà Mau – nơi có diện tích hơn 41.800 ha với khu vực rừng ngập mặn nguyên sinh lớn nhất Việt Nam. Tại đây, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những dải rừng đước bạt ngàn đang ngày đêm vươn rễ bám đất, lấn biển.

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau

Điểm nhấn thiêng liêng nhất chính là Cột mốc tọa độ quốc gia GPS 0001. Cùng với đó là cụm công trình biểu tượng: Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi, Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ Âu Cơ. Đáng chú ý, Mũi Cà Mau là địa điểm hiếm hoi tại Việt Nam mà du khách có thể chiêm ngưỡng cả bình minh mọc trên biển Đông và hoàng hôn lặn xuống biển Tây trong cùng một ngày.

Đậm đà phong vị ẩm thực Đất Mũi: Ăn một lần, nhớ một đời

Biểu tượng cua Cà Mau - tinh hoa ẩm thực của rừng ngập mặn

Sau những giờ phút khám phá thiên nhiên, ẩm thực Cà Mau chính là mảnh ghép hoàn hảo để chuyến đi thêm trọn vẹn. "Ngôi sao" sáng nhất trên bàn tiệc chính là cua Cà Mau. Nhờ sống trong môi trường bãi bồi phù sa màu mỡ, cua nơi đây nổi tiếng với thịt chắc, ngọt và gạch béo ngậy. Dù là cua hấp, rang muối hay nấu lẩu, hương vị này cũng đủ sức chinh phục những thực khách khó tính nhất.

Thực đơn vùng Đất Mũi còn dài dằng dặc những món ngon dân dã nhưng cực kỳ "bắt miệng": Ba khía rạch gốc rang me chua ngọt, ốc len xào dừa béo ngậy, hay cá thòi lòi nướng muối ớt – loài cá "biết leo cây" đặc trưng của vùng ngập mặn.

Nếu muốn đổi vị với những món ăn bình dân, du khách không nên bỏ qua bánh tầm cay với sợi bánh trắng mềm quyện cùng nước cà ri gà cay nồng. Buổi sáng, một tô bún nước lèo đậm đà hương mắm sặc, thơm mùi ngải bún và sả, ăn kèm tôm, mực tươi rói sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng cho hành trình mới.

Để kết thúc một ngày dài, không gì tuyệt vời hơn là quây quần bên nồi lẩu mắm U Minh. Nồi lẩu "full topping" với đủ loại sản vật từ rừng và biển như cua, tôm, mực, lươn... ăn kèm với hàng chục loại rau đồng nội như bông súng, điên điển, rau nhút. Trong cái se lạnh của gió biển đêm, hương thơm nồng nàn của mắm cá linh, cá sặc khiến câu chuyện du xuân thêm phần rôm rả.

Tết này, Cà Mau không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà là một hành trình trở về với thiên nhiên nguyên sơ, về với những giá trị văn hóa và tình người miền Tây đôn hậu. Một chuyến đi mang về cả "kho" ảnh đẹp và những trải nghiệm vị giác khó quên đang chờ đón bạn tại điểm cuối cùng của dải đất hình chữ S.