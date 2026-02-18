Hà Nội

Du lịch

Du xuân Hà Nội, ghé những ngôi chùa linh thiêng cầu may đầu năm

Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Hà Nội lại tìm đến cửa chùa cầu bình an, may mắn. Những ngôi chùa linh thiêng dưới đây là điểm hành hương quen thuộc đầu năm.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mỗi độ Tết đến xuân về, đi lễ chùa đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt. Sau thời khắc giao thừa, nhiều gia đình tìm đến chốn cửa thiền để thắp nén hương đầu năm, gửi gắm mong ước bình an, sức khỏe và hanh thông trong công việc.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, hành trình vãn cảnh chùa còn giúp con người tìm lại sự an yên giữa nhịp sống vội vã, bắt đầu năm mới với tâm thế nhẹ nhàng và thiện lành hơn.

Dưới đây là những ngôi chùa linh thiêng ở Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp đầu xuân.

Chùa Trấn Quốc – ngôi chùa cổ soi bóng Hồ Tây

Tọa lạc trên hòn đảo nhỏ phía Đông Hồ Tây, chùa Trấn Quốc được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất Hà Nội, có lịch sử từ thời Lý Nam Đế. Với vị trí đắc địa trên đường Thanh Niên, ngôi chùa gây ấn tượng bởi cảnh quan sơn thủy hữu tình, hòa quyện giữa kiến trúc cổ kính và mặt nước mênh mang.

chua-tran-quoc-ngoi-chua-co-soi-bong-ho-tay.png
Ảnh Nghiên cứu Phật học

Không chỉ là danh thắng nổi tiếng, chùa Trấn Quốc còn được nhiều người tin là nơi cầu tài lộc linh ứng. Những ngày đầu xuân, nơi đây luôn tấp nập du khách đến chiêm bái và vãn cảnh.

Chùa Quán Sứ – điểm tựa tâm linh giữa trung tâm Thủ đô

Nằm trên phố Quán Sứ, chùa Quán Sứ từ lâu được xem là một trong những ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Hà Nội. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của Phật tử mà còn là trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

chua-quan-su.jpg
Ảnh Fanpage chùa Quán Sứ

Mỗi dịp đầu năm, dòng người đổ về chùa để lễ Phật, cầu sức khỏe và bình an cho gia đình. Điểm đặc biệt của chùa là nhiều hoành phi, câu đối được viết bằng chữ Quốc ngữ nét hiếm thấy trong hệ thống chùa cổ.

Chùa Phúc Khánh – điểm cầu an quen thuộc

Chùa Phúc Khánh trên phố Tây Sơn là địa chỉ tâm linh quen thuộc của người dân Thủ đô. Ngôi chùa gây ấn tượng bởi không gian cổ kính, trang nghiêm.

chua-phuc-khanh-diem-cau-an-quen-thuoc.jpg
Ảnh MIA

Ngay sau giao thừa, hàng nghìn người thường tìm về đây để cầu an, dâng sao giải hạn và xin lộc đầu năm. Hình ảnh sân chùa chật kín người đã trở thành dấu ấn quen thuộc mỗi mùa xuân.

Chùa Láng – không gian tĩnh lặng giữa phố thị

Chùa Láng (Chiêu Thiền tự) nằm trên phố Chùa Láng, nổi tiếng với hệ thống gần 200 pho tượng lớn nhỏ. Nổi bật trong đó là tượng vua Lý Thần Tông và tượng Thiền sư Từ Đạo Hạnh đan bằng mây, phủ sơn độc đáo.

Những ngày đầu năm, chùa đón đông đảo người dân và du khách đến dâng hương. Không gian trầm mặc, bảng lảng khói hương mang đến cảm giác thanh bình giữa lòng đô thị nhộn nhịp.

Chùa Hà – điểm đến của những lời cầu duyên

Nhắc đến cầu duyên ở Hà Nội, nhiều người nghĩ ngay đến chùa Hà. Ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng này thu hút đông đảo bạn trẻ đến lễ Phật, đặc biệt vào dịp đầu năm.

chua-ha.jpg
Ảnh MIA

Chính điện được bài trí nhiều lớp, cao nhất là ba pho Tam thế Phật tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Niềm tin về sự linh ứng khiến chùa luôn nhộn nhịp mỗi độ xuân về.

Chùa Kim Liên – dấu ấn kiến trúc cổ kính

Chùa Kim Liên gây ấn tượng với kiến trúc mang phong cách cung đình. Cổng chùa bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, hoa văn trang trí chủ yếu là hổ phù, hoa sen, rồng cách điệu và mây cuốn – dấu ấn của kiến trúc trước thế kỷ XVII.

Mỗi dịp Tết, nhiều người tìm đến chùa Kim Liên để cầu bình an và khởi đầu năm mới thuận lợi.

Chùa Tứ Kỳ – không gian tâm linh rộng lớn phía Nam Hà Nội

Chùa Tứ Kỳ là điểm sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của người dân khu vực phía Nam thành phố. Chùa có khuôn viên rộng, kiến trúc bề thế với nhiều hạng mục như Tam quan, Tiền đường, Thượng điện, tháp Phật và điện thờ Mẫu.

chua-tu-ky-khong-gian-tam-linh-rong-lon-phia-nam-ha-noi.jpg
Ảnh Vinwonders

Đặc biệt, chùa sở hữu thư viện Phật giáo quy mô với hơn 2.000 đầu sách cùng nhiều tư liệu quý, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa giàu giá trị văn hóa.

Đi lễ chùa đầu năm không chỉ là hành trình tâm linh mà còn là dịp để mỗi người hướng thiện, nuôi dưỡng niềm tin vào những điều tốt đẹp. Dù chọn điểm đến nào, khoảnh khắc thành tâm nơi cửa Phật vẫn luôn là khởi đầu an lành cho một năm mới.

